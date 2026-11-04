BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

بسبب الدعوى المقامة أمام محكمتنا بشأن إثبات النسب بين المدعية ميديا حسن (MİDYA HASAN) والمدعى عليه محمد خليل

(MUHAMMED KHALİL)؛

نظرًا لتعذر تبليغ المدعى عليه محمد خليل (MUHAMMED KHALİL)، الرقم الوطني: 08090215991، على آخر عنوان معلوم

له وهو: "شارع قويستان (Quistan Caddesi)، كاني (Kany)، الزقاق 219، رقم: 210، رقم الباب: 16، أربيل – العراق"، وعدم التمكن من تحديد أي عنوان آخر له رغم جميع التحريات التي أُجريت، فقد تقرر تبليغه بملخص عريضة الدعوى وموعد الجلسة عن طريق الإعلان.

وبموجب القرار؛ يُعلن للمدعى عليه محمد خليل (Muhammed Khalil) أن زوجته المدعية ميديا حسن (Midya Hasan) قد أقامت ضده بتاريخ 17/02/2025 دعوى مفادها: "أنه على الرغم من كونه متزوجًا منها في تركيا بموجب الوثيقة رقم 072719023 في الجمهورية العربية السورية، فإنه يظهر في سجلات النفوس في تركيا على أنه أعزب"؛ وأن هذا الإعلان سيُعتبر مبلغًا إليه بعد مضي أسبوع واحد من تاريخ نشره؛ وأنه يجوز له، خلال أسبوعين اعتبارًا من ذلك التاريخ، تقديم لائحة جوابية تتضمن أقواله ودفوعه بشأن الدعوى؛ وفي حال عدم تقديمه لائحة جوابية فسيُعتبر منكِرًا للدعوى؛ وأنه بعد اكتمال مرحلة تبادل اللوائح، ستُعقد جلسة الفحص التمهيدي في قاعة جلسات محكمتنا بتاريخ 24/12/2026 الساعة 12:25؛ وأنه في حال عدم حضوره الجلسة أو عدم توكيله وكيلاً لتمثيله، فستُعقد جلسة الفحص التمهيدي في غيابه، ويجوز للمدعية تعديل ادعاءاتها وتوسيعها؛ وأنه في حال عدم متابعته الدعوى، فستُعقد لاحقًا في غيابه أيضًا جلسات التحقيق والمرافعة الشفوية وإصدار الحكم، وسيصدر الحكم في موضوع الدعوى.

يُبلَّغ المدعى عليه محمد خليل (Muhammed Khalil) بذلك عن طريق الإعلان.

ختم

المدعى عليه: محمد خليل (MUHAMMED KHALİL) – الرقم الوطني: 08090215991