BEYKOZ AİLE MAHKEMESİ

ОТВЕТЧИК : ЗАРРИНА ИШАНКУЛОВА /ДЕМИРДЖИ/ - Гражданка Республики Узбекистан.

В соответствии с решением, вынесенным по делу о расторжении брака, возбужденному против нее истцом Хусейном ДЕМИРДЖИ в связи с фундаментальным распадом брака,

Наш суд направил Вам повестку по адресу, указанному в заявлении, с уведомлением о дате слушания, однако вручение повестки не состоялось в связи с вашим отъездом из этого адреса. Поскольку адрес установить не удалось и вас не нашли по зарегистрированному адресу, было принято решение опубликовать решение от 14.09.2026 года, дело № 2022/289, решение № 2026/584.

Решением нашего суда от 14.09.2026, номер дела 2022/289, номер решения 2026/584,

РЕШЕНИЕ. По вышеизложенным причинам:

1. Дело принимается к рассмотрению.

Развод по браку между истцом ХЮСЕЙИНОМ ДЕМИРДЖИ, зарегистрированным в реестре населения микрорайона/деревни Чобанкая, округа Карги, провинции Чорум, том № 23, домохозяйство № 17, сыном Халила и Сату, родившимся 02.04.1979 года, и ответчиком ЗАРРИНОЙ ИШАНКУЛОВОЙ, гражданкой РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, предоставляется в соответствии со статьей 166/1-2 Гражданского кодекса Турции № 4721 в связи с распадом брака.

2. Поскольку истец отказался от требований о возмещении материального и морального ущерба, нет необходимости принимать решение по этим вопросам.

3. Поскольку истец был представлен адвокатом в данном деле, в соответствии с Тарифом на оплату услуг адвокатов, действовавшим на дату вынесения решения, ответчик обязан выплатить истцу 45 000,00 турецких лир в качестве гонорара адвоката.

4. Ответчик обязан выплатить истцу в общей сложности 64 134,50 турецких лир в качестве судебных издержек, включая 80,70 турецких лир в качестве платы за подачу заявления, 80,70 турецких лир в качестве аванса и 63 973,10 турецких лир в качестве расходов на уведомление и вызов в суд.

5. Оставшаяся фиксированная судебная пошлина в размере 651,30 турецких лир, после вычета аванса, будет взыскана с ответчика и учтена в качестве дохода для казначейства.

6. После вынесения решения и по запросу оставшаяся часть аванса на покрытие расходов, внесенная в казну суда, будет возвращена стороне, внесшей депозит.

Решение было зачитано вслух и официально разъяснено истцу и его адвокату в их присутствии, а также в отсутствие ответчика, с правом обжалования в Стамбульском региональном апелляционном суде в течение двух недель с момента уведомления о мотивированном решении. 14.09.2026 г.

Настоящее уведомление считается врученным через семь дней после даты его публикации.