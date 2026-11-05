BANAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLANINA KARAR VERİLEN DAVALI : ERSEN KILINÇARSLAN -26870643512 Feldstr. 47 Bremerhaven 27574 9893 ALMANYA

Davacı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Davanın KABULÜNE,1-Dava konusu, Uşak ili Banaz ilçesi Banaz Köyü 183 ada 132 parsel sayılı taşınmazın, tapu kaydının iptali ile maliye hazinesi adına tüm takyidatlardan ari olarak tapuya kayıt ve tesciline, 2-Dava konusu Uşak ili Banaz ilçesi Banaz Köyü 183 ada 132 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 140.131,22-TL olduğunun tespitine, 3-Tespit edilen kamulaştırma bedelinin, tapu kaydında ipotek, haciz gibi yüklerin bulunması halinde bunların parasal karşılığı ve ilgilileri gözetilmek suretiyle, tapu kaydı ve mirasçılık belgesi dikkate alınarak davalılara hisseleri oranında derhal ödenmesine, bu hususta ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına, 4-01.08.2023 tarihli 32266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 05.04.2023 tarihli ve 2022/83 esas 2023/69 karar sayılı kararı ile 04.11.1983 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 24.04.2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değiştirilen 10 uncu maddesine 11.04.2013 tarihli 6459 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkrasının iptal edildiği gözetilerek; tespit edilen kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 10.10.2024 tarihinden karar tarihi olan 24.07.2025 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz işletilmesine, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca tescil yönünden kesin, bedel yönünden ise, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki (2) haftalık yasal süre içerisinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026