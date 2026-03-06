T.C. KIRIKKALE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Yenimahalle Mahalle/Köy, Kızılçay Mevkii 5984 Ada 1 Parsel Satışa konu taşınmaz 2.272,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz arsa vasfındadır Taşınmaz imar parselidir ve Arsa vasfındadır Taşınmaz meskun mahal içerisinde, belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanabilecek bir konumdabulunmaktadır (Yol, elektrik, kanal, su, internet doğalgaz, temizlik vb.)Taşınmaza ulaşım özel araçlar ve toplu ulaşım araçları ile sağlanabilir durumdadır.Taşınmaz sosyal donatı alanları, ticari alanlara yakın bir konumdadır Taşınmaz Kayseri yoluna cephelidir.Taşınmaz düz bir topoğrafyaya sahiptir.Taşınmazın çevresinde benzin istasyonları okullar toplu konut yapılar parklar vb. sosyal alanlar bulunmaktadır. Bölgesel olarak gayrimenkul değerinin ve satılma oranının yüksek seviyede olduğu bir konumdadır Dava konusu taşınmaz konum olarak Hükümet Konağına 1,4 km, Cumhuriyet meydanına 2,0 km,Adliye Binasına 1,5 km, en yakın Hastaneye 1,9 km, Otogara 1,2 kmKuş uçumu mesafede yer almaktadır.Günlük ihtiyaçların yakın çevreden karşılanabileceği bir konumda Bulunmaktadır Taşınmazın Belediye hizmetlerinden yararlanması altyapısının ikmal edilmesi, ulaşımının bulunması değerine etkiyen olumlu unsurlar olarak değerlendirilmiştir Taşınmaz her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır

Adresi : Kırıkkael İli Merkez Yenimahalle 5984 Ada 1Parsel Merkez Kırıkkale

Yüzölçümü : 2.272,00 m2

İmar Durumu : Satış konusu taşınmaz ticari alan, Emsal 1.00 Hmaks 9,50 m yapılaşma düzenli alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 34.080.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:03

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:03

06/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.