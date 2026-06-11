T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

İLGİLİ : İzmir eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39766) Serdar ERGÜL

ADRES : Meçhul

Kamuoyunca İzmir Askeri Casusluk Davası olarak bilinen İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 10/05/2012 tarihinde gözaltına alınan, 14/05/2012 tarihinde tutuklanan, 04/07/2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatına karar verilen Coşkun BAŞBUĞ’un; İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/42 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 05.05.2026 tarihli, 2026/264 esas ve 2026/635 sayılı kararı ile; işbu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin İzmir Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.