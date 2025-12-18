Resmi İlanlar

BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261

 

Davacı EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) vekili tarafından Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29/08/2024 tarih ve 12845-4 sayılı Kararı ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19/1. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesi gereğince dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği belirtilmiş ve 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile Maliye Hazinesi adına tapuya tescillerine karar verilmesi talep edilmiştir.

 

a) İlgililerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

b) Bu tür davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aleyhine yöneltileceği,

c) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bergama Şubesi’ne yatırılacağı,

d) Davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan/tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiği,

e) Aşağıda adı geçen davalıların kendilerine bildirilecek tarih ve saatte yapılacak duruşmalara gelmedikleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu ilan olunur.

ESASDAVALILARMAHALLE
ADA / PARSEL		MÜLKİYET / İRTİFAK ALANI
VASIF: TARLA
2025/245BAYRAM KUTLU
GÜNAY KUTLU
MAKBULE KUTLU		ALHATLI
136 Ada 20 Parsel		0
65,70m²
2025/246NEZAKET SARIKAYAALHATLI
137 Ada 5 Parsel		0
1562,47m²
2025/247ADEM HÜSEYİN TÜFENK
HASAN TÜFENK
SAMET TÜFENK		ALHATLI
137 Ada 10 Parsel		0
2735,59m²
2025/248NAMIK KARAKUŞALHATLI
138 Ada 4 Parsel		0
2446,53m²
2025/249NAMIK KARAKUŞALHATLI
138 Ada 5 Parsel		0
1825,43m²
2025/250FATMA YILDIRIMALHATLI
138 Ada 93 Parsel		396,01 m²
5126,90m²
2025/251NAMIK KARAKUŞALHATLI
138 Ada 96 Parsel		0
3177,29m²
2025/252ÜZEYİR KARABIYIKDURMUŞLAR
108 Ada 26 Parsel		0,13 m²
553,33m²
2025/253ONUR ŞAHANDURMUŞLAR
108 Ada 30 Parsel		0
1112,70m²
2025/254HASAN TOPALİNEŞİR
150 Ada 3 Parsel		361,00 m²
4313,09m²
2025/255YAŞAR KÖKÇÜİNEŞİR
163 Ada 1 Parsel		0
74,83m²
2025/256YAŞAR KÖKÇÜİNEŞİR
163 Ada 4 Parsel		0
2907,60m²
2025/257YAŞAR KÖKÇÜİNEŞİR
163 Ada 12 Parsel		0
659,73m²
2025/258ARİF KURAL
TAMER KURAL		KAPLAN(GÖÇBEYLİ)
132 Ada 6 Parsel		0
4006,31m²
2025/259RAMAZAN GEZGİNKAPLAN(GÖÇBEYLİ)
139 Ada 3 Parsel		0
7782,45m²
2025/260KEMAL ŞENTÜRKSARICAOĞLU
107 Ada 113 Parsel		0
6178,26m²
2025/261KEMAL ŞENTÜRKSARICAOĞLU
107 Ada 114 Parsel		0
16,86m²
