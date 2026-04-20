T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

DAVALI :Muhammed CALİG - ***76012***- FARİS ve MESERRE oğlu, 01/01/1992 doğumlu

Davacı AYE ALİ AĞA ile Davalı MUHAMMED CALİG arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılaması neticesinde, davanın KABULÜ ile;tarafların TMK madde 166/1 uyarınca BOŞANMALARINA, müşterek çocuklarının velayetinin davacı anneye verilmesine, iş bu durumun karar kesinleşinceye kadar da tedbiren devamına, Davalı babanın Suriye'ye dönmüş olmasından dolayı şahsi ilişki tesisine yer olmadığına, Dava tarihinden itibaren geçerli olmak ve karar kesinleşinceye kadar devam etmek üzere velayetleri anneye verilen tarafların müşterek çocukları lehine ayrı ayrı aylık 3.000'erTL tedbir nafakasına hükmedilmesine, bu tedbir nafakasının kararın kesinleşmesinden itibaren çocuklar lehine ayrı ayrı aylık 3.000'erTL iştirak nafakası olarak devamı ile erkekten alınarak kadına ödenmesine , hükmedilen iş bu nafakanın kararın kesinleşmesini takip eden her bir yılın sonunda TÜİK tarafından o yıl açıklanan ÜFE oranında artırılmasına, davacı kadın lehine aylık 3.000TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, bu tedbir nafakasının kararın kesinleşmesinden itibaren kadın aylık 3.000TL yoksulluk nafakası olarak devamı ile erkekten alınarak kadına ödenmesine ,hükmedilen iş bu nafakanın kararın kesinleşmesini takip eden her bir yılın sonunda TÜİK tarafından o yıl açıklanan ÜFE oranında artırılmasına,T.M.K. 174/1 Mad. Gereğince kadının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100.000,00 TL maddi tazminatın erkekten alınarak kadına ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,T.M.K. 174/2 Mad. Gereğince kadının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100.000,00 TL manevi tazminatın erkekten alınarak kadına ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,eksik kalan 304,40TL harcın hazineye irad kaydına, harcanan toplam 2.555,20TL mahkeme masrafının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, davacının yargılama aşamasında adli yardım talebinin kabulüne karar verildiğinden suç üstü ödeneğinden karşılanan kısım olan 44.844,00TL mahkeme masrafının davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, Davacı vekili ile temsil edildiğinden AAÜT uyarınca 45.000TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir. İş bu karara karşı, kararın gazetede ilana çıkma tarihinden sonraki 7.günden itibaren süre başlamak üzere 2 hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.