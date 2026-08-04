BEYKOZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar Feride Dönmez, Feridun Dönmez , Davalılar Ferdiye Kargın, Zeynel Aydındağ, Zöhne Özgür, Garip Aydındağ, Maarif Aydındağ, Hasan Akpınar'ın aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Dava dilekçesi ve ön inceleme duruşması tebliği yapılamadığından;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Davacılar Feride Dönmez, Feridun Dönmez , Davalılar Ferdiye Kargın, Zeynel Aydındağ, Zöhne Özgür, Garip Aydındağ, Maarif Aydındağ, Hasan Akpınar'ın aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasında 19/11/2024 tarihli Davacılar vekili Av. Hatice Yılmaz'ın dava dilekçesi ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mah. 287 ada 2 parsel sayılı taşınmazda 2/160 hissenin, davalıların murisi İbrahim Aydındağ ile davacı müvekkillerin murisi Sami Dönmez’in aralarında noterde yapmış olduğu taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ve taşınmazın mülkiyetinin muris Sami Dönmez tarafından olağanüstü zamanaşımı ile kazanılmış olması nedeniyle, İbrahim Aydındağ adına tapu kaydının iptal edilerek Sami Dönmez mirasçıları adına tescilini, talebin reddi halinde terditli şeklinde taşınmazın dava tarihindeki gerçek bedelinin davalılardan tahsilini işleyecek faiz ile birlikte davalılardan tahsilini, yargılama sonuna dek dava konusu olan taşınmazın 3.şahıslara devrinin engellemesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı verilmesinin talep edildiği, 18/09/2025 tarihinde ön inceleme duruşmasının yapıldığı, yeni duruşma gününün 13/10/2026 gününe verildiği hususu,

Teblig yerine geçmek üzere davalı Zeynel Aydındağ'a İLANEN tebliğ olunur. 27/07/2026