BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR: LUEY ELLAFİ

Davacı YAŞAR TONBUL ile Davalılar FİKRET UZUN, LUEY ELLAFİ arasında mahkememizde görülmekte olan dava nedeniyle;

Kolluk kuvveti ve konsolosluk aracılığıyla yapılan adres araştırmalarına rağmen adresi tespit edilemeyen ve mernis adresi de boş olan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 15/10/2023 tarihinde davalı Luey Ellafi yönetimindeki 34 BZJ 313 plakalı kamyonetin Atışalanı Caddesinden Dörtyol istikametine seyri sırasında 369. ile 1126. Sokak kavşağında kendisine çarpması sonucu ağır yaralandığını, kaza neticesinde %16 oranında sürekli maluliyet oluştuğunu, Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/64 Esas sayılı dosyası ve alınan raporlarda davalı sürücünün asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini, bu nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 350.000,00-TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, adli yardım talebinin kabulüne, davalılar adına kayıtlı araç ve gayrimenkuller ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına teminatsız ihtiyati haciz konulmasına ve müvekkilinin tedavisinin devamı için TBK 76. maddesi uyarınca 100.000,00 TL geçici ödemeye hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İşbu dava dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, ilk itirazların cevap dilekçesi ile bildirebileceği, bu süre içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı HMK 127 ve 128.maddeleri uyarınca davalı Luey Ellafi'e ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Mahkememizin 18/12/2025 tarihli ara kararı ile "Davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin kısmen KABULÜ ile davalılara ait menkul, gayrimenkuller ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının üzerine takdiren teminatsız olarak 250.000,00-TL ile sınırlı olmak üzere İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA," karar verilmiş olup işbu ara kararın tebliğinden itibaren 1 hafta içerisinde Mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildiği Luey Ellafi'e ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Mahkememizin 18/12/2025 tarihli ara kararı ile davacı vekilinin geçici ödeme talebinin reddine karar verildiği Luey Ellafi'e ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.