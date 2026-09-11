BAKIRKÖY 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar , EZGİ BİBER, GÜLER BİBER, NAZLI BİBER ile Davalı , ERKAN BİBER arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle; Mahkememizin 2023/1520 Esas sayılı dosyasında, adresi tespit edilemeyen bilinen son adresi C/MEXİC 16,20 ESC 1 P02 080004 BARSELONA/İSPANYA olan davalı ERKAN BİBER'e (Nazmi ve Vasfiye oğlu 16/04/1979 doğumlu) gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizin 09/07/2026 tarih, 2023/1520 Esas, 2026/851 Karar sayılı kararı ile; "1-Davanın KABULÜ İLE " İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi 3303 ada 1 2 3 4 ve 5 bağımsız bölüm sayılı taşınmazlardaki ortaklığın tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte ORTAKLIĞIN UMUMA AÇIK SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, 2-Kararın kesinleşmesi ve talep halinde dosyanın Bakırköy Satış Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 3-Satıştan elde edilecek bedelin tapudaki payları ve mirasçılık belgesindeki oranında paylaştırılmasına, 4-Peşin harcın mahsubu ile taşınmazın satış bedeli üzerinden (Binde) % 11,38 oranında harç alınmasına, harcın tapudaki paylar ve mirasçılık belgesi oranında paydaşların üzerinde bırakılmasına, 5-Harçlar kanunu uyarınca alınması gereken 732,00-TL karar harcından peşin yatırılan 269,85-TL'nin mahsubu ile kalan 462,15-TL'nin davalılardan tapudaki hisseleri oranında ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında alınarak hazineye irat kaydına, 6-Davacılar tarafından yapılan 269,85 TL peşin harç, 123,60 TL başvurma harcı ile 51.127,95-TL bilirkişi ücreti, posta masrafı, tebligat gideri, basın ilan ücreti, keşif masrafı, araç ücreti masrafı toplamı olan 51.521,40-TL yargılama giderinin davalılardan tapu kaydındaki hisseleri ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında tahsili ile davacılara verilmesine, 7-Davacılar taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince hesaplanan 40.000,00-TL'nin tarafların tapudaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davacılara verilmesine, 8-Davalılardan Vasfiye Biber, Tülin Tuzcuoğlu, Esin Tez Ve Tülay Yıldız kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince hesaplanan 40.000,00-TL'nin taraflardan tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hissesi oranında tahsili ile kendisini vekil ile temsil ettiren Davalılar Vasfiye Biber, Tülin Tuzcuoğlu, Esin Tez Ve Tülay Yıldız'a verilmesine, 9-Kullanılmayan avansın karar kesinleştikten sonra yatırana iadesine, iadeye ilişkin masrafın avanstan karşılanmasına, Dair, Hazır tarafların yüzüne karşı, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı"

Şeklinde karar verilmiş olup, işbu mahkememiz gerekçeli kararın dosyamız tarafı olan davalı ERKAN BİBER'e tebliğ edilmesi gerektiği, davalının adresinin tespit edilemediği, bu nedenle iş bu ilanın tebliğ yerine geçmek üzere davalı ERKAN BİBER'e gerekçeli karara karşı 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf talebinde bulunabileceği hususu İLAN OLUNUR.