Resmi İlanlar

BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

22-11-2025 00.00

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI 

BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİNDEN 

İLANEN TEBLİĞ

Vergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıKesinleşen Gecikme Zammı ToplamıCeza ToplamıToplam Borç
523049050825168095804AZİZ KARAVUŞDALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI201606201606001530802023121266AiO00000032023121214Aii0000034002.723.768,252.723.768,25

Bayrampaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Ödeme Emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 104-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhüü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresleri bilinmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02338961