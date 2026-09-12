T.C. İSTANBUL ANADOLU 89. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/03/2026 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, 2 AY 3 GÜN HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Hatice oğlu, 20/07/1977 doğumlu, , , mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET KILIÇTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 'in üzerinde bir GAZETEDE ile genel kategoride yer alan bir İNTERNET HABER SİTESİNE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.09.2026