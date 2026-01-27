BATMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Mahkememizin 2025/36 esas sayılı dosyasından tüm arama ve araştırmalara rağmen davalı 60304480892TC Kimlik Numaralı Nuri GÖKALP'in adres bilgileri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliği yapılamamıştır. Bu sebeple dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gün ve saatini belirtir ön inceleme tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Divan Akın vs. Vekili tarafından davalılar Ahmet Turan vs. Aleyhine mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasında davacılar vekili; Tapu Kadastro Müdürlüğünce sahteliği tespit edilen Batman Kadastro Mahkemesi 05.09.2022 tarih ve 2022/2 D.İş. Esas-Karar sayılı mahkeme kararına dayanılarak yapılan yolsuz İntikal ve muvazaalı işlemlerin iptaline ve taşınmazların intikal öncesi malik adına tesciline karar verilmesi için davayı açmış olup davalı Nuri GÖKALP;

Durusma Günü: 14/05/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.