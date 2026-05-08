T.C. GAZİOSMANPAŞA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/07/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Muhammetjapar ve Nurjemal oğlu, 21/02/1993 doğumlu, MERDAN KAKAJYYEV hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına dair karar verildiği, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı karar ve istinaf dilekçesinin tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı verin mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Gaziosmanpaşa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

07/05/2026