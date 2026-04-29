BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

30-04-2026 00.00

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SIRA NOMAHALLEADAPARSELADRESLOKASYON ADITAHMIN EDILEN YILLIK BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
(TL)		İHALE
USULÜ		İLAN TARİHİ VE SAATİ
1Gümüşsuyu3388-12Gümüşsuyu Mah.Kelle İbrahim Cad.
No:43		Beykoz Belediye Başkanlığı Otoparkı1.920.000,00 TL
(BirmilyondokuzyüzyirmibinTürkLirası)		576.000,00 TL
(BeşyüzyetmişaltıbinTürkLirası)
 		Kapalı Teklif Usulü13.05.2026
13:00
2Gümüşsuyu5051Gümüşsuyu Mah.Kelle İbrahim Cad.
No:34		Beykoz Belediyesi Gümüşsuyu Restoran
3Gümüşsuyu3151Gümüşsuyu
Mah.
Kirazlıyayla
Cad.No:143/12		Karlıtepe Mesire Alanı
4Alibahadır--Alibahadır
Mah.Riva Cad.
No:1/8		Alibahadır Mesire Alanı
5Göztepe27623Göztepe Mah. Göztepe Sok.
No:2		Beykoz Belediyesi Ahmet Mithat Kültür Merkezi
6Baklacı21111Baklacı Mah. Küçüksu Cad. No:365/3Kanuni Şehir Ormanı (Beykoz Spor Ormanı)
7Poyraz--Poyraz Mah. Canayakın Cad. No:1/1Poyraz Belediye Otoparkı
8Kavacık7432Kavacık Mah. Ertürk Sok. No: BilaKavacık Meydan Açık Otopark Alanı

Beykoz Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan, yukarıdaki listede Yıllık Tahmini Kira Bedeli, Geçici Teminat Bedeli ve ihale tarihleri belirtilen Elektrikli Şarj İstasyonu yerlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Beykoz Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 10 (On) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

İsteklilerin;
1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

2. Nüfus Cüzdan örneği,

3. Yerleşim Yeri Belgesi (E-devlet’ ten),

4. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;

  a. Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  b. Ortak girişim olması halinde; ortaklık sözleşmesi ile ve (a) daki esaslara göre temin edecekleri belge.

5. İmza sirkülerinin verilmesi;

  a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri,

  b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  c) Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortaklık imza sirküleri,

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

7. Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur (Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) belgesi,

8. Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu,

9. Dosya bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu,

10. İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 12 Mayıs 2026 Tarih ve Saat: 16:00’ya kadar temin edebilirler.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN OLUNUR. / 0 216 444 66 61 (8465)

#İlangovtr Basın no ILN02457455