T.C. TARSUS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Serkan Arpaç'ın vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında davacı ile davalıların hissedarı bulunduğu Mersin ili Tarsus ilçesi İncirgediği mah. 633 parsel sayılı taşınmaz için dava açılmış olup, açılan davanın yapılan yargılamasında duruşma ara kararı gereğince davalı Ömer Arpaç'ın tüm araştırmalara rağmen bugüne kadar dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden davalı Ömer Arpaç'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce Davalı Ömer Arpaç'a dava dilekçesinde belirtilen hususlara karşı "HMK 317/2.md. Gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, delillerinizi ibraz edebileceğiniz varsa ilk itirazlarınızı bildirmeniz, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve duruşma gün ve saatinde geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur." veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve sonuçlanacağı buna dair tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin aşağıda açık kimlik ve adresi tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Duruşma günü : 15/12/2026

Duruşma tarihi : 10:00

DAVALI : ÖMER ARPAÇ- 26542970038 TC kimlik numaralı, Hasan ve Fatma evladı 26/03/1978 Karaisalı doğumlu, Mersin ili Tarsus ilçesi İncirgediği mahallesi cilt no:104 , hane no:2, BSN:71'de nüfusa kayıtlı,