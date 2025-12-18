Resmi İlanlar
BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2025/245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261
Davacı EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) vekili tarafından Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29/08/2024 tarih ve 12845-4 sayılı Kararı ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19/1. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesi gereğince dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği belirtilmiş ve 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile Maliye Hazinesi adına tapuya tescillerine karar verilmesi talep edilmiştir.
a) İlgililerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
b) Bu tür davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aleyhine yöneltileceği,
c) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bergama Şubesi’ne yatırılacağı,
d) Davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan/tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiği,
e) Aşağıda adı geçen davalıların kendilerine bildirilecek tarih ve saatte yapılacak duruşmalara gelmedikleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu ilan olunur.
|ESAS
|DAVALILAR
|MAHALLE
ADA / PARSEL
|MÜLKİYET / İRTİFAK ALANI
VASIF: TARLA
|2025/245
|BAYRAM KUTLU
GÜNAY KUTLU
MAKBULE KUTLU
|ALHATLI
136 Ada 20 Parsel
|0
65,70m²
|2025/246
|NEZAKET SARIKAYA
|ALHATLI
137 Ada 5 Parsel
|0
1562,47m²
|2025/247
|ADEM HÜSEYİN TÜFENK
HASAN TÜFENK
SAMET TÜFENK
|ALHATLI
137 Ada 10 Parsel
|0
2735,59m²
|2025/248
|NAMIK KARAKUŞ
|ALHATLI
138 Ada 4 Parsel
|0
2446,53m²
|2025/249
|NAMIK KARAKUŞ
|ALHATLI
138 Ada 5 Parsel
|0
1825,43m²
|2025/250
|FATMA YILDIRIM
|ALHATLI
138 Ada 93 Parsel
|396,01 m²
5126,90m²
|2025/251
|NAMIK KARAKUŞ
|ALHATLI
138 Ada 96 Parsel
|0
3177,29m²
|2025/252
|ÜZEYİR KARABIYIK
|DURMUŞLAR
108 Ada 26 Parsel
|0,13 m²
553,33m²
|2025/253
|ONUR ŞAHAN
|DURMUŞLAR
108 Ada 30 Parsel
|0
1112,70m²
|2025/254
|HASAN TOPAL
|İNEŞİR
150 Ada 3 Parsel
|361,00 m²
4313,09m²
|2025/255
|YAŞAR KÖKÇÜ
|İNEŞİR
163 Ada 1 Parsel
|0
74,83m²
|2025/256
|YAŞAR KÖKÇÜ
|İNEŞİR
163 Ada 4 Parsel
|0
2907,60m²
|2025/257
|YAŞAR KÖKÇÜ
|İNEŞİR
163 Ada 12 Parsel
|0
659,73m²
|2025/258
|ARİF KURAL
TAMER KURAL
|KAPLAN(GÖÇBEYLİ)
132 Ada 6 Parsel
|0
4006,31m²
|2025/259
|RAMAZAN GEZGİN
|KAPLAN(GÖÇBEYLİ)
139 Ada 3 Parsel
|0
7782,45m²
|2025/260
|KEMAL ŞENTÜRK
|SARICAOĞLU
107 Ada 113 Parsel
|0
6178,26m²
|2025/261
|KEMAL ŞENTÜRK
|SARICAOĞLU
107 Ada 114 Parsel
|0
16,86m²