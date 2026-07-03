BAKIRKÖY İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA PRESTİJ YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ, DEKORATİF AYDINLATMA İLE ALTYAPI İŞLERİNİN YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1228420

1-İdarenin

1.1. Adı : BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No:8 BAKIRKÖY/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124149777 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 27.07.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odası (Osmaniye mah. İsmail Erez Bulvarı No:8 kat 2)



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : BAKIRKÖY İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA PRESTİJ YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ, DEKORATİF AYDINLATMA İLE ALTYAPI İŞLERİNİN YAPILMASI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 129 kalem ile muhtelif altyapı, yol kaplama, dekoratif aydınlatma, çevre düzenleme ve kent mobilyaları yapım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bakırköy ilçe sınırları içerisinde 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde" yer alan A XVIII grubu (A) ALTYAPI İŞLERİ XVIII. GRUP SAHA İŞLERİ işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 4,6814% 6,4369% 3 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti 0,8002% 1,1003% 0,5 % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 6,995% 9,6181% 5 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile Basma mukavemeti en az 200 kPa olan XPS levhalarla döşemelerde ısı yalıtımı yapılması 2,6397% 3,6295% 1,75 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 1,0406% 1,4308% 1 Beton yol kırılması 3,4312% 4,718% 2,5 3x30x100 cm Ebatlarında Bazalt Plaklarla Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:4 cm, R:3 cm) 1,1562% 1,5898% 1 50 cm çapında, 60 cm derinliğinde çukurlara yapraklı fidanların ve çalıların topraksız dikimi 1,3503% 1,8567% 1 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 2,3823% 3,2757% 2 SKY CEPHE KONSTRÜKSİYONU: Alüminyum taşıyıcı profil sistemi, bağlantı elemanları, ankrajlar, montaj, işçilik, nakliye, fire ve tüm yardımcı malzemeler dahil komple imalat. 1,4417% 1,9823% 1 SKY CAMLARI: 6 mm temperli cam + 20 mm Schüco çıta + 4.4 lamine ısı ve güneş kontrollü camdan oluşan silikon dolgulu rodajlı ısıcamın malzeme temini, imalatı, nakliyesi ve montajı dahil. 0,9995% 1,3743% 1 230x500x20 mm Sfero Döküm Yağmursuyu Izgarası Temini ve Montajı 6,0125% 8,2672% 4 800 x 800mm PASLANMAZ (AISI 304)METAL MÜDAHALE KAPAĞI TEMİNİ VE MONTAJI 1,737% 2,3883% 1 240x1000x265mm Polimer Beton Drenaj Kanalı Temini ve Montajı 2,849% 3,9174% 2 MÜTEAHHİT MALI 40x40x8 CM EBATLARINDA HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLİ GÖRME ENGELLİ TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (NAKLİYELER DAHİL) 0,8962% 1,2323% 0,75 MÜTEAHHİT MALI HER TÜRLÜ VE HER EBATTA 8 CM KALINLIĞINDA GRANİT, BAZALT VB. MİNERAL YÜZEYLİ (KUMLAMALI) BETON PARKE PLAK TAŞI İLE YOL VE TRETUVARDA KAPLAMA YAPILMASI (MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 13,4309% 18,4674% 10 157x900cm Ebatlarında Beton Bank Temini ve Montajı (Tip-1) 3,099% 4,2612% 2 157x780cm Ebatlarında Beton Bank Temini ve Montajı (Tip-2) 0,9038% 1,2428% 0,75 120x120cm Ebatlarında Ağaç Dibi Izgara Temini ve Montajı Çakıl Desenli (Tip-2) 0,8851% 1,2169% 0,75 4x16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,2414% 1,7069% 1 TEDAŞ TİP ONAYLI DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ VE ARMATÜRÜ TEMİNİ İLE MONTAJI (TİP-01 YOL AYDINLATMA 2*84W LED) 2,8064% 3,8588% 2 TEDAŞ TİP ONAYLI DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ VE ARMATÜRÜ TEMİNİ İLE MONTAJI (TİP-02 YOL AYDINLATMA 2*84W LED) 2,8914% 3,9757% 2 ÖZEL TASARIM IŞIKLI GİRİŞ TÂK YAPILMASI 0,7654% 1,0525% 0,5 2'Lİ GRUP TELESKOPİK MANTAR BARİYER 1,335% 1,8356% 1 3'LÜ GRUP TELESKOPİK MANTAR BARİYER 2,0222% 2,7806% 1,5 5'Lİ GRUP TELESKOPİK MANTAR BARİYER 1,2847% 1,7664% 1

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.