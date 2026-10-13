T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : SAFURA AYDIN- (T.C. 538****020)

OCAK ve AGHABIKA kızı, 14/01/1956 doğumlu,

Davacı Hüseyin Aydın tarafından aleyhinize açılan mirasçılık belgesinin iptali davasında; muris Fatma Aydın'ın(TC-48211716112) 15/11/1982 tarihinde vefat ettiği, Samsun 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/686-/747 E.K sayılı veraset belgesinde mirasçıların belirlendiği, davacı Hüseyin Aydın'ın babası Seyhan Aydın ile aranızda Samsun 3. Noterliği'nin 14/07/2021 tarihli ve 10190 yevmiye numaralı ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile aynı tarihli ve 10189 yevmiye numaralı mirastan feragat sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmeler uyarınca tarafınızın belirli bir taşınmaz haricindeki tüm mal varlığındaki hak ve hisselerinizden feragat ettiğiniz, buna rağmen mahkemece düzenlenen veraset belgesinde tarafınızın mirasçı olarak göründüğü, bu durumun mirastan feragat sözleşmesine aykırılık teşkil ettiği, veraset belgesinin hatalı olduğu tarafınızın mirasçılık sıfatının bulunmadığı ileri sürülerek 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/686-/747 E.K sayılı veraset belgesinin iptaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Mahkememizce adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Kayıtlı yerleşim yeri adresiniz de bulunmadığından tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra ilan yapılmış sayılmakla, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde 2 nüsha halinde HMK'nın 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ve 141 maddelerindeki hususları da içerir biçimde yazılacak cevap dilekçesini mahkememize ibraz etme hakkınız bulunduğu, delillerinizin toplanması için gerekli masrafları yatırmanız gerektiği, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.