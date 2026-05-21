BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Во врска со случајот за развод (развод поради темелен распад на брачната заедница (оспорен)) помеѓу тужителката ДЕРЈА СУЛЕЈМАНОСКИ, и тужениот ДЕСТАН ЈАШАРИ, кој моментално се води во нашиот суд;

Во согласност со одлуката, се објавува дека тужителката, “Дерја Сулејманоски, со турски матичен број 52663243034, поднела тужба против тужениот на 09/05/2023 година, согласно член 166/1 од Турскиот граѓански законик, за спорен развод на брак, материјална и морална штета, привремени мерки, издршка на дете, алиментација и старателство, наведувајќи дека брачната заедница е суштински нарушена“, ова известување ќе се смета за доставено една недела по датумот на објавување на ова соопштение, Тужениот може да поднесе одговор во рок од две недели од овој датум, во кој ќе ги наведе своите приговори на тужбата, неподнесувањето на одговор ќе се смета за отфрлање на тужбата, доколку поднесувањето на одговор е завршено, ќе се одржи претходно рочиште на 15/10/2026 година во 11:00 часот во судницата на нашиот суд, доколку тужениот не се појави на рочиштето или не е застапуван од адвокат, тужителката може да ги промени и прошири своите барања на претходното рочиште одржано во негово отсуство, доколку тужениот не го прати случајот... Со ова се објавува преку северно-македонската меѓународна веб-страница до Дестан ЈАШАРИ СУЛЕЈМАНОСКИ - број на државјанство 20039844229, последна позната адреса (Десово, Долнени, Прилеп, Северна Македонија) дека истрагите, усни расправи и конечните пресуди ќе се одржат во негово отсуство, а ќе се донесе одлука за суштината на случајот. 15.04.2026