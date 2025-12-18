BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) vekili tarafından Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29/08/2024 tarih ve 12845-4 sayılı Kararı ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19/1. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesi gereğince dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği belirtilmiş ve 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile Maliye Hazinesi adına tapuya tescillerine karar verilmesi talep edilmiştir.

a) İlgililerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

b) Bu tür davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aleyhine yöneltileceği,

c) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bergama Şubesi’ne yatırılacağı,

d) Davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan/tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiği,

e) Aşağıda adı geçen davalıların kendilerine bildirilecek tarih ve saatte yapılacak duruşmalara gelmedikleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu ilan olunur.