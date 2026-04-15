T.C. TURHAL 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK : MUSTAFA YAVUZ, Emin ve Nazeli oğlu, 01/03/1975 Bünyam doğumlu, Kayseri Bünyam Karahıdır mah/köy nüfusunda kayıtlı

Turhal 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/319 Esas, 2025/663 Karar Sayılı ve 18/12/2025 tarihli kararı ile;

Sanık Mustafa Yavuz hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından GÖREVSİZLİĞİNE,

Dair, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Turhal 1.Asliye Ceza Mahkemesine veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itiraz edilebileceğine ilişkin sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, sanık Mustafa Yavuz'a gerekçeli karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, işbu ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29.maddeleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.14/04/2026