T.C. ELMADAĞ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 2025/152 esas-2025/511 karar sayılı 28/11/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 292/1, 62/1 maddesi gereğince 5 ay hapis cezası, infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e, c), cezası ile cezalandırılan Yunus ve Tenzile kızı, 25/07/1992 d.lu, Aksaray doğumlu 11*******00 TC nolu SULTAN KARAKAYA bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde CMK.nun 273. maddesi uyarınca mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçe vererek Ankara Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf yolu açık olduğu ve istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği tebliğ olunur. 12/01/2026