T.C. İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 23.10.2025 tarih 2024/174 Esas 2025/182 karar sayılı ilamı ile; Alısher ve Munavvar 'dan olma 25/11/1998 Özbekistan D.lu Abror JURAEV hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan beraat kararı verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar ve Katılan kurum vekilinin sunmuş olduğu İstinaf başvuru dilekçesi sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle,

ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı;

ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 09.03.2026