BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI KİRA SÜRESİ İLK YIL

TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ Bayraklı Belediyesi Görev, Yetki ve Sorumluluk Alanı İçerisinde Bulunan Muhtelif Adreslerdeki 60 Adet Atm Kabin Yerinin Belirli Şartlarla Kiraya Verilmesi 10 YIL

6.000.000,00

+

(KDV)

1.800.000,00

27/11/2025

10:30

1) Bayraklı Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde muhtelif adreslerdeki 60 Adet Atm kabin yerinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıllık kiraya verme ihalesi, Anadolu Caddesi, Bayraklı Mah. No:125 Bayraklı / İzmir adresindeki Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.



2-)İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, İhale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.



a)Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi ile arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligata ilişkin adres beyanı

b)Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

c)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

d) İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair belge.

3-)İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 15.000,00 TL. bedel karşılığı temin edilebilir.



4-)Taşınmazın yıllık kira bedeli ve KDV peşin olarak tahsil edilecektir.



5-)İhale ile ilgili olarak, sözleşmeden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler kiracıya aittir.



6-)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



BİLGİ İÇİN : 0 (232) 477 20 00



İLAN OLUNUR.

