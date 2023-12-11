BAYINDIR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN;



İLANEN DUYURULUR

(Muhdesatın Sicilinden Terkini)

İzmir İli, Bayındır İlçesi, Furunlu Mahallesi 208 ada 46 parsel üzerinde bulunan “ÜZERİNDEKİ ZEYTİN AĞAÇLARINDAN ON TANESİ FATMA AKILLIOL’A (472 NO.LU SAHİFEDE MÜSTAKİLEN KAYITLIDIR.) AİTTİR ” muhdesat ile,



İzmir İli, Bayındır İlçesi, Furunlu Mahallesi 208 ada 54 parsel üzerinde bulunan “ÜZERİNDEKİ ZEYTİN AĞAÇLARINDAN DOKUZ TANESİ DURMUŞ ALİ AŞICI’YA (470 NO.LU SAHİFEDE MÜSTAKİLEN KAYITLIDIR.) AİTTİR.” muhdesatın zeminde olmadığı 3529-604 NOLU TORBALI LİHKAB bürosunun 15/08/2023 tarih ve 485 sayılı yazısına ekli rapor ve krokilerine istinaden belirlendiğinden, Furunlu Mahallesi 208 ada 46 ve 54 sayılı parseller üzerinde bulunan yukarıda yazılan muhdesat belirtmeleri Türk Medeni Kanununun 1026. maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde Tapu kütüğünden terkin edilecektir. Türk Medeni Kanununun 1019.maddesi gereği tebliğ olunur.

