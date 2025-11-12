BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı BOTAŞ ile Davalılar Abdullah GÖNKEK vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin 07/12/2023 tarihli kararında;

"Davacı vekilinin davalı aleyhine açmış olduğu davasının KABULÜ İLE,

1)Batman ili Merkez ilçesi Kohikan köyü 2136 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 24/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokisinde G harfi ile gösterilen 589,70 m2'lik kısmının 2 yıllık geçici irtifak hakkı bedelinin 2.606,03 TL, Batman ili Merkez ilçesi Kohikan köyü 2136 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 24/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokisinde B harfi ile gösterilen 2.823,40 m2'lik kısmının mülkiyet kamulaştırma bedelinin 429.834,41 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 432.440,44 TL olarak TESPİTİNE,

2)Batman ili Merkez ilçesi Kohikan köyü 2136 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 24/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokisinde G harfi ile gösterilen 589,70 m2'lik kısımda inşaat aktivitesinin başladığı tarihten itibaren BOTAŞ lehine 2 yıllık GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE, 24/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporunun ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

3-Batman ili Merkez ilçesi Kohikan köyü 2136 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 24/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi raporuna ekli krokisinde B harfi ile gösterilen 2.823,40 m2'lik kısmının tapu kaydının İPTALİYLE, kullanma hakkı davacı idare BOTAŞ'a ait olmak üzere, Maliye Hazinesi adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

4-Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen toplam 432.440,44 TL Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/39 D.iş Esas 2022/39 D.iş Karar sayılı dosyasında depo edilen 164.128,92 TL kamulaştırma bedeli düşüldükten sonra fark bedel olan 268.311,52 TL kamulaştırma bedelinin 3'er aylık vadeli hesaba aktarılarak ve vadeli hesapta nemalandırılarak Batman Kadastro Mahkemesinin 1962/23 Esas 1962/23 Karar sayılı dosyasının kesinleşmesine binaen ortaya çıkacak gerçek hak sahiplerine hisseleri oranında ödenmesine,

5-Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen toplam 432.440,44 TL Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/39 D.iş Esas 2022/39 D.iş Karar sayılı dosyasında depo edilen 164.128,92 TL kamulaştırma bedeli düşüldükten sonra fark bedel olan 268.311,52 TL kamulaştırma bedeline dava tarihinden karar tarihi olan 07/12/2023 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz işletilerek davacıdan tahsili ile Batman Kadastro Mahkemesinin 1962/23 Esas 1962/23 Karar sayılı dosyasının kesinleşmesine binaen ortaya çıkacak gerçek hak sahiplerine hisseleri oranında ödenmesine,

6-Kamulaştırma Kanununun md.10/8 uyarınca kararın bir örneğinin taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu ilgili Tapu Müdürlüğüne ve tespit edilen kamulaştırma bedelinin yatırıldığı Banka şubesine GÖNDERİLMESİNE,

7-Taşınmaz üzerinde var ise haciz, ipotek, vakıf, vs takyidatın hükmedilen bedele yansıtılmasına,

8-Fen bilirkişisi tarafından hazırlanan 24/01/2023 havale tarihli rapor ve krokisinin karar eki sayılmasına,

9-Karar örneğinin İİK m.28 gereği ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

10-Kararın gereği için bir suretinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine gönderilmesine,

11-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer OLMADIĞINA,davacı tarafça yatırılan 80,70 TL peşin, 80,70 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 161,4‬0 TL harcın karar kesinleştiğinde talep halinde kendisine iadesine,

12-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

13-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

14-Karar kesinleştikten sonra dosyada gider avansı kalması halinde davacıya İADESİNE,

Dair verilen karar davacı vekili Av.Türkan Şahin ile davalı vekili Av.Elif Borak yüzlerine karşı kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı"

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar, tavzih kararları ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesi ve ekleri tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemeyen ve kendilerine tebligat yapılamayan davalılar M. Nedim SEÇKİN, Mustafa YILDIZ ve Şevket AKIN'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.