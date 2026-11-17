BEYKOZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
BEYKOZ VERGİ DAİRESİ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
Ceza Tutarı
|Adres
|0300486309
|17611360690
|FIRAT AKKILIÇ
|2026110613K2b0000008
|202107202107
|0015
|0015
110.523,05
|3080
323.097,85
|POSTANE MAH. NEŞELİ SK. 10 1 TUZLA İSTANBUL
|0300486309
|17611360690
|FIRAT AKKILIÇ
|2026110613K2b0000003
|202102202102
|0015
|0015
74.242,70
|3080
217.522,70
|POSTANE MAH. NEŞELİ SK. 10 1 TUZLA İSTANBUL
|0300486309
|17611360690
|FIRAT AKKILIÇ
|2026110613K2b0000005
|202104202104
|0015
|0015
37.953,15
|3080
113.859,45
|POSTANE MAH. NEŞELİ SK. 10 1 TUZLA İSTANBUL
|0300486309
|17611360690
|FIRAT AKKILIÇ
|2026110613K2b0000008
|202107202107
|0015
|0015
110.523,05
|3080
323.097,85
|POSTANE MAH. NEŞELİ SK. 10 1 TUZLA İSTANBUL
|0300486309
|17611360690
|FIRAT AKKILIÇ
|2026110613K2b0000003
|202102202102
|0015
|0015
74.242,70
|3080
217.522,70
|POSTANE MAH. NEŞELİ SK. 10 1 TUZLA İSTANBUL
|0300486309
|17611360690
|FIRAT AKKILIÇ
|2026110613K2b0000005
|202104202104
|0015
|0015
37.953,15
|3080
113.859,45
|POSTANE MAH. NEŞELİ SK. 10 1 TUZLA İSTANBUL
|0300486309
|17611360690
|FIRAT AKKILIÇ
|2026110613K2b0000004
|202103202103
|0015
|0015
29.044,33
|3080
79.444,33
|POSTANE MAH. NEŞELİ SK. 10 1 TUZLA İSTANBUL
|0300486309
|17611360690
|FIRAT AKKILIÇ
|2026110613K2b0000007
|202106202106
|0015
|0015
20.078,96
|3080
60.236,88
|POSTANE MAH. NEŞELİ SK. 10 1 TUZLA İSTANBUL
|0300486309
|17611360690
|FIRAT AKKILIÇ
|2026110613K2b0000006
|202105202105
|0015
|0015
15.680,49
|3080
47.041,47
|POSTANE MAH. NEŞELİ SK. 10 1 TUZLA İSTANBUL
|2731306677
|DEĞİŞİM GRUP PETROL DANIŞMANLIK İNŞAAT VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023082313K2b0000013
|202101202103
|0033
|0033
31.294,06
|3080
94.638,17
|ACARLAR MAH. 27 SK. ACARKENT C202 1 1 BEYKOZ İSTANBUL
|2731306677
|DEĞİŞİM GRUP PETROL DANIŞMANLIK İNŞAAT VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023102513K2b0000023
|202101202112
|0010
|0010
31.294,06
|3080
94.638,17
|ACARLAR MAH. 27 SK. ACARKENT C202 1 1 BEYKOZ İSTANBUL
|2731306677
|DEĞİŞİM GRUP PETROL DANIŞMANLIK İNŞAAT VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023082313K2b0000013
|202101202103
|0033
|0033
31.294,06
|3080
94.638,17
|ACARLAR MAH. 27 SK. ACARKENT C202 1 1 BEYKOZ İSTANBUL
|2731306677
|DEĞİŞİM GRUP PETROL DANIŞMANLIK İNŞAAT VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023102513K2b0000023
|202101202112
|0010
|0010
31.294,06
|3080
94.638,17
|ACARLAR MAH. 27 SK. ACARKENT C202 1 1 BEYKOZ İSTANBUL
|2731306677
|DEĞİŞİM GRUP PETROL DANIŞMANLIK İNŞAAT VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023082313K2b0000008
|202101202101
|0015
|0015
12.003,48
|3080
36.010,44
|ACARLAR MAH. 27 SK. ACARKENT C202 1 1 BEYKOZ İSTANBUL
|2731306677
|DEĞİŞİM GRUP PETROL DANIŞMANLIK İNŞAAT VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023082313K2b0000009
|202102202102
|0015
|0015
10.528,24
|3080
31.584,72
|ACARLAR MAH. 27 SK. ACARKENT C202 1 1 BEYKOZ İSTANBUL
|6610848782
|ÖRSER METAL ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026011613K2f0000031
|202101202112
|0010
|0010
158.720,94
|3080
476.162,82
|KANLICA MAH. BUĞRA ÇIKMAZI SK. 2 1 BEYKOZ İSTANBUL
|6610848782
|ÖRSER METAL ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026011613K2f0000028
|202110202112
|0033
|0033
146.360,44
|3080
439.081,32
|KANLICA MAH. BUĞRA ÇIKMAZI SK. 2 1 BEYKOZ İSTANBUL
|6610848782
|ÖRSER METAL ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026011613K2f0000021
|202112202112
|0015
|0015
67.346,00
|3080
202.038,00
|KANLICA MAH. BUĞRA ÇIKMAZI SK. 2 1 BEYKOZ İSTANBUL
|6610848782
|ÖRSER METAL ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026011613K2f0000031
|202101202112
|0010
|0010
158.720,94
|3080
476.162,82
|KANLICA MAH. BUĞRA ÇIKMAZI SK. 2 1 BEYKOZ İSTANBUL
|6610848782
|ÖRSER METAL ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026011613K2f0000028
|202110202112
|0033
|0033
146.360,44
|3080
439.081,32
|KANLICA MAH. BUĞRA ÇIKMAZI SK. 2 1 BEYKOZ İSTANBUL
|6610848782
|ÖRSER METAL ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026011613K2f0000021
|202112202112
|0015
|0015
67.346,00
|3080
202.038,00
|KANLICA MAH. BUĞRA ÇIKMAZI SK. 2 1 BEYKOZ İSTANBUL
|6610848782
|ÖRSER METAL ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026011613K2f0000020
|202111202111
|0015
|0015
24.447,39
|3080
73.342,17
|KANLICA MAH. BUĞRA ÇIKMAZI SK. 2 1 BEYKOZ İSTANBUL
|6610848782
|ÖRSER METAL ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026011613K2f0000019
|202110202110
|0015
|0015
13.586,14
|3080
40.758,42
|KANLICA MAH. BUĞRA ÇIKMAZI SK. 2 1 BEYKOZ İSTANBUL
|6610848782
|ÖRSER METAL ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026011613K2f0000027
|202107202109
|0033
|0033
12.360,50
|3080
37.081,50
|KANLICA MAH. BUĞRA ÇIKMAZI SK. 2 1 BEYKOZ İSTANBUL
|8030569912
|35818309748
|ÖZGÜR ŞENAY
|2026110613K2h0000007
|202110202110
|0015
|0015
56.441,80
|3080
56.441,80
|15 TEMMUZ MAH. DR. KADİR TOPBAŞ CAD. C6-5B 5 5 ESENLER İSTANBUL
|8030569912
|35818309748
|ÖZGÜR ŞENAY
|2026110613K2h0000007
|202110202110
|0015
|0015
56.441,80
|3080
56.441,80
|15 TEMMUZ MAH. DR. KADİR TOPBAŞ CAD. C6-5B 5 5 ESENLER İSTANBUL
|8030569912
|35818309748
|ÖZGÜR ŞENAY
|2026110613K2h0000010
|202101202112
|3074
0,00
43.176,46
|15 TEMMUZ MAH. DR. KADİR TOPBAŞ CAD. C6-5B 5 5 ESENLER İSTANBUL
Beykoz Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’nun 103. ve 106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmalı veyahut taahhütlü veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı; bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan ve açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.