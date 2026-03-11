T.C. KAYSERİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 02/05/2024 tarih ve 2023/167 Esas- 2024/233 karar sayılı ilamı ile Behlul ve Hacer oğlu, 1968 Azerbaycan doğumlu, Azerbaycan nüfusunda kayıtlı sanık ELSHAN BAKHSHIYEV hakkında mağdura yönelik eylemi hakkında DÜŞME kararı verildiği, katılana yönelik TCK'nun 151/1 maddesi gereğince NETİCETEN 1 YIL3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, diğer katılana yönelik TCK'nun 151/1 maddesi gereğince ise NETİCETEN YİNE 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği ve tüm aramalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden tebliğinin ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiş olmakla;

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı yasanın 31 inci maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmesi koşuluyla zabıt katibine yapılacak bir beyanla, tutuklu veya hükümlü olarak Ceza İnfaz Kurumu veya tutukevinde bulunulması halinde Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek KAYSERİ Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02.03.2026