T.C. ADANA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/05/2025 tarihli ilamı ile "sanık CUMA MEHLİ hakkında Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ve sanık hakkında; Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin karar verilen;

1-Ahmed ve Şükriye oğlu, 01/01/1992 Halep doğumlu, CUMA MEHLİ, tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık CUMA MEHLİ'ye 15/04/2025 tarih 2023/698 esas, 2025/263 Karar sayılı sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27/01/2026