T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/175 Esas Hüdaye Kaygin, Tunçel Kaygin adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Turan Mahallesi 539 ada 1 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1327,17 m²'lik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi Turan Mahallesi 539 ada 1 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1327,17 m²'lik kısmı için 1.663.858,72TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 03/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.14/10/2025