BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki İdari ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1407786

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki İdari ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması b) Niteliği, türü ve miktarı : Takriben 25 adet binada birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlardaki inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin yapılması yapım işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işyerleri ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.01.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek tebliğde yer alan B/III GRUP : BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık'tır



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) 0,0306246% 0,0414332% 0,0180144 Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 0,0034106% 0,0046144% 0,0020063 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 0,0034106% 0,0046144% 0,0020063 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması 0,0053152% 0,0071911% 0,0031266 32 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 0,0042317% 0,0057253% 0,0024893 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,4611552% 0,6239158% 0,2712678 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,4537398% 0,6138833% 0,2669058 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2,6527364% 3,5889963% 1,5604332 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) 0,3211687% 0,4345224% 0,1889228 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, işçiliği ve demir zaiyatları dahil) (her şey dahil fiyatları) 0,0746079% 0,1009401% 0,043887 Ø 14- Ø 32 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, işçiliği ve demir zaiyatları dahil) (her şey dahil fiyatları) 0,0732189% 0,0990608% 0,0430699 Profil demirinden çatı makası yapılması 1,3478451% 1,8235552% 0,7928501 Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 0,0660755% 0,0893963% 0,0388679 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0.00 - 4.00 m arası) 0,0021489% 0,0029074% 0,0012641 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4.01 - 6.00 m arası) 0,0173005% 0,0234066% 0,0101768 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 0,261952% 0,3544056% 0,1540894 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) 0,2906915% 0,3932886% 0,170995 Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 0,0606854% 0,0821038% 0,0356973 4 mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastigi ile doldurulması (Saha Betonu) 0,0167959% 0,0227239% 0,0098799 Ø 200 mm anma çaplı,PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi 0,0002718% 0,0003677% 0,0001599 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması 0,0017201% 0,0023272% 0,0010118 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) 0,0995327% 0,1346619% 0,0585487 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) 0,0393541% 0,0532438% 0,0231495 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) 0,0141431% 0,0191347% 0,0083195 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi 0,0000643% 0,000087% 0,0000378 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması 0,166327% 0,2250307% 0,0978394 5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması 0,0006218% 0,0008412% 0,0003658 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 0,0007248% 0,0009806% 0,0004263 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 0,0858976% 0,1162144% 0,050528 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 0,6127035% 0,8289518% 0,3604138 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) 0,4251941% 0,5752627% 0,2501142 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) 0,0130697% 0,0176825% 0,007688 Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) 0,0508275% 0,0687666% 0,0298985 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) 0,0017295% 0,0023399% 0,0010174 Çatı üzerine tahta kaplama yapılması 0,2356144% 0,3187724% 0,1385967 Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması 0,0680512% 0,0920693% 0,0400301 Rendeli ahşaptan tavan, saçak altı ve alın kaplaması yapılması 0,1237968% 0,1674897% 0,0728216 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması 0,1312622% 0,1775901% 0,0772131 2.5 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sac levha ile sıva eteği, baca kenarı yapılması 0,26139% 0,3536452% 0,1537588 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti 0,2349299% 0,3178463% 0,138194 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine konulması (sac genişliği toplam 120 cm) 1,447044% 1,9577654% 0,8512024 Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine, 0.50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması 9,4345592% 12,7644036% 5,5497407 Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (ETİAL 30-50 serisi) ile çatı örtüsü yapılması. 4,0078631% 5,422403% 2,3575665 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 0,0011102% 0,001502% 0,0006531 Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti 0,0000579% 0,0000783% 0,000034 PVC köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti 0,028349% 0,0383545% 0,0166759 (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,3971254% 0,5372873% 0,2336032 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,0018408% 0,0024905% 0,0010828 (30 x 60 cm) veya (25 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,7944423% 1,0748337% 0,467319 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,0567859% 0,076828% 0,0334035 Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) 0,0139178% 0,0188299% 0,0081869 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,0042842% 0,0057963% 0,0025201 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,004488% 0,0060719% 0,00264 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,0029293% 0,0039632% 0,0017231 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 0,0032802% 0,0044379% 0,0019295 Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 0,0018124% 0,002452% 0,0010661 Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yük. min. 13 mm, kanat gen. min. 45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm gen. dilatasyonlar için) 0,0007607% 0,0010292% 0,0004475 Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüm. mamul şeritli fitilli, alüm. et kal. min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kap.)zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) 0,0019259% 0,0026057% 0,0011329 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) 0,0013906% 0,0018814% 0,000818 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,6621275% 0,8958196% 0,3894868 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,1337407% 0,1809433% 0,078671 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) 0,0181035% 0,0244929% 0,0106491 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) 0,0070479% 0,0095354% 0,0041458 Kapı menteşesinin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik ) 0,0035654% 0,0048238% 0,0020973 Pencere menteşesinin yerine takılması 0,0011166% 0,0015107% 0,0006568 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) 0,0024981% 0,0033798% 0,0014695 Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) ( Ahşap, Metal ve Plastik ) 0,0024981% 0,0033798% 0,0014695 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 0,0589025% 0,0796916% 0,0346485 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması 0,0330383% 0,0446989% 0,0194343 AC4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik ve kapı eşik çıtası dahil) 0,0006954% 0,0009408% 0,0004091 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması 0,051843% 0,0701405% 0,0304959 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması 0,0763912% 0,1033528% 0,044936 Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) 0,0026473% 0,0035816% 0,0015572 PVC çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) 0,0023625% 0,0031963% 0,0013897 12,5 mm kalınlıkta, her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış alçı levhalar ile mevcut duvar üzeri, 60 cm aks aralıklı DC profil ile giydirme duvar yapılması 0,0106447% 0,0144016% 0,0062616 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile) 0,0067323% 0,0091084% 0,0039602 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap. (Askı çubuğu mes. aynıyönde 750mm, anataşıyıcı profil mes. 800mm,tali taşıyıcı profil mes.500mm aks aralıkları ile)(12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış,yang.day.lev.ile) 0,0092879% 0,012566% 0,0054635 30x30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması 0,1151916% 0,1558475% 0,0677598 60x60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması 0,1481667% 0,2004609% 0,0871569 Ahşap yüzeylerin vernikli renkli ahşap koruyucu ile verniklenmesi 0,0003179% 0,00043% 0,000187 Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması 1,4316498% 1,936938% 0,842147 Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) 0,0006847% 0,0009264% 0,0004028 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,4812169% 0,6510581% 0,2830687 Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) 0,201167% 0,2721671% 0,1183335 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,0051737% 0,0069997% 0,0030434 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,1248648% 0,1689348% 0,0734499 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 1,4087918% 1,9060124% 0,8287011 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması (Dekoratif Sıva) 1,6984345% 2,297882% 0,9990791 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması 0,0676269% 0,0914952% 0,0397805 Çeşitli profil demiri ve levhaların temini ve montajı 6,1525821% 8,3240817% 3,619166 Her türlü, sac, PVC, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi 0,0766051% 0,1036423% 0,0450618 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi 0,1425364% 0,1928434% 0,0838449 Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) 0,0004872% 0,0006591% 0,0002866 Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0095768% 0,0129568% 0,0056334 Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0071118% 0,0096219% 0,0041834 Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0051959% 0,0070297% 0,0030564 Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0084381% 0,0114162% 0,0049636 Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0027059% 0,0036609% 0,0015917 Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0030913% 0,0041824% 0,0018184 Stabilize malzemenin titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması 0,1306145% 0,1767138% 0,0768321 35 cm genişliğinde sıcak daldırma galvanzi sac ile saçak alın kaplaması yapılması 0,8468934% 1,1457969% 0,4981726 13 mm Kalınlığında Kompakt Lamine Levha İle Pano ve Kapı Yapılması 0,0058% 0,0078471% 0,0034118 Beton yüzeylerde tamir harcı ile beton onarımı 0,0699485% 0,0946363% 0,0411462 Epoksi enjeksiyon ile çatlak onarımı 2,3425087% 3,1692765% 1,3779463 Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında) 0,1219825% 0,1650352% 0,0717544 Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması 0,0102226% 0,0138305% 0,0060133 Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması 0,0042641% 0,0057691% 0,0025083 Mermer, doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi 0,0039864% 0,0053933% 0,0023449 Her türlü iç sıva sökülmesi 0,0159455% 0,0215734% 0,0093797 Her türlü dış sıva sökülmesi 0,1348985% 0,1825097% 0,079352 Her türlü ahşap çatı sökülmesi. 0,0026797% 0,0036255% 0,0015763 Her türlü, sac, PVC, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi 0,1271645% 0,1720462% 0,0748027 Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi 0,1691453% 0,2288436% 0,0994972 Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri sökülmesi 0,0300754% 0,0406902% 0,0176914 Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi 1,5197077% 2,0560752% 0,8939457 Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahta sökülmesi 0,096325% 0,130322% 0,0566617 Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi 0,0733891% 0,0992912% 0,0431701 Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi 0,0020818% 0,0028166% 0,0012246 Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi 0,0020372% 0,0027562% 0,0011983 Tezgah üstü mermeri sökülmesi 0,0027639% 0,0037394% 0,0016258 Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi 0,0027639% 0,0037394% 0,0016258 Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi 0,0230324% 0,0311615% 0,0135485 İdare malı demir imalatın sökülmesi 0,0003492% 0,0004725% 0,0002054 PVC esaslı döşeme kaplaması sökülmesi 0,0187287% 0,0253388% 0,0110169 Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması 0,0088586% 0,0119852% 0,005211 0.125 mm kalınlığında polietilen naylon branda serilmesi 0,0000354% 0,0000479% 0,0000208 Seksiyonel kapı yapılması (camlı ve personel kapılı) 0,0127564% 0,0172587% 0,0075038 Çelik imalatın kumlanması (sa 2.5), epoksi astar boyası (80 mikron kuru film) ve epoksi son kat boyama (60 mikron kuru film) yapılması 0,0148825% 0,0201351% 0,0087544 2.sınıf çam kereste ile çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı,tavan,döşeme ve duvarlarda). 0,3383641% 0,4577867% 0,1990377 Akrilik kendinden lavabolu hilton tipi lavabo tezgahı yapılması 1cm (kırık beyaz) 0,3178474% 0,4300288% 0,186969 Akrilik mutfak tezgahı yapılması 1cm (kırık beyaz) 0,0248041% 0,0335585% 0,0145907 Mutfak alt ve üst dolabı yapılması gövde suntalam kapaklar laminat kaplama cumbaları PVC kaplı 0,0242372% 0,0327915% 0,0142572 Tezgah üst dolabına aspiratör takılması 0,0106303% 0,0143822% 0,0062531 Hasdal Yerleşkesi İdari Bina Giriş alanı banko arkası duvar kaplama yapılarak üzerine mevcut projesine uygun evsafta yazı ve logo uygulması ve sürgülü kapı yapılması 3,6114832% 4,8861243% 2,1244019 Hasdal Yerleşkesi İdari Bina Giriş alanı banko uygulaması yapılması (L=370, H= 110, BGENİŞLİK= 50 cm) (Üst tabla siyah mermer, banko gövde, bir kısmı mermer görünümlü taş kaplama ve bir kısmı siyah alüminyum ledli profil panel olacak şekilde mevcut projesine uygun bir şekilde yapılacaktır.) 0,9212967% 1,2464603% 0,5419393 Banko arkası personel giyinme holü ve odası bölümünde taşyünü dolgulu alçıpan duvar,alçıpan asma tavan, alçı sıva ve boya imalatları ile panel kapı yapılması 0,5669518% 0,7670525% 0,3335011 Giriş sağ bölümde kalan kısma, 2 adet fiber saksı,duvar resim baskı uygulması ve 3 adet ayaklı bayrak yapılması 0,4110401% 0,556113% 0,2417883 40x50 cm. Tezgah altı veya üstü oval lavabo 0,0392898% 0,0531567% 0,0231116 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) 0,0082279% 0,0111318% 0,0048399 50x65 cm ayaklı takım Lavabo 0,0275858% 0,0373219% 0,0162269 Lavabo tesisatı duvar tipi bataryalı 1.sınıf 0,0230059% 0,0311257% 0,0135329 Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu) 0,0773236% 0,1046143% 0,0454845 Ayna takriben 40x60 cm 0,019117% 0,0258642% 0,0112453 Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna 0,0073562% 0,0099525% 0,0043272 Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı 0,0366571% 0,0495949% 0,021563 Plastik sifonlu takriben 60x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı 0,0184526% 0,0249653% 0,0108545 Alaturka hela tesisatı basınçlı yıkayıcılı (flüzometreli) 0,0649475% 0,0878701% 0,0382044 Kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga WC ve tesisatı, 35 x 55 cm. (TS 800 EN 997) 0,0932406% 0,1261491% 0,0548474 Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı 0,0390113% 0,05278% 0,0229478 Duvara tam dayalı tip,takriben 65x35 cm kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS 800 EN 997) 0,2384259% 0,3225762% 0,1402505 Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti 0,0547304% 0,074047% 0,0321944 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti 0,0689396% 0,0932713% 0,0405527 Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı 0,0505636% 0,0684096% 0,0297433 Pisuvar Bölmesi (Sırlı seramikten 40x50 cm) 0,0073775% 0,0099813% 0,0043397 Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf 0,0116792% 0,0158013% 0,0068701 İki gözlü eviye tesisatı, bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf 0,0116792% 0,0158013% 0,0068701 Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x14 cm, köşe 0,0515254% 0,0697108% 0,030309 Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x15 cm, köşe 0,0190744% 0,0258066% 0,0112202 Akrilik ön panel (kare duş teknesi için) 80 cm beyaz 0,0076538% 0,0103552% 0,0045023 Akrilik ön panel (kare duş teknesi için) 90 cm beyaz 0,0027285% 0,0036914% 0,001605 Ayak seti (kare ve dikdörtgen duş tekneleri için) 0,0077709% 0,0105135% 0,0045711 Köşe Tipi (Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin 0,0695965% 0,0941599% 0,0409391 Ön Cephe Tipi Temperli Camdan Duşakabin 0,0665024% 0,0899738% 0,0391191 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. 0,0450939% 0,0610094% 0,0265258 Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı 0,0364798% 0,049355% 0,0214587 Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) 0,0194004% 0,0262476% 0,011412 Kromajlı çamaşır musluğu, 1/2" musluk rozeti dahil 0,0165833% 0,0224363% 0,0097549 Tek kumandalı, duvardan çıkışlı (ankastre) duş bataryası (sıva altı ): 0,0713299% 0,0965052% 0,0419588 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası 0,1205839% 0,1631429% 0,0709317 Fotoselli pisuvar musluğu, sıva üstü : 0,0969666% 0,1311901% 0,0570392 Fotoselli pisuar musluğu, sıva altı : 0,0973918% 0,1317654% 0,0572893 1.0 cm uzatma parçası, krom kaplı(1/2") 0,0256038% 0,0346405% 0,0150611 1.5 cm uzatma parçası, krom kaplı(1/2") 0,0180971% 0,0244843% 0,0106454 2.0 cm uzatma parçası, krom kaplı(1/2") 0,0151149% 0,0204496% 0,0088911 Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri 0,0014528% 0,0019656% 0,0008546 Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanseri 0,0158888% 0,0214966% 0,0093464 Paslanmaz çelik kağıtlık 0,0128159% 0,0173391% 0,0075388 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık 0,0024574% 0,0033247% 0,0014455 Askı fayans 10x16cm 0,0107972% 0,014608% 0,0063513 Engelliler için klozet tutunma barı 0,008274% 0,0111942% 0,004867 Engelliler için katlanabilir tutunma barı 0,0105064% 0,0142145% 0,0061802 Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı 0,0110556% 0,0149575% 0,0065033 Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı 0,0130474% 0,0176523% 0,0076749 Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40 Ø mm. 0,0312709% 0,0423077% 0,0183947 Soğuk su sayacı Ø 50 mm Flanşlı 0,0582101% 0,0787548% 0,0342412 Tek pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 15- 30 m³/h, basınç: 40-60 mss) 0,1590654% 0,2152062% 0,0935679 İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 30- 60 m³/h, basınç: 60-90 mss) 0,3886278% 0,5257905% 0,2286046 Debi:10-30 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor 0,3914182% 0,5295659% 0,230246 500 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa) tek serpantinli dik boyler 0,1299346% 0,1757939% 0,0764321 1000 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h ( 10,0 kPa) tek serpantinli dik boyler 0,2335273% 0,3159488% 0,137369 1500 lt–Minimum sıcak su debisi 1710 lt/h ( 20,0 kPa) tek serpantinli dik boyler 0,1709323% 0,2312614% 0,1005484 2000 lt–Minimum sıcak su debisi 2210 lt/h ( 40,0 kPa) tek serpantinli dik boyler 0,1817753% 0,2459313% 0,1069266 500 lt – Alt serpantin: 920 lt/h ( 4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 lt/h (1,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler 0,0685462% 0,0927389% 0,0403213 1000 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler 0,1109879% 0,15016% 0,065287 130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı 0,2909437% 0,3936298% 0,1711434 Panel radyatör (tip 22) 500 0,0267797% 0,0362313% 0,0157528 Panel radyatör (tip 22) 600 0,0294373% 0,0398269% 0,017316 Panel radyatör (tip 22) 900 0,0405814% 0,0549043% 0,0238714 H=1000 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=400-500 mm 0,0282679% 0,0382449% 0,0166282 Köşe tip radyatör musluğu Ø 15 mm (1/2") 0,005138% 0,0069514% 0,0030224 Köşe tip radyatör musluğu Ø 20 mm (3/4") 0,0074767% 0,0101155% 0,004398 Düz tip termostatlı radyatör muslukları Ø 15 mm (1/2") 0,0116934% 0,0158205% 0,0068785 Köşe tip termostatlı radyatör muslukları Ø 15 mm (1/2") 0,0095319% 0,0128961% 0,005607 Düz tip radyatör rakoru Ø 15 mm (1/2") 0,0038448% 0,0052018% 0,0022616 Düz tip radyatör rakoru Ø 20 mm (3/4") 0,0049078% 0,00664% 0,002887 Köşe tip radyatör rakoru Ø15 mm (1/2") 0,0047128% 0,0063761% 0,0027722 Köşe tip radyatör rakoru Ø 20 mm (3/4") 0,0057758% 0,0078143% 0,0033975 Kollektör borusu Ø 108/3.71 mm dikişli boru 0,0078523% 0,0106237% 0,004619 Kollektör borusu Ø 219/4,5 mm dikişli boru 0,0160518% 0,0217172% 0,0094422 159/4,5 Ø mm patent çelik çekme borulu kolektör 0,0130573% 0,0176658% 0,0076808 219/5,9 Ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör 0,0287445% 0,0388896% 0,0169085 6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör 0,0269302% 0,036435% 0,0158413 Termometre, madeni, Ø 100 mm 120 °C 0,0048545% 0,0065679% 0,0028556 Termometre, madeni, Ø 150 mm 120 °C 0,0087523% 0,0118414% 0,0051484 Manometre Ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü 0,0045533% 0,0061604% 0,0026784 Manometre Ø 160 mm 3 atmosfer kadar bölüntülü 0,0077779% 0,010523% 0,0045752 Manometre Ø 160 mm 15 atmosfer kadar bölünütülü 0,0077779% 0,010523% 0,0045752 200 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu 0,0311097% 0,0420896% 0,0182998 300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu 0,040121% 0,0542813% 0,0236006 500 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu 0,0561175% 0,0759236% 0,0330103 50 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. 0,012358% 0,0167196% 0,0072694 200 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. 0,0342207% 0,0462986% 0,0201298 250 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. 0,0359338% 0,0486163% 0,0211375 300 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. 0,0441331% 0,0597094% 0,0259606 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. 0,0617292% 0,083516% 0,0363113 İki kademeli brülörler 50-90 KW 'a kadar 0,1132752% 0,1532547% 0,0666325 İki kademeli brülörler 200 KW 'a kadar 0,1333559% 0,1804226% 0,0784446 İki kademeli brülörler 350 KW 'a kadar 0,1645382% 0,2226105% 0,0967872 Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0317862% 0,0430048% 0,0186977 Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0773889% 0,1047027% 0,0455229 Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,1064112% 0,1439681% 0,0625948 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,1455649% 0,1969407% 0,0856264 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0817658% 0,1106243% 0,0480975 Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,2072946% 0,2804574% 0,121938 Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,1289815% 0,1745044% 0,0758715 Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,158463% 0,2143912% 0,0932136 Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,2100557% 0,2841929% 0,1235621 Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" Ø 20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,1151621% 0,1558075% 0,0677424 Dikişli galvanizli çelik boru 1" Ø 25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,1623821% 0,2196934% 0,0955189 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" Ø 32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0879853% 0,1190389% 0,051756 Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" Ø 40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0995% 0,1346177% 0,0585294 Dikişli galvanizli çelik boru 2" Ø 50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0647218% 0,0875648% 0,0380716 Dikişli galvanizli çelik boru 3" Ø 80 ortalama dış çap 88,9/4,05 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0387869% 0,0524764% 0,0228158 Pn 20 polipropilen 1/2" Ø 20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%45 montaj malzeme bedeli) 0,2308458% 0,3123208% 0,1357916 Pn 20 polipropilen 3/4" Ø 25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%45 montaj malzeme bedeli) 0,2456319% 0,3323255% 0,1444893 Pn 20 polipropilen 1" Ø 32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%45 montaj malzeme bedeli) 0,2344537% 0,3172021% 0,137914 Sert PVC plastik pis su borusu dış çap Ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%35 boru montaj bedeli )(%45 montaj malzeme bedeli) 0,1478999% 0,2000998% 0,0869999 Sert PVC plastik pis su borusu dış çap Ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%35 boru montaj bedeli ) 0,1900026% 0,2570623% 0,1117662 Sert PVC plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil ) (%35 boru montaj bedeli ) 0,2525975% 0,3417495% 0,1485867 Sert PVC plastik pis su borusu dış çapø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%35 boru montaj bedeli ) 0,0782734% 0,1058993% 0,0460432 Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)) (%35 boru montaj bedeli ) 0,1577509% 0,2134277% 0,0927947 Polipropilen plastik pis su borusu Ø 70/1,9 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%35 boru montaj bedeli) 0,170314% 0,2304249% 0,1001847 Polipropilen plastik pis su borusu Ø 100/2,7 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%35 boru montaj bedeli) 0,2792669% 0,3778316% 0,1642746 PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm(Polietilen, PE-RT, PE-Xa, PE-Xb boru montaj malzemelerin Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil %25)(Montajında gereken, tüm bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, tüm flanş ve conta karşılığı) 0,0078239% 0,0105853% 0,0046023 Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (PVC) 0,0011268% 0,0015245% 0,0006628 Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(PVC) 0,0014776% 0,0019991% 0,0008692 Ø 50 mm şiber vana (pirinç, vidalı, boşaltmasız) 2" 0,0093813% 0,0126924% 0,0055184 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0116225% 0,0157246% 0,0068368 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0131113% 0,0177389% 0,0077125 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0189929% 0,0256963% 0,0111723 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0225363% 0,0304903% 0,0132567 40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0308816% 0,041781% 0,0181656 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0301193% 0,0407497% 0,0177172 40 Ø mm, PN 16, gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı küresel vana (TS 3148) 0,021615% 0,0292439% 0,0127147 50 Ø mm, PN 16, gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı küresel vana (TS 3148) 0,0269834% 0,0365069% 0,0158726 Küresel vana (PN 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı,tam geçişli, wafer bağlantılı) Ø 65 mm (TS 3148) 0,0146132% 0,0197708% 0,008596 Küresel vana (PN 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı,tam geçişli, wafer bağlantılı) Ø 80 mm (TS 3148) 0,0207504% 0,0280741% 0,0122061 Ø 65 mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) 0,0218418% 0,0295507% 0,0128481 PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli,paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı,vidalı küresel vana 40 Ø mm (1 1/2") (TS 3148) 0,0277701% 0,0375713% 0,0163353 PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli,paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı,vidalı küresel vana 50 Ø mm (2") (TS 3148) 0,0338222% 0,0457595% 0,0198954 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 50 mm 0,0094752% 0,0128194% 0,0055736 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 65 mm 0,0102477% 0,0138645% 0,006028 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 80 mm 0,0121363% 0,0164198% 0,007139 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 100 mm 0,0158463% 0,0214391% 0,0093214 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/2", Ø 40 mm. 0,0031325% 0,004238% 0,0018426 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. Ø 50mm, 2" 0,0043726% 0,0059159% 0,0025721 Ø 20 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin 0,0083555% 0,0113044% 0,004915 Ø 25 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin 0,0101201% 0,0136919% 0,005953 Ø 32 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin 0,0110768% 0,0149863% 0,0065158 Ø 40 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin 0,0126399% 0,017101% 0,0074352 Ø 50 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin 0,0175684% 0,023769% 0,0103344 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,PN-16 Ø 40 mm.(1 1/2)(TS EN ISO 4126-1, 4, 6,7) 0,0789308% 0,1067887% 0,0464299 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,PN-16 Ø 50 mm.(2)(TS EN ISO 4126-1, 4, 6,7) 0,1255444% 0,1698542% 0,0738496 Otomatik hava atma cihazı (Buhar İçin Vidalı) Ø 15mm, 1/2" 0,0158038% 0,0213816% 0,0092963 Otomatik hava atma cihazı (su için) Ø 15 mm, 1/2" 0,0181425% 0,0245457% 0,010672 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 0.5-2 m3/h, 0.25-0.70 mSS, 2250-5300 Pa 0,017331% 0,0234478% 0,0101947 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 4.1-8 m3/h, 2.01-3.50 mss, 18001-31500 Pa 0,0408117% 0,0552158% 0,0240069 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 4.1-8 m3/h, 3.51-5.00 mss, 31501-45000 Pa 0,0421228% 0,0569896% 0,0247781 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 8.1-12 m3/h, 0.50-2.00 mss, 4500-18000 Pa 0,045365% 0,0613762% 0,0266853 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 8.1-12 m3/h, 3.51-5.00 mss, 31501-45000 Pa 0,0498652% 0,0674647% 0,0293325 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 12.1-25 m3/h, 2.01-3.50 mss, 18001-31500 Pa 0,0555081% 0,0750992% 0,0326518 Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 25.1-60 m3/h, 2.01-3.50 mss, 18001-31500 Pa 0,0636935% 0,0861736% 0,0374668 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss 0,0140764% 0,0190445% 0,0082802 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss 0,0468267% 0,0633537% 0,0275451 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss 0,0490591% 0,066374% 0,0288583 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (9-12) m3/h (3 – 5) mss 0,0677685% 0,0916867% 0,0398638 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss 0,0751388% 0,1016584% 0,0441993 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss 0,098499% 0,1332634% 0,0579406 Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (20-28) m3/h (5 - 10) mss 0,1225236% 0,1657673% 0,0720727 4-13 (m3/h) 1-10 (mss) değişken devirli (frekans konvertörlü) kuru rotorlu sirkülasyon pompası 0,1493387% 0,2020464% 0,0878463 Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss dalgıç tip su pompası 0,0259079% 0,0350519% 0,01524 Debisi 40-50 m3/h, basıncı 35-40 mss dalgıç tip su pompası 0,3878571% 0,5247478% 0,2281512 Debisi 15-20 m3/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası 0,0892506% 0,1207509% 0,0525004 Debisi 15-20 m3/h, basıncı 10-15 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası 0,0913767% 0,1236273% 0,053751 Debisi 15-20 m3/h, basıncı 15-20 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası 0,1065427% 0,144146% 0,0626722 Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil 0,0050204% 0,0067922% 0,0029532 Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil 0,0100464% 0,0135922% 0,0059096 Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil 0,0050289% 0,0068038% 0,0029582 Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil 0,0100322% 0,013573% 0,0059013 Pirinç profil veya çubuklardan kaynak ve perçin yoluyla yapılıp, yanlız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil) 0,0073528% 0,0099479% 0,0043252 Alüminyum profil ve çubuklardan kaynak ve perçin yoluyla yapılıp, yanlız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil) 0,0039687% 0,0053694% 0,0023345 (1") dış çap:33 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı 0,0046598% 0,0063044% 0,002741 (1 1/4") dış çap:42 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı 0,0050141% 0,0067838% 0,0029495 (1 1/2") dış çap:48 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı 0,0053685% 0,0072632% 0,0031579 (2") dış çap:60 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı 0,0060063% 0,0081262% 0,0035331 (21/2") dış çap:76 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı 0,0070869% 0,0095882% 0,0041688 (1/2") Ø 22,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,000978% 0,0013232% 0,0005753 (1/2") Ø 22,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0012014% 0,0016254% 0,0007067 (3/4") Ø 28,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0012082% 0,0016346% 0,0007107 (3/4") Ø 28,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,001499% 0,0020281% 0,0008818 (1") Ø 35,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,001304% 0,0017642% 0,0007671 (1") Ø 35,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0016975% 0,0022966% 0,0009985 (1 1/4") Ø 42,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,001605% 0,0021715% 0,0009441 (1 1/4") Ø 42,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0020303% 0,0027468% 0,0011943 (1 1/4") Ø 42,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0026681% 0,0036097% 0,0015695 (1 1/2") Ø 48,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0017184% 0,0023249% 0,0010108 (1 1/2") Ø 48,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0028098% 0,0038015% 0,0016528 (2") Ø 60,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,002587% 0,0035001% 0,0015218 (2") Ø 60,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0035508% 0,004804% 0,0020887 (2 1/2") Ø 76,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0044721% 0,0060505% 0,0026307 (3") Ø 89,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0053509% 0,0072394% 0,0031476 (4") Ø 114,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0065732% 0,0088932% 0,0038666 (4") Ø 114,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0091585% 0,012391% 0,0053874 Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması, kaplama çapı 50 mm'ye kadar 0,0113745% 0,015389% 0,0066909 Torba filtre (610x610 mm. boyut, 4300m3/h debi) 0,0936253% 0,1266695% 0,0550737 Panjur (galvanizli saçtan) 0,0542591% 0,0734094% 0,0319171 Panjur (alüminyumdan) 0,0635182% 0,0859363% 0,0373636 Tel kafes 0,0064703% 0,008754% 0,0038061 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı 13mm 0,0052814% 0,0071455% 0,0031067 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı 25mm 0,0080649% 0,0109113% 0,0047441 Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar 0,0055958% 0,0075708% 0,0032917 Dald.tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı 120°C'den büyük 0,0049463% 0,0066921% 0,0029096 Mekanik termostatlar Fan-Coil Termostatı 0,017549% 0,0237428% 0,0103229 Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz) Fan-Coil Termostatı 0,0051773% 0,0070046% 0,0030455 İki yollu DN15 Otomatik Fan-Coil Vanası 0,0071875% 0,0097243% 0,004228 Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi Ø 40 mm. 0,0387299% 0,0523993% 0,0227823 DN 32 Üç yollu,pn-16,flanşlı,otomatik vana gövdesi Ø 32 mm. 0,0626277% 0,0847315% 0,0368398 Kapaklı duvar dolabı 0,0233354% 0,0315714% 0,0137267 Ankastre hava perdesi 200 cm 21 kw ısıtıcılı 0,1631404% 0,2207194% 0,0959649 Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:12.000 Btu/h) 0,0580842% 0,0785845% 0,0341672 Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:18.000 Btu/h) 0,0900745% 0,1218655% 0,052985 Su arıtması için tuz 0,1027317% 0,1389899% 0,0604304 Brülör Beyni 0,0620104% 0,0838964% 0,0364767 Brülör için Servomotor 0,0797276% 0,1078668% 0,0468986 Brülör için Ateşleme Trafosu 0,0103114% 0,0139508% 0,0060656 Brülör için Hava Prostatı 0,0107225% 0,0145069% 0,0063073 Brülör Fan Motoru ve Fan 0,0750396% 0,1015242% 0,044141 Brülör Elektrot 0,0070869% 0,0095882% 0,0041688 (0,5-3,5) m3/h Ve (1-3) mSS Özelliklerindeki Sirkülasyon Pompa Tamiri 0,0124021% 0,0167793% 0,0072953 (36-50) m3/h ve (5-10) mSS Özelliklerindeki Sirkülasyon Pompa Tamiri 0,2214656% 0,2996299% 0,1302739 (20-50) m3/h ve (30-60) mSS Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor Motorun Sarımının Yapılması 0,0435844% 0,0589672% 0,0256379 (20-50) m3/h ve (30-60) mSS Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor Motorunun Tamir Edilmesi 0,1594552% 0,2157335% 0,0937972 Mevcut Sistemde Bulunan Wilo Marka (9-12) m3/h Ve (3-5)mSS Sirkülasyon Pompaların Tamir Edilmesi 0,0797276% 0,1078668% 0,0468986 Wilo Marka (36-50) m3/h ve (5-10) mSS Sirkülasyon Pompaların Tamir Edilmesi 0,0425214% 0,0575289% 0,0250126 125 kW ısı gücü özelliklerinde gaz yakıtlı yoğuşmalı sıcak su kazanı Bakımların Yapılması 0,0212607% 0,0287645% 0,0125063 Su Depoları Temizliği (Hasdal Yerleşkesi ve Makine İkmal) 0,0744124% 0,1006756% 0,043772 Brülör Bakımları, Baca Testi ve Gaz Ölçümleri (Hadsdal Yerleşkesi ve Makine İkmal) 0,2622152% 0,3547618% 0,1542442 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Hasdal Yerleşke Ve Makine İkmal Yerleşkede Bulunan Vrf Ve Split Klimaların Bakımlarının Yapılması (Hasdal yerleşkesi ve Makine İkmal Yerleşkesi) 0,3628862% 0,4909637% 0,2134625 Sıvı sabunluk camlı krom 0,0036579% 0,0049489% 0,0021517 Sabunluk krom 0,0037785% 0,0051121% 0,0022227 Klozet fırçası camlı krom 0,0087629% 0,0118557% 0,0051547 Diş fırçalık 0,0046629% 0,0063086% 0,0027429 Zamak üzeri krom kaplama tuvalet kağıtlığı (kapaksız) 0,0070344% 0,0095172% 0,0041379 İkili askılık 0,0032158% 0,0043508% 0,0018916 Pedallı çöp kovası (5 lt) 0,0042167% 0,005705% 0,0024804 İkili oval duş rafı 0,0042167% 0,005705% 0,0024804 Paslanmaz Çelik Z Katlı Manuel Havlu Verici 0,0092165% 0,0124694% 0,0054215 Abdest Alma Taburesi 0,0172637% 0,0233567% 0,0101551 Tezgah altı sıvı sabun makinası paslanmaz çelik 0,0251557% 0,0340341% 0,0147974 Flat süzgeç ve 40 cm inox duş kanalı 0,0047984% 0,0064919% 0,0028226 Flat süzgeç ve 50 cm inox duş kanalı 0,0056842% 0,0076904% 0,0033437 Flat süzgeç ve 60 cm inox duş kanalı 0,0115606% 0,0156409% 0,0068004 Kauçuk İzoleli Fleksıbıl/Esnek Fancoıl Bağlantı Hortumu Dn20-¾”, Dn25-1” (50cm) (Örgülü Tip) 0,001192% 0,0016127% 0,0007012 Gaz Alarm Cihazı 0,005138% 0,0069514% 0,0030224 0-100 mbar Manometre 0,0027129% 0,0036703% 0,0015958 (-30-+60 C) Termometre 0,0030417% 0,0041152% 0,0017892 PVC tek çatal 100/050 0,0045307% 0,0061297% 0,0026651 2" Erkek Oynar Rekor (Kazan Dairesi) 0,0265112% 0,0358681% 0,0155948 1 1/2" Dişi Oynar Rekor (Kazan Dairesi) 0,0167194% 0,0226203% 0,0098349 1 1/4" Dişi Oynar Rekor (Kazan Dairesi) 0,0109785% 0,0148532% 0,0064579 PPRC rekor dış dişli oynar 25 mm 0,0095198% 0,0128798% 0,0055999 2" Erkek Nipel Altıköşe 0,0174842% 0,0236551% 0,0102848 1 1/2" Erkek Nipel Altıköşe 0,0116687% 0,0157871% 0,006864 1 1/4" Erkek Nipel Altıköşe 0,008489% 0,0114851% 0,0049935 1 1/4" Dişi Nipel Altıköşe 0,0071306% 0,0096472% 0,0041944 1/2" Dişi Nipel 0,0010744% 0,0014536% 0,000632 3/4" Dişi Nipel 0,0014367% 0,0019437% 0,0008451 1" Dişi Nipel 0,0032808% 0,0044388% 0,0019299 1/2" Erkek Nipel 0,0014891% 0,0020147% 0,0008759 3/4" Erkek Nipel 0,0021175% 0,0028649% 0,0012456 1" Erkek Nipel 0,0035571% 0,0048125% 0,0020924 1" Dişi Oynar Rekor 0,0061236% 0,0082849% 0,0036021 3/4" Dişi Oynar Rekor 0,0049241% 0,0066621% 0,0028966 1/2" Dişi Oynar Rekor 0,0034331% 0,0046448% 0,0020195 PVC kayar manson 100'lük 0,0041182% 0,0055717% 0,0024225 PVC dirsek 100/87 (Pis Su için) 0,0043932% 0,0059437% 0,0025842 PVC dirsek 100/45 (Pis Su için) 0,0034322% 0,0046435% 0,0020189 PVC dirsek açık 50 mm (Pis Su için) 0,0009886% 0,0013375% 0,0005815 PVC dirsek kapalı 50 mm (Pis Su için) 0,0012112% 0,0016386% 0,0007124 PPRC 20 mm Dirsek 90 (Temiz Su için) 0,0006891% 0,0009324% 0,0004054 PPRC 25 mm Dirsek 90 (Temiz Su için) 0,0010843% 0,001467% 0,0006378 PPRC 32 mm Dirsek 90 (Temiz Su için) 0,001939% 0,0026233% 0,0011406 PPRC 40 mm Dirsek 90 (Temiz Su için) 0,003595% 0,0048639% 0,0021147 PPRC dirsek kapalı 25mm (Temiz su için) 0,0038978% 0,0052735% 0,0022928 1/2" Dişi Dirsek 0,0053605% 0,0072525% 0,0031533 1" Dişi Dirsek 0,0177796% 0,0240548% 0,0104586 4" Patent Dirsek 0,0179582% 0,0242964% 0,0105636 3" Patent Dirsek 0,0096205% 0,0130159% 0,0056591 2 1/2" Patent Dirsek 0,007055% 0,009545% 0,00415 2" Patent Dirsek 0,006754% 0,0091377% 0,0039729 1 1/4" Patent Dirsek 0,0051309% 0,0069418% 0,0030182 1 1/2" Patent Dirsek 0,0064136% 0,0086773% 0,0037727 PVC T çatal 50'lik (Pis su için) 0,009337% 0,0126324% 0,0054923 PPRC 20 mm TE (Temiz su için) 0,0019333% 0,0026156% 0,0011372 PPRC 25 mm TE (Temiz su için) 0,0028291% 0,0038276% 0,0016642 PPRC 32 mm TE (Temiz su için) 0,0055612% 0,007524% 0,0032713 PPRC 40 mm TE (Temiz su için) 0,0090406% 0,0122314% 0,005318 1/2" Siyah Körtapa 0,003929% 0,0053157% 0,0023112 1/2" -1/2" 100cm Ocak Fleksi 0,0035615% 0,0048186% 0,002095 1" Galvaniz Nipel 0,0032543% 0,0044029% 0,0019143 3/4" Galvaniz Nipel 0,0110733% 0,0149815% 0,0065137 1/2" Galvaniz Nipel 0,0030505% 0,0041271% 0,0017944 1/2" Sarı Nipel 0,0042279% 0,0057201% 0,002487 3/8" Sarı Nipel 0,0031042% 0,0041998% 0,001826 3/4" Başınç Düşürücü Rekor 0,036548% 0,0494473% 0,0214988 2"-11/4" Galveniz Redüksiyon 0,0046827% 0,0063354% 0,0027545 11/4"-1" Galveniz Redüksiyon 0,0015044% 0,0020354% 0,0008849 1"-3/4" Galveniz Redüksiyon 0,0012195% 0,0016499% 0,0007174 PPRC maşon 25mm 0,000776% 0,0010499% 0,0004565 125 kW Isı Gücü Özelliklerinde Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanı Fan Grubu 0,1151621% 0,1558075% 0,0677424 Chiller Kompresör yağı 0,1771724% 0,2397039% 0,1042191 90x90 cm ebatlarındaki mevcut tekne üzerine monte edilebilen Pleksi Camlı Duşakabin 0,0277098% 0,0374897% 0,0162999 Pleksi Camlı Küvet Üzeri Duşakabin Yapılması 0,0277948% 0,0376047% 0,0163499 Doğalgaz Macunu 0,0054215% 0,0073349% 0,0031891 Mekanik yapıştırıcı 0,0254685% 0,0344574% 0,0149815 Şeffaf Silikon 0,0103345% 0,0139819% 0,0060791 Beyaz Silikon 0,0118121% 0,0159811% 0,0069483 Siyah poliüretan mastik 0,0191931% 0,0259671% 0,0112901 İz Yapmayan Silikon 0,0214077% 0,0289634% 0,0125928 Akvaryum Silikon 0,0428173% 0,0579292% 0,0251866 Menfez cam 0,0015503% 0,0020974% 0,0009119 Ayna Seti 0,0046508% 0,0062922% 0,0027358 Duş Seti (Batarya, duş başlığı ve el duşu termostatik,krom) 0,0569255% 0,0770169% 0,0334856 Banyo Bataryası (Isı ve debi limitörlü) 0,0215955% 0,0292175% 0,0127033 Duş spirali 0,0036542% 0,0049439% 0,0021495 Duş başlığı (küçü)k 0,0021039% 0,0028465% 0,0012376 Banyo aspiratör 120 'lik 0,0046508% 0,0062922% 0,0027358 Aspiratör için boru 2 metre 0,0011073% 0,0014981% 0,0006514 Sifon lavabo 0,0022147% 0,0029963% 0,0013027 Lavabo sifonu deve boynu 0,0209028% 0,0282803% 0,0122958 Körüklü sifon 0,0051203% 0,0069274% 0,0030119 Lavabo süzgeci 0,0185535% 0,0251018% 0,0109138 Asma Klozet 0,0378901% 0,0512631% 0,0222883 Klozet kapağı (kendiliğinden kapananan) 0,0073305% 0,0099177% 0,0043121 Klozet kapağı 0,0084157% 0,0113859% 0,0049504 Gömme rezervuar seti (stop vana dahil) 0,0087346% 0,0118174% 0,005138 Rezervuar iç takım 0,003322% 0,0044944% 0,0019541 Taharet Musluğu 0,0057581% 0,0077904% 0,0033871 Taharet çubuğu 0,0008859% 0,0011985% 0,0005211 Ara Musluk 0,0069576% 0,0094133% 0,0040927 Conta adaptör 0,0009971% 0,0013491% 0,0005865 Conta klindirik 0,0003327% 0,0004502% 0,0001957 Karayolları 1.(İstanbul) Bölge Müdürlüğü Atölye Binalarına Akrobat Kol Egzos Emiş Sistemi (duman tahliye) makaralı ø160 lik yanmaz flex boru ile havalandırma sisteminin yapılması 6,3619968% 8,6074075% 3,7423511 12.(Mimarsinan) Şube Şefliğinde Su Deposu kurulması işi (4320 x 10800 x 2160 ebatlarında) (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil) 2,6972697% 3,6492473% 1,5866293 Hasdal Yerleşkesi İdari Bina giriş alanı banko uygulaması esnasında, mevcut banko arkasındaki fan-coillerin sökülmesi ve yeni yapılacak uygulamaya göre idarenin istediği yere yeni fan-coil yapılması 0,1771724% 0,2397039% 0,1042191 Vinçin 1 saatlik ücreti (130 hp gücünde, 8-25 m bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli, lastik tekerlekli hidrolik vinç) 0,1201784% 0,1625943% 0,0706932 Kamyon üzerine monte edilmiş vinçin 1 saatlik ücreti 0,0114522% 0,0154942% 0,0067366 Vinçin 1 saatlik ücreti (476 hp gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli, lastik tekerlekli mobil vinç) 0,1667238% 0,2255674% 0,0980728 Delik delme makinesinin 1 saatlik ücreti (112 KW (152 HP), 2500 prm) 0,0109928% 0,0148726% 0,0064664 Seyyar hava kompresörünün 1 saatlik ücreti (12 bar, 760 cfm) 0,0106815% 0,0144515% 0,0062833 11. (Lüleburgaz) Şube ve plent sahasında çevre aydınlatma elektrik altyapı hattının yenilenip çevre aydınlatmaların ledli armatürlerle değişimi işi (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil) 2,7752151% 3,7547027% 1,6324795 Marmara Ereğlisi Sathi Kaplama Şantiye Şefliğinde güvenlik kamera sisteminin kurulması işi (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil) 2,2754754% 3,0785844% 1,3385149 18. (Tekirdağ) Şube asfalt plent tesisinde paratoner yenileme işi (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil) 0,786064% 1,0634984% 0,4623906 Hasdal Yerleşkesi İdari Bina Girişindeki X-ray Cihazın Yerinin Değiştirilmesi ve Muhtelif Elektrik İşleri 0,2126069% 0,2876447% 0,1250629 0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1,00 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar 0,1578961% 0,2136241% 0,0928801 Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) 0,047624% 0,0644324% 0,0280141 Bakır bara temini, montajı ve boyası 0,0714359% 0,0966486% 0,0420211 Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 36 otomatik sigortalık 0,0219977% 0,0297616% 0,0129398 Anahtarlı Otomatik Sigortalar25 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) 0,012901% 0,0174543% 0,0075888 Anahtarlı Otomatik Sigortalar 40 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) 0,0157159% 0,0212627% 0,0092446 Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) 0,0562303% 0,0760763% 0,0330766 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,0880193% 0,1190849% 0,051776 3 x 100A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In 0,0133801% 0,0181024% 0,0078706 Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) 0,0311824% 0,0421879% 0,0183426 Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) 0,0354345% 0,0479408% 0,0208438 In: 25-32 'e kadar (Icu: 100 kA) Motor koruma şalteri 0,0228482% 0,0309122% 0,0134401 Transformatör 110-220/24 v 1000 va'e kadar 0,0017519% 0,0023702% 0,0010305 Seçici tip pako şalter 3*63 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) 0,0213457% 0,0288795% 0,0125563 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*100 a. 0,0289145% 0,0391197% 0,0170086 Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*100 a. 0,0445057% 0,0602136% 0,0261798 Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi 0,0246057% 0,0332901% 0,0144739 Flatörlü şalter mekanik kontaklı tip 3*25 a. 0,0108571% 0,0146891% 0,0063865 16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde) ana ve tali tablo topraklama hattı 0,0871688% 0,1179343% 0,0512758 3x1.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,0450727% 0,0609807% 0,0265133 3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,0525848% 0,0711441% 0,0309322 4x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,3038862% 0,4111401% 0,1787566 5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,1224616% 0,1656833% 0,0720362 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,2026853% 0,2742213% 0,1192266 Galvanizli boru içinde etanş aydınlatma sortisi (normal) 0,0810458% 0,1096502% 0,047674 Galvanizli boru içinde etanş aydınlatma sortisi (komütatör) 0,0558448% 0,0755547% 0,0328499 Galvanizli boru içinde etanş aydınlatma sortisi (vavien) 0,0289145% 0,0391197% 0,0170086 Linye hattı PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsuz antigron (NVV), (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi 0,0203536% 0,0275372% 0,0119727 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) 0,1686682% 0,2281981% 0,0992166 Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) 0,0135643% 0,0183517% 0,007979 Işık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan LED Endirek Aydınlatma Armatürü 0,117359% 0,1587799% 0,0690347 Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) 0,065568% 0,0887096% 0,0385694 LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. 0,0884445% 0,1196602% 0,0520262 LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan) 0,0901453% 0,1219613% 0,0530267 LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w 0,0841923% 0,1139073% 0,0495249 Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı 0,0360865% 0,0488229% 0,0212273 Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı 0,0346521% 0,0468822% 0,0203836 Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w 0,664751% 0,899369% 0,39103 Çift duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (360º Hareket Sensörlü tavan tipi) 0,0276389% 0,0373938% 0,0162582 Gömme normal anahtar 0,0029269% 0,0039599% 0,0017217 Gömme komitatör anahtar 0,0011509% 0,0015571% 0,000677 Sıva üstü normal anahtar 0,0027497% 0,0037202% 0,0016175 Sıva üstü komitatör anahtar 0,0030048% 0,0040654% 0,0017676 Gömme topraklı priz 0,0011934% 0,0016146% 0,000702 Sıva üstü topraklı priz 0,0032316% 0,0043722% 0,001901 Kablo tava sistemleri 0,0507422% 0,0686512% 0,0298483 En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı 0,0399134% 0,0540005% 0,0234785 Wc/banyo acil ipli çağrı butonu 0,0071606% 0,0096879% 0,0042121 Kapı üstü ikaz lambası 0,0063697% 0,0086178% 0,0037469 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) 0,025938% 0,0350927% 0,0152577 Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 8 li grup priz anahtarlı 0,0186527% 0,025236% 0,0109722 Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken 0,1819915% 0,2462238% 0,1070538 Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır 0,9886223% 1,3375478% 0,5815425 Termokaynak eki 250gr. kaynak tozuna kadar 0,1736999% 0,2350057% 0,1021764







6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.





9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



