BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|Ad Soyad / Unvan
|Adres
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Vergi Kodu
Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
Ceza Tutarı
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000062
|202212202212
|0015
832.469,52
|3080
2.503.836,05
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000028
|202112202112
|0015
800.223,06
|3080
2.407.096,67
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000058
|202208202208
|0015
796.735,93
|3080
2.396.635,28
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000031
|202111202111
|0015
695.987,95
|3080
2.094.391,34
|3302440685
|EKO GALERİ OTOMOTİV İNŞ TEKS. MEDİKAL VE KİMYA SAN VE TİC LTŞ
|Yakuplu M. Yakuplu C. - 35 A A Beylikdüzü İstanbul
|2026071013Mfx0000003
|202109202109
|0015
692.854,29
|3080
2.082.738,05
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000066
|202304202304
|0015
631.007,59
|3080
1.899.450,26
|6111388101
|TASF.HAL.MAKROFİT METAL SAN VE TİC LTŞ
|Beylikdüzüosb M. Birlik Sanayi Sitesi 2. C. Birlik Sanayi Sitesi 71 Beylikdüzü İstanbul
|2026110313Mg00000069
|202101202112
|0010
605.225,50
|3080
1.815.676,50
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000065
|202303202303
|0015
592.076,56
|3080
1.782.657,17
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000063
|202301202301
|0015
537.436,09
|3080
1.618.735,76
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000059
|202209202209
|0015
528.458,65
|3080
1.591.803,44
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000057
|202202202202
|0015
521.019,80
|3080
1.569.486,89
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000064
|202302202302
|0015
428.758,54
|3080
1.292.703,11
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000061
|202211202211
|0015
382.085,95
|3080
1.152.685,34
|4880010678
|OSMAN KAHRAMAN
|Mehterçeşme M. 1937. Sk. Işık Evlerı A Blok 14/1 14 Esenyurt İstanbul
|2026111213Mfy0000032
|202101202112
|0001
298.556,80
|3080
898.400,40
|6111388101
|TASF.HAL.MAKROFİT METAL SAN VE TİC LTŞ
|Beylikdüzüosb M. Birlik Sanayi Sitesi 2. C. Birlik Sanayi Sitesi 71 Beylikdüzü İstanbul
|2026110313Mg00000071
|202104202106
|0033
293.252,38
|3080
879.757,14
|6111388101
|TASF.HAL.MAKROFİT METAL SAN VE TİC LTŞ
|Beylikdüzüosb M. Birlik Sanayi Sitesi 2. C. Birlik Sanayi Sitesi 71 Beylikdüzü İstanbul
|2026110313Mg00000072
|202107202109
|0033
287.273,50
|3080
861.820,50
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000060
|202210202210
|0015
281.225,96
|3080
850.105,37
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000030
|202110202110
|0015
267.423,31
|3080
808.697,42
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000056
|202201202201
|0015
242.416,43
|3080
733.676,78
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000022
|202109202109
|0015
195.631,94
|3080
593.323,31
|0851032506
|TASF.HAL.ARTAŞ EĞİTİM SOSYAL HİZMETLER VE TEMİZLİK ORGANİZASYON AŞ
|Ataköy 7-8-9-10. Kısım M. Çobançeşme E-5 Yan Yol C. Ataköy Towers A Bl 20 /1 70 Bakırköy İstanbul
|2026110313Mfu0000021
|202102202102
|0015
189.527,48
|3080
189.527,48
|0851032506
|TASF.HAL.ARTAŞ EĞİTİM SOSYAL HİZMETLER VE TEMİZLİK ORGANİZASYON AŞ
|Ataköy 7-8-9-10. Kısım M. Çobançeşme E-5 Yan Yol C. Ataköy Towers A Blok 20 /1 70 Bakırköy İstanbul
|2026110313Mfu0000022
|202101202101
|0015
167.570,85
|3080
167.570,85
|6111388101
|TASF.HAL.MAKROFİT METAL SAN VE TİC LTŞ
|Beylikdüzüosb M. Birlik Sanayi Sitesi 2. C. Birlik Sanayi Sitesi 71 Beylikdüzü İstanbul
|2026110313Mg00000078
|202106202106
|0015
153.533,25
|3080
460.599,75
|6111388101
|TASF.HAL.MAKROFİT METAL SAN VE TİC LTŞ
|Beylikdüzüosb M. Birlik Sanayi Sitesi 2. C. Birlik Sanayi Sitesi 71 Beylikdüzü İstanbul
|2026110313Mg00000079
|202107202107
|0015
119.438,91
|3080
358.316,73
|4880010678
|OSMAN KAHRAMAN
|Mehterçeşme M. 1937. Sk. Işık Evlerı A Blok 14/1 14 Esenyurt İstanbul
|2026111213Mfy0000031
|202107202109
|0032
98.296,00
|3080
294.888,00
|0851032506
|TASF.HAL.ARTAŞ EĞİTİM SOSYAL HİZMETLER VE TEMİZLİK ORGANİZASYON AŞ
|Ataköy 7-8-9-10. Kısım M. Çobançeşme E-5 Yan Yol C. Ataköy Towers A Blok 20 /1 70 Bakırköy İstanbul
|2026110313Mfu0000020
|202103202103
|0015
90.529,83
|3080
90.529,83
|6111388101
|TASF.HAL.MAKROFİT METAL SAN VE TİC LTŞ
|Beylikdüzüosb M. Birlik Sanayi Sitesi 2. C. Birlik Sanayi Sitesi 71 Beylikdüzü İstanbul
|2026110313Mg00000080
|202108202108
|0015
87.398,10
|3080
262.194,30
|8780472388
|ENGİN CAN TÜRKER
|Namık Kemal M. 112. Sk. 58 10 Esenyurt İstanbul
|2026111013Mg20000012
|202101202112
|0001
76.398,75
0,00
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000037
|202105202105
|0015
70.907,80
|3080
219.150,89
|5631230374
|KİRVE METAL ELEKTRİK PLASTİK KİMYA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TİC LTŞ
|Talatpaşa M. 1024. Sk. Kılıc Tower 38 54 Esenyurt İstanbul
|2026110613Mfz0000001
|202101202112
|0010
63.478,00
|3080
202.791,17
|6111388101
|TASF.HAL.MAKROFİT METAL SAN VE TİC LTŞ
|Beylikdüzüosb M. Birlik Sanayi Sitesi 2. C. Birlik Sanayi Sitesi 71 Beylikdüzü İstanbul
|2026110313Mg00000077
|202105202105
|0015
49.097,79
|3080
147.293,37
|4880010678
|OSMAN KAHRAMAN
|Mehterçeşme M. 1937. Sk. Işık Evlerı A Blok 14/1 14 Esenyurt İstanbul
|2026111213Mfy0000030
|202104202106
|0032
38.631,88
|3080
115.895,64
|6700202139
|KADİRİYE DUMAN
|Bağlarbaşı M. Yücelen Sk. 15 A Maltepe İstanbul
|2026110513Mg00000025
|202101202101
|0015
38.471,58
|3080
115.414,74
|5631230374
|KİRVE METAL ELEKTRİK PLASTİK KİMYA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TİC LTŞ
|Talatpaşa M. 1024. Sk. Kılıc Tower 38 54 Esenyurt İstanbul
|2026110613Mfz0000004
|202110202112
|0033
33.005,38
|3080
111.373,31
|5030808610
|KARABIYIK METAL İNŞ YAPI MALZ. HIRD. REKL. SAN VE TİC LTŞ
|Kavaklı M. Batı Trakya Blv. - - 29 B Beylikdüzü İstanbul
|2026111013Mfz0000014
|202001202012
|0010
31.487,72
|3080
94.463,16
|4870704398
|BERAT KAHRAMAN
|Cumhuriyet M. 1982. Sk. Turgut Reis Kardelen 3 12 24 Esenyurt İstanbul
|2026111213Mfy0000036
|202101202112
|3080
0,00
|3080
298.556,80
|4870704398
|BERAT KAHRAMAN
|Cumhuriyet M. 1982. Sk. Turgut Reis Kardelen 3 12 24 Esenyurt İstanbul
|2026111313Mfy0000008
|202101202112
|3080
0,00
|3080
216.479,25
|4870704398
|BERAT KAHRAMAN
|Cumhuriyet M. 1982. Sk. Turgut Reis Kardelen 3 12 24 Esenyurt İstanbul
|2026111213Mfy0000035
|202107202109
|3080
0,00
|3080
98.296,00
|4870704398
|BERAT KAHRAMAN
|Cumhuriyet M. 1982. Sk. Turgut Reis Kardelen 3 12 24 Esenyurt İstanbul
|2026111313Mfy0000007
|202107202109
|3080
0,00
|3080
98.296,00
|4870704398
|BERAT KAHRAMAN
|Cumhuriyet M. 1982. Sk. Turgut Reis Kardelen 3 12 24 Esenyurt İstanbul
|2026111313Mfy0000025
|202108202108
|3080
0,00
|3080
57.228,03
|4870704398
|BERAT KAHRAMAN
|Cumhuriyet M. 1982. Sk. Turgut Reis Kardelen 3 12 24 Esenyurt İstanbul
|2026111113Mfy0000044
|202107202107
|3080
0,00
|3080
50.323,14
|4870704398
|BERAT KAHRAMAN
|Cumhuriyet M. 1982. Sk. Turgut Reis Kardelen 3 12 24 Esenyurt İstanbul
|2026111213Mfy0000015
|202112202112
|3080
0,00
|3080
48.668,76
|4870704398
|BERAT KAHRAMAN
|Cumhuriyet M. 1982. Sk. Turgut Reis Kardelen 3 12 24 Esenyurt İstanbul
|2026111213Mfy0000034
|202104202106
|3080
0,00
|3080
38.631,88
|4870704398
|BERAT KAHRAMAN
|Cumhuriyet M. 1982. Sk. Turgut Reis Kardelen 3 12 24 Esenyurt İstanbul
|2026111313Mfy0000006
|202104202106
|3080
0,00
|3080
38.631,88
|4870704398
|BERAT KAHRAMAN
|Cumhuriyet M. 1982. Sk. Turgut Reis Kardelen 3 12 24 Esenyurt İstanbul
|2026111113Mfy0000041
|202106202106
|3080
0,00
|3080
36.072,99
|7590900586
|SELANİK TEKS. SAN İÇ VE DIŞ TİC AŞ
|Yakuplu M. Hürriyet Blv. Skyport Residence 1 62 Beylikdüzü İstanbul
|2026111313Mg10000055
|202601202612
|3074
0,00
|3074
35.000,00
|4870704398
|BERAT KAHRAMAN
|Cumhuriyet M. 1982. Sk. Turgut Reis Kardelen 3 12 24 Esenyurt İstanbul
|2026111113Mfy0000048
|202109202109
|3080
0,00
|3080
33.995,07
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ Yapılmış sayılacağı ilan olunur.