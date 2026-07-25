BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.Bakırköy Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlarda tesis edilecek olan (Ek-1) 20 adet Dijital Raket Reklam Pano Yerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü 5 (beş) yıl süre ile kiralanması ve işletilmesi işidir.

2. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

2.1 İhale 06.08.2026 Perşembe günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Adresi: Osmaniye Mah. İsmail Erez Blv. No:8 Bakırköy/İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası 2. Katında bulunan Belediye Encümen salonudur.)

2.2 İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.(İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)

2.3 İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 36.maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

3. MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:

3.1 Muhammen kira bedeli 745.000,00 TL/Ay (Yediyüzkırkbeşbin Türk Lirası) + KDV’ dir.

3.2 İhaleye katılacak olanlardan, tahmin edilen 5 (Beş) yıllık kira bedelinin %3’ü (yüzde üç) olan 1.341.000,00-TL (Birmilyonüçyüzkırkbirbin Türk Lirası) geçici teminat alınır.

4. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:

4.1 20.000,00-TL tutarındaki ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

4.2 Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Şartname bedeli ve/veya teminat tutarı Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.)

4.3 Katılımcılar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

4.4 Şartnamenin 34. maddesinde belirtilen; ihale tarihinden önce ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (Akredite bir kurum veya kuruluştan alınmış olmalıdır) bulunduğuna dair belgelerin ihale dosyasıyla birlikte sunulması zorunludur.

4.5 Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi- yabancı firmaların ihaleye girebilmesi için yerli firmalara ortak girişimde bulunması ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)

4.6 Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair beyanı.

4.7 “Kiraya çıkan alanların yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair” el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış/kaşelenmiş dilekçe.

4.8 Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesine vergi, reklam, kira, ecrimisil, işletme bedeli gibi her ne isim altında olursa olsun borcu olmaması gerekir. Gelirler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

4.9 Gerçek kişiler ise, yukarıda istenen belgelere ek olarak;

4.9.1 Nüfus Müdürlüğünden 2026 yılında alınmış ikametgah belgesini,

4.9.2 T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”

4.9.3 Noter tasdikli imza beyannamesi.

4.9.4 Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı.

4.10 Tüzel Kişi ise yukarıda istenen belgelerin belgelere ek olarak;

4.10.1 Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

4.10.2 Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.11 Ortak Hükümler; yukarıda istenen belgelere ek olarak;

4.11.1 Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

4.11.2 Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (4.9) ve (4.10) fıkralarına göre temin edecekleri belge.

4.11.3 Ortak girişim olarak ihaleye katılım olması halinde ortaklardan her birinin tüm şartları sağlaması gerekmektedir.

4.12 İş Bitirme;

4.12.1 İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 1 (bir) adet ve en az 3 (Üç) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye Reklam Alanları kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır. Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

4.13 Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

4.14 Eksik belge veren isteklinin ihaleye katılamayacağını baştan kabul etmiş sayılır.

5. İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 20.000,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.

6. TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:

İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren istekli tarafından imzalanmış olarak mühürlenen kapalı zarflarını ihale günü 06.08.2026 günü en geç saat 11:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



İlan olunur.