T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Ali Fuat ve Hatice Suzan oğlu 06/07/1972 doğumlu davalı MUSTAFA MUTAHHAR SEVER'in bildirilen adreslerine yapılan tebligatların iade döndüğü bu nedenle davacı tarafından davalıya açılan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davası nedeniyle; HMK 317/2.md uyarınca 2 hafta içinde cevap verebileceği, davalı tarafından bildirilecek delillerin toplanması yerine getirilmemesi halinde HMK 324/2.md uyarınca talep olunan delilin ikamesinden vazgeçmiş sayılacağı, ayrıca dosyaya düzenlenen 29/06/2026 tarihli Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.