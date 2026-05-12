BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Sezai KAPUCU tarafından Davalı Maliye Hazinesi ve Kozcağız Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptal(Tescil) davası nedeniyle;

Bartın ili Merkez ilçesi Şarköy Köyü 165 ada 172,173 ve 174 parsel nolu taşınmazların yanında yer alan aslında yol olmayan ve fiilen de yol bulunmayan, ancak kadastro hatası sonucu yol olarak tescil harici bırakılan taşınmazda hak iddia edenler var ise en son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve davaya dahili davalı olarak katılmaları, aksi taktirde TMK'nın 713. maddesi gereğince süresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyip sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.20/04/2026