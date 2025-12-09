BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Mahkememizce verilen gerekçeli kararın ve davacı vekilince sunulan temyiz başvuru dilekçesinin davalılardan Kemal UZAN ve Yavuz UZAN'a tebligat yapılamadığından ve adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından Mahkememizce verilen kararın ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2014/317Esas, 2018/391 Karar sayılı ve 04/04/2018 karar tarihli ilamı uyarınca; "Davalılar CEMAL KARAGÜNEY, FARUK ÖNER, SALİH AKSU, BÜLENT ÇETİN, DİLEK ZEREY, ERDOĞAN ÇAĞATAY ÇOŞKUN, LERZAN ÖNAL, MEHMET ŞAHİN, MEHMET SEMİZ HIZ, MEVLANA CANSEVER, NESLİHAN TAŞER, REŞAT EBİRİ, SERKAN ASLAN, UFUK ORCAN ve YUSUF BOZAN hakkındaki davaların AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, Davalılar DURAN DÜNDAROĞLU, HAYDAR GÜNDÜZ ve HAYRİYE ÇAKIR hakkındaki davanın kısmen kabulü ile toplam 696.000,00 TL ödenmemiş apel alacağından 274.050,00 TL’sinin davalı DURAN DÜNDAROĞLUN’dan; 143.550,00 TL’sinin davalı HAYDAR GÜNDÜZ’den; ve kalan 278.400,00 TL’sinin de davalı HAYRİYE ÇAKIR’dan 25/07/2005 tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faiziyle TAHSİLİNE, fazlaya ilişkin taleplerin REDDİNE, Diğer davalılar hakkındaki davanın REDDİNE," dair Gerekçeli karara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize müracaatla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere "karar verildiği, anılan karara karşı

Davacı vekilinin " davanın kısmen kabulüne ilişkin hükmünün reddedilen talebimiz yönünden istinaf incelemesinin yapılarak aleyhe hükmün kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak haklı davamızın kabulüne karar verilmesi istemi" konulu dilekçesi ve davalılardan Duran Dündaroğlu vekilinin 12/02/2020 tarihli temyiz dilekçesi ile " kararın istinaf incelemesi neticesinde BOZULMASINA, istinaf giderlerini ve harçlarını yatırmaya maddi durumum el - vermediğinden adli yardım talebimin KABULÜNE, kararın kesinleşmesine kadar icrasının tehirine karar verilmesi istemidir." konulu dilekçesi ile temyiz edilmiş olup iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebligatın yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde temyize cevap dilekçesi ibraz edebileceğiniz hususu HMK 127,128 ve Tebligat Kanunu 30,31 maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur. 30/10/2025