BALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kartaltepe Mahallesinde bulunan toplam 21 adet sanayi dükkânı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Bahse konu olan 21 adet sanayi dükkânının bilgileri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

SIRA NO MAHALLE ADA/PARSEL BLOK TAPU ALANI BİRİM BEDELLERİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI İHALE GÜNÜ VE SAATİ 1 KARTALTEPE 200279/1 A BLOK 1 156,27 ₺24.316,89 ₺3.800.000,01 ₺114.000,00 30.10.2026 / 10.15 2 KARTALTEPE 200279/1 A BLOK 2 153,94 ₺24.360,14 ₺3.750.000,00 ₺112.500,00 30.10.2026 / 10.20 3 KARTALTEPE 200279/1 A BLOK 3 153,85 ₺24.374,39 ₺3.750.000,01 ₺112.500,00 30.10.2026 / 10.25 4 KARTALTEPE 200279/1 A BLOK 4 153,87 ₺24.371,22 ₺3.750.000,01 ₺112.500,00 30.10.2026 / 10.30 5 KARTALTEPE 200279/1 A BLOK 5 155,44 ₺24.318,06 ₺3.780.000,01 ₺113.400,00 30.10.2026 / 10.35 6 KARTALTEPE 200279/1 A BLOK 6 155,42 ₺24.321,19 ₺3.780.000,00 ₺113.400,00 30.10.2026 / 10.40 7 KARTALTEPE 200279/1 A BLOK 7 153,88 ₺24.369,64 ₺3.750.000,00 ₺112.500,00 30.10.2026 / 10.45 8 KARTALTEPE 200279/1 A BLOK 8 153,91 ₺24.364,89 ₺3.750.000,00 ₺112.500,00 30.10.2026 / 10.50 9 KARTALTEPE 200279/1 A BLOK 9 153,9 ₺24.366,47 ₺3.750.000,01 ₺112.500,00 30.10.2026 / 10.55 10 KARTALTEPE 200279/1 A BLOK 10 156,29 ₺24.313,78 ₺3.800.000,00 ₺114.000,00 30.10.2026 / 11.00 11 KARTALTEPE 200279/1 B BLOK 2 41,25 ₺19.030,30 ₺785.000,00 ₺23.550,00 30.10.2026 / 11.05 12 KARTALTEPE 200279/1 B BLOK 3 41,27 ₺19.021,08 ₺785.000,00 ₺23.550,00 30.10.2026 / 11.10 13 KARTALTEPE 200279/1 B BLOK 4 41,28 ₺19.016,47 ₺785.000,00 ₺23.550,00 30.10.2026 / 11.15 14 KARTALTEPE 200279/1 B BLOK 5 41,3 ₺19.007,26 ₺785.000,00 ₺23.550,00 30.10.2026 / 11.20 15 KARTALTEPE 200279/1 B BLOK 6 42,48 ₺19.067,80 ₺810.000,00 ₺24.300,00 30.10.2026 / 11.25 16 KARTALTEPE 200279/1 C BLOK 1 232,65 ₺24.629,27 ₺5.730.000,01 ₺171.900,00 30.10.2026 / 11.30 17 KARTALTEPE 200279/1 C BLOK 2 229,18 ₺24.740,38 ₺5.670.000,01 ₺170.100,00 30.10.2026 / 11.35 18 KARTALTEPE 200279/1 C BLOK 3 232,65 ₺24.629,27 ₺5.730.000,01 ₺171.900,00 30.10.2026 / 11.40 19 KARTALTEPE 200279/1 C BLOK 4 232,65 ₺24.629,27 ₺5.730.000,01 ₺171.900,00 30.10.2026 / 11.45 20 KARTALTEPE 200279/1 C BLOK 5 229,18 ₺24.653,11 ₺5.650.000,00 ₺169.500,00 30.10.2026 / 11.50 21 KARTALTEPE 200279/1 C BLOK 6 232,65 ₺24.629,27 ₺5.730.000,01 ₺171.900,00 30.10.2026 / 11.55

3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yâda Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

4 – Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

1.Nüfus Cüzdan Sureti. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan Sureti)

2. Kanuni İkametgâh Belgesi.

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu

4. Şartname alındı Makbuzu.

5. Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri

a-) Açık teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

b-) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

6 - - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.’nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - İhale komisyonuna sunulmak üzere, ihale günü saatinden yarım saat öncesine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Bala Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Şefliğinden ( Belediye Ek Hizmet Binası) 5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası) şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz: Şentepe Mah. İ. Melih Gökçek CD. Şehit Murat YALÇIN Sk. No:1 ( BALA/ANKARA )

BALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI