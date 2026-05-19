T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/496 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, YUKARIAZİZİYE Mahalle, Karakaşdere Mevkii, 174 Ada, 20 Parselde bulunmaktadır. Tapu alanı 16.013,74 m2 dir. Tapuya " Tarla ve Fındıklık" olarak kayıtlıdır. Parsel üzerinde TEAŞ Genel Müdürlüğü lehine 3.579 m2 daimi irtifak hakkı vardır. Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Gelişim Konut Alanı" içerisinde kalmaktadır. Etrafı meskündür. Tüm Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Arsa vasfındadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmazın yaklaşık 4.000,00 m2 si kapama fındık bahçesi olarak kullanılmakatdır. Taşınmazın kadastral yola cephelidir. Batı yönünde 400 Küme Evler Sokağına cephelidir. Parsel, hafif dik ve düz eğimlidir. Geometrik şekli düzgündür. Tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Parselin bulunduğu bölgede yapılaşma azdır. Yerleşim alanı içerisinde değildir. Mahalle Merkezine yaklaşık 300 metre mesafededir. Karasu Belediye Başkanlığı Binasına yaklaşık 3.600 metre mesafededir. Eski Karasu Kocaali Karayoluna yaklaşık 600 metre mesafededir. Yeni Karasu Kocaali Karayoluna yaklaşık 1.000 metre mesafededir. Sahile yaklaşık 1.650 metre mesafededir. Fındık Ocaklarının Değeri : Parselin üzerinde yaklaşık 4.000,00 m2 alanda kapama fındık bahçesi bulunmaktadır. Kapama fındık bahçesindeki fındık ağaçları tam verim çağındadır. Değerleri kaim değerler yöntemine göre hesaplanmıştır. Hesaplamada kapitalizasyon faiz oranı % 4,5 uygulanmıştır. Çıplak zemin değerinin hesaplanmasında birinci yıl buğday ve beyaz lahana, ikinci yıl dane mısır münavebe sistemi kullanılmıştır. Fındık ve münavebe ürünlerine ait net gelir hesaplanmasında Karasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 2024 yılına ait resmi veriler kullanılmıştır. Fındık ürünü için net gelir miktarı 18,1000 TL/m2, münavebe sistemine ait net gelir miktarı 13,5825 TL/m2 dir. Hesaplanan değer Yİ-ÜFE ile keşif tarihine güncellenmiştir.

Yüzölçümü : 16.013,74 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Gelişim Konut Alanı" içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 14.505.886,24 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 3579,00 M2 SAHADA DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 10:16

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, YUKARIİNCİLİ Mahalle/Köy, Dağpınarı Mevkii, 212 Ada, 76 Parsel, Parsel, Karasu İlçesi Yukarıincilli Mahallesi Dağpınarı Mevkisinde bulunmaktadır. Tapu alanı 7.024,44 m2 dir. Tapuya "Fındık Bahçesi" olarak kayıtlıdır. Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Dikili Tarım" alanında kalmaktadır. Etrafı meskün değildir. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır Tarım arazisi vasfındadır. Kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmazın kadastral yola cephesi vardır. Doğu yönünde 1027 Küme Evler Sokağına cephelidir. Parsel, dik eğimlidir. Geometrik şekli düzgün değildir. Tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Parselin bulunduğu bölgede yapılaşma yoktur. En yakın yerleşim yerine yaklaşık 300 metre mesafededir. Mahalle Merkezine yaklaşık 1.250 metre mesafededir. Karasu Belediye Başkanlığı Binasına yaklaşık 1.750 metre mesafededir.

Yüzölçümü : 7.024,44 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Dikili Tarım" alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.314.690,58 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 11:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, YUKARIAZİZİYE Mahalle/Köy, Karakaşdere Mevkii, 175 Ada, 1 Parsel, Parsel, Karasu İlçesi Yukarıaziziye Mahallesi Karakaşdere Mevkisinde bulunmaktadır. Tapu alanı 5.920,00 m2 dir. Tapuya " Fındıklık" olarak kayıtlıdır. Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Gelişim Konut Alanı" içerisinde kalmaktadır. Etrafı meskündür. Tüm Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Arsa vasfındadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmazın yaklaşık 3.500,00 m2 si kapama fındık bahçesi olarak kullanılmakatdır. Taşınmazın kadastral yola cephelidir. Doğu yönünde 400 Küme Evler Sokağına cephelidir. Parsel, hafif dik ve düz eğimlidir. Geometrik şekli düzgün değildir. Tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Parselin bulunduğu bölgede yapılaşma azdır. Yerleşim alanı içerisinde değildir. Mahalle Merkezine yaklaşık 430 metre mesafededir. Karasu Belediye Başkanlığı Binasına yaklaşık 3.700 metre mesafededir. Eski Karasu Kocaali Karayoluna yaklaşık 630 metre mesafededir. Yeni Karasu Kocaali Karayoluna yaklaşık 1.000 metre mesafededir. Sahile yaklaşık 1.650 metre mesafededir.Parselin arsa vasfında olması nedeni ile değerinin hesaplanmasında Emsal mukayesesi yöntemi kullanılmıştır. Emsal, Yukarıincilli 423 Ada 28 Parsel numaralı taşınmazdır. Tapu alanı 685,48 m2 dir. 17.08.2023 tarihinde 6.500.000,00 TL bedelle satılmıştır. Emsal olarak kullanılan parsel ile değerleme konusu parselin değerlerini etkileyen tüm özellikler dikkate alınarak yapılan mukayeseye göre kıyaslama oranı yaklaşık 0,20 olarak tespit ve taktir edilmiştir. Fındık Ocaklarının Değeri :Parselin üzerinde yaklaşık 3.500,00 m2 alanda kapama fındık bahçesi bulunmaktadır. Kapama fındık bahçesindeki fındık ağaçları tam verim çağındadır. Değerleri kaim değerler yöntemine göre hesaplanmıştır. Hesaplamada kapitalizasyon faiz oranı % 4,5 uygulanmıştır. Çıplak zemin değerinin hesaplanmasında birinci yıl buğday ve beyaz lahana, ikinci yıl dane mısır münavebe sistemi kullanılmıştır. Fındık ve münavebe ürünlerine ait net gelir hesaplanmasında Karasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 2024 yılına ait resmi veriler kullanılmıştır. Fındık ürünü için net gelir miktarı 18,1000 TL/m2, münavebe sistemine ait net gelir miktarı 13,5825 TL/m2 dir.

Yüzölçümü : 5.920 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Gelişim Konut Alanı" içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 5.362.572,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 12:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 12:16

15/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.