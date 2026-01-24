Det relevanta testamentet ska skickas till den utlândska myndigheten i det land dür arvtagaren senast var registrerad, i enlighet med artikel 28 och efterföljande artiklar i delgivningslagen, till den arvinge vars adress- och adressinformation ür skriven ovan, vars adress inte kan faststüllas trots all efterforskning och vars adress anses okünd, och en framstülining eller en rapport som ska lâmnas in till vâr domstol inom | mânad frân dagen för underrâttelsen, förutsatt att den godkünns. Den avlidne Hasan Duymaz med turkiskt personnummer 26188868096 har anordnat testamentet daterat 04/04/2007 och numrerat 12826, hos Notarius Publicus i Bakırköy; som innehâller följande: "Jag âger hela huset med bottenvâningen (2) obercende sektionsnummer, med en markandel pâ 12/118, pâ fastigheten registrerad pâ blad 62 i lagfarten, ö 168, skifte 22, i Fildamı-gatan, Osmaniye-distriktet i Istanbul-provinsen, Bakırköy-distriktet. Jag fâmnar den ovannâmnda fastigheten jag âger till Yılmaz Bayındır." Om arvtagare har nâgra yttranden mot testamente ska arvtagare personligen komma till vâr domstols förhandling den 2026-06-23 för att uttala siz om han godtar det aktuella testamentet eller inte, om han inte kommer till förhandlingen och avger förklaring, accepterar inte testamentet och om han inte lümnar in en stâmningsansökan mot testamentet inom EN MÂNAD och underrâttar vâr domstol sâ anses han ha accepterat testamentet som det âr. Ârendet âr förklarat i procedur enfigt.

Adress: BAKIRKÖY 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ. För yttterligare information kontakta

Vildan KILIC/sekreterare