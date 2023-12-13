BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki İdari ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1407786

 

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki İdari ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : Takriben 25 adet binada birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlardaki inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin yapılması yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işyerleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.01.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek tebliğde yer alan B/III GRUP : BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık'tır


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) 0,0306246% 0,0414332% 0,0180144
Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 0,0034106% 0,0046144% 0,0020063
Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 0,0034106% 0,0046144% 0,0020063
Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması 0,0053152% 0,0071911% 0,0031266
32 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 0,0042317% 0,0057253% 0,0024893
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,4611552% 0,6239158% 0,2712678
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,4537398% 0,6138833% 0,2669058
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2,6527364% 3,5889963% 1,5604332
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) 0,3211687% 0,4345224% 0,1889228
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, işçiliği ve demir zaiyatları dahil) (her şey dahil fiyatları) 0,0746079% 0,1009401% 0,043887
Ø 14- Ø 32 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, işçiliği ve demir zaiyatları dahil) (her şey dahil fiyatları) 0,0732189% 0,0990608% 0,0430699
Profil demirinden çatı makası yapılması 1,3478451% 1,8235552% 0,7928501
Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 0,0660755% 0,0893963% 0,0388679
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0.00 - 4.00 m arası) 0,0021489% 0,0029074% 0,0012641
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4.01 - 6.00 m arası) 0,0173005% 0,0234066% 0,0101768
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 0,261952% 0,3544056% 0,1540894
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) 0,2906915% 0,3932886% 0,170995
Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) 0,0606854% 0,0821038% 0,0356973
4 mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastigi ile doldurulması (Saha Betonu) 0,0167959% 0,0227239% 0,0098799
Ø 200 mm anma çaplı,PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi 0,0002718% 0,0003677% 0,0001599
85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması 0,0017201% 0,0023272% 0,0010118
10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) 0,0995327% 0,1346619% 0,0585487
15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) 0,0393541% 0,0532438% 0,0231495
20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) 0,0141431% 0,0191347% 0,0083195
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi 0,0000643% 0,000087% 0,0000378
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması 0,166327% 0,2250307% 0,0978394
5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması 0,0006218% 0,0008412% 0,0003658
3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 0,0007248% 0,0009806% 0,0004263
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 0,0858976% 0,1162144% 0,050528
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 0,6127035% 0,8289518% 0,3604138
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) 0,4251941% 0,5752627% 0,2501142
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) 0,0130697% 0,0176825% 0,007688
Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) 0,0508275% 0,0687666% 0,0298985
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) 0,0017295% 0,0023399% 0,0010174
Çatı üzerine tahta kaplama yapılması 0,2356144% 0,3187724% 0,1385967
Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması 0,0680512% 0,0920693% 0,0400301
Rendeli ahşaptan tavan, saçak altı ve alın kaplaması yapılması 0,1237968% 0,1674897% 0,0728216
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması 0,1312622% 0,1775901% 0,0772131
2.5 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sac levha ile sıva eteği, baca kenarı yapılması 0,26139% 0,3536452% 0,1537588
Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti 0,2349299% 0,3178463% 0,138194
0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine konulması (sac genişliği toplam 120 cm) 1,447044% 1,9577654% 0,8512024
Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine, 0.50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması 9,4345592% 12,7644036% 5,5497407
Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (ETİAL 30-50 serisi) ile çatı örtüsü yapılması. 4,0078631% 5,422403% 2,3575665
5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 0,0011102% 0,001502% 0,0006531
Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti 0,0000579% 0,0000783% 0,000034
PVC köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti 0,028349% 0,0383545% 0,0166759
(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,3971254% 0,5372873% 0,2336032
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,0018408% 0,0024905% 0,0010828
(30 x 60 cm) veya (25 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,7944423% 1,0748337% 0,467319
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,0567859% 0,076828% 0,0334035
Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) 0,0139178% 0,0188299% 0,0081869
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,0042842% 0,0057963% 0,0025201
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,004488% 0,0060719% 0,00264
3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) 0,0029293% 0,0039632% 0,0017231
2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 0,0032802% 0,0044379% 0,0019295
Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 0,0018124% 0,002452% 0,0010661
Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yük. min. 13 mm, kanat gen. min. 45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm gen. dilatasyonlar için) 0,0007607% 0,0010292% 0,0004475
Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüm. mamul şeritli fitilli, alüm. et kal. min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kap.)zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) 0,0019259% 0,0026057% 0,0011329
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) 0,0013906% 0,0018814% 0,000818
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,6621275% 0,8958196% 0,3894868
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,1337407% 0,1809433% 0,078671
Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) 0,0181035% 0,0244929% 0,0106491
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) 0,0070479% 0,0095354% 0,0041458
Kapı menteşesinin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik ) 0,0035654% 0,0048238% 0,0020973
Pencere menteşesinin yerine takılması 0,0011166% 0,0015107% 0,0006568
İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) 0,0024981% 0,0033798% 0,0014695
Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) ( Ahşap, Metal ve Plastik ) 0,0024981% 0,0033798% 0,0014695
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 0,0589025% 0,0796916% 0,0346485
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması 0,0330383% 0,0446989% 0,0194343
AC4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik ve kapı eşik çıtası dahil) 0,0006954% 0,0009408% 0,0004091
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması 0,051843% 0,0701405% 0,0304959
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması 0,0763912% 0,1033528% 0,044936
Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) 0,0026473% 0,0035816% 0,0015572
PVC çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) 0,0023625% 0,0031963% 0,0013897
12,5 mm kalınlıkta, her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış alçı levhalar ile mevcut duvar üzeri, 60 cm aks aralıklı DC profil ile giydirme duvar yapılması 0,0106447% 0,0144016% 0,0062616
Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile) 0,0067323% 0,0091084% 0,0039602
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap. (Askı çubuğu mes. aynıyönde 750mm, anataşıyıcı profil mes. 800mm,tali taşıyıcı profil mes.500mm aks aralıkları ile)(12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış,yang.day.lev.ile) 0,0092879% 0,012566% 0,0054635
30x30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması 0,1151916% 0,1558475% 0,0677598
60x60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması 0,1481667% 0,2004609% 0,0871569
Ahşap yüzeylerin vernikli renkli ahşap koruyucu ile verniklenmesi 0,0003179% 0,00043% 0,000187
Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması 1,4316498% 1,936938% 0,842147
Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) 0,0006847% 0,0009264% 0,0004028
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,4812169% 0,6510581% 0,2830687
Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) 0,201167% 0,2721671% 0,1183335
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,0051737% 0,0069997% 0,0030434
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,1248648% 0,1689348% 0,0734499
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 1,4087918% 1,9060124% 0,8287011
Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması (Dekoratif Sıva) 1,6984345% 2,297882% 0,9990791
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması 0,0676269% 0,0914952% 0,0397805
Çeşitli profil demiri ve levhaların temini ve montajı 6,1525821% 8,3240817% 3,619166
Her türlü, sac, PVC, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi 0,0766051% 0,1036423% 0,0450618
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi 0,1425364% 0,1928434% 0,0838449
Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) 0,0004872% 0,0006591% 0,0002866
Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0095768% 0,0129568% 0,0056334
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0071118% 0,0096219% 0,0041834
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0051959% 0,0070297% 0,0030564
Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0084381% 0,0114162% 0,0049636
Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0027059% 0,0036609% 0,0015917
Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil) 0,0030913% 0,0041824% 0,0018184
Stabilize malzemenin titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması 0,1306145% 0,1767138% 0,0768321
35 cm genişliğinde sıcak daldırma galvanzi sac ile saçak alın kaplaması yapılması 0,8468934% 1,1457969% 0,4981726
13 mm Kalınlığında Kompakt Lamine Levha İle Pano ve Kapı Yapılması 0,0058% 0,0078471% 0,0034118
Beton yüzeylerde tamir harcı ile beton onarımı 0,0699485% 0,0946363% 0,0411462
Epoksi enjeksiyon ile çatlak onarımı 2,3425087% 3,1692765% 1,3779463
Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında) 0,1219825% 0,1650352% 0,0717544
Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması 0,0102226% 0,0138305% 0,0060133
Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması 0,0042641% 0,0057691% 0,0025083
Mermer, doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi 0,0039864% 0,0053933% 0,0023449
Her türlü iç sıva sökülmesi 0,0159455% 0,0215734% 0,0093797
Her türlü dış sıva sökülmesi 0,1348985% 0,1825097% 0,079352
Her türlü ahşap çatı sökülmesi. 0,0026797% 0,0036255% 0,0015763
Her türlü, sac, PVC, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi 0,1271645% 0,1720462% 0,0748027
Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi 0,1691453% 0,2288436% 0,0994972
Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri sökülmesi 0,0300754% 0,0406902% 0,0176914
Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi 1,5197077% 2,0560752% 0,8939457
Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahta sökülmesi 0,096325% 0,130322% 0,0566617
Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi 0,0733891% 0,0992912% 0,0431701
Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi 0,0020818% 0,0028166% 0,0012246
Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi 0,0020372% 0,0027562% 0,0011983
Tezgah üstü mermeri sökülmesi 0,0027639% 0,0037394% 0,0016258
Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi 0,0027639% 0,0037394% 0,0016258
Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi 0,0230324% 0,0311615% 0,0135485
İdare malı demir imalatın sökülmesi 0,0003492% 0,0004725% 0,0002054
PVC esaslı döşeme kaplaması sökülmesi 0,0187287% 0,0253388% 0,0110169
Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması 0,0088586% 0,0119852% 0,005211
0.125 mm kalınlığında polietilen naylon branda serilmesi 0,0000354% 0,0000479% 0,0000208
Seksiyonel kapı yapılması (camlı ve personel kapılı) 0,0127564% 0,0172587% 0,0075038
Çelik imalatın kumlanması (sa 2.5), epoksi astar boyası (80 mikron kuru film) ve epoksi son kat boyama (60 mikron kuru film) yapılması 0,0148825% 0,0201351% 0,0087544
2.sınıf çam kereste ile çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı,tavan,döşeme ve duvarlarda). 0,3383641% 0,4577867% 0,1990377
Akrilik kendinden lavabolu hilton tipi lavabo tezgahı yapılması 1cm (kırık beyaz) 0,3178474% 0,4300288% 0,186969
Akrilik mutfak tezgahı yapılması 1cm (kırık beyaz) 0,0248041% 0,0335585% 0,0145907
Mutfak alt ve üst dolabı yapılması gövde suntalam kapaklar laminat kaplama cumbaları PVC kaplı 0,0242372% 0,0327915% 0,0142572
Tezgah üst dolabına aspiratör takılması 0,0106303% 0,0143822% 0,0062531
Hasdal Yerleşkesi İdari Bina Giriş alanı banko arkası duvar kaplama yapılarak üzerine mevcut projesine uygun evsafta yazı ve logo uygulması ve sürgülü kapı yapılması 3,6114832% 4,8861243% 2,1244019
Hasdal Yerleşkesi İdari Bina Giriş alanı banko uygulaması yapılması (L=370, H= 110, BGENİŞLİK= 50 cm) (Üst tabla siyah mermer, banko gövde, bir kısmı mermer görünümlü taş kaplama ve bir kısmı siyah alüminyum ledli profil panel olacak şekilde mevcut projesine uygun bir şekilde yapılacaktır.) 0,9212967% 1,2464603% 0,5419393
Banko arkası personel giyinme holü ve odası bölümünde taşyünü dolgulu alçıpan duvar,alçıpan asma tavan, alçı sıva ve boya imalatları ile panel kapı yapılması 0,5669518% 0,7670525% 0,3335011
Giriş sağ bölümde kalan kısma, 2 adet fiber saksı,duvar resim baskı uygulması ve 3 adet ayaklı bayrak yapılması 0,4110401% 0,556113% 0,2417883
40x50 cm. Tezgah altı veya üstü oval lavabo 0,0392898% 0,0531567% 0,0231116
50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) 0,0082279% 0,0111318% 0,0048399
50x65 cm ayaklı takım Lavabo 0,0275858% 0,0373219% 0,0162269
Lavabo tesisatı duvar tipi bataryalı 1.sınıf 0,0230059% 0,0311257% 0,0135329
Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu) 0,0773236% 0,1046143% 0,0454845
Ayna takriben 40x60 cm 0,019117% 0,0258642% 0,0112453
Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna 0,0073562% 0,0099525% 0,0043272
Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı 0,0366571% 0,0495949% 0,021563
Plastik sifonlu takriben 60x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı 0,0184526% 0,0249653% 0,0108545
Alaturka hela tesisatı basınçlı yıkayıcılı (flüzometreli) 0,0649475% 0,0878701% 0,0382044
Kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga WC ve tesisatı, 35 x 55 cm. (TS 800 EN 997) 0,0932406% 0,1261491% 0,0548474
Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı 0,0390113% 0,05278% 0,0229478
Duvara tam dayalı tip,takriben 65x35 cm kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS 800 EN 997) 0,2384259% 0,3225762% 0,1402505
Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti 0,0547304% 0,074047% 0,0321944
Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti 0,0689396% 0,0932713% 0,0405527
Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı 0,0505636% 0,0684096% 0,0297433
Pisuvar Bölmesi (Sırlı seramikten 40x50 cm) 0,0073775% 0,0099813% 0,0043397
Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf 0,0116792% 0,0158013% 0,0068701
İki gözlü eviye tesisatı, bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf 0,0116792% 0,0158013% 0,0068701
Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x14 cm, köşe 0,0515254% 0,0697108% 0,030309
Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x15 cm, köşe 0,0190744% 0,0258066% 0,0112202
Akrilik ön panel (kare duş teknesi için) 80 cm beyaz 0,0076538% 0,0103552% 0,0045023
Akrilik ön panel (kare duş teknesi için) 90 cm beyaz 0,0027285% 0,0036914% 0,001605
Ayak seti (kare ve dikdörtgen duş tekneleri için) 0,0077709% 0,0105135% 0,0045711
Köşe Tipi (Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin 0,0695965% 0,0941599% 0,0409391
Ön Cephe Tipi Temperli Camdan Duşakabin 0,0665024% 0,0899738% 0,0391191
Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. 0,0450939% 0,0610094% 0,0265258
Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı 0,0364798% 0,049355% 0,0214587
Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) 0,0194004% 0,0262476% 0,011412
Kromajlı çamaşır musluğu, 1/2" musluk rozeti dahil 0,0165833% 0,0224363% 0,0097549
Tek kumandalı, duvardan çıkışlı (ankastre) duş bataryası (sıva altı ): 0,0713299% 0,0965052% 0,0419588
Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası 0,1205839% 0,1631429% 0,0709317
Fotoselli pisuvar musluğu, sıva üstü : 0,0969666% 0,1311901% 0,0570392
Fotoselli pisuar musluğu, sıva altı : 0,0973918% 0,1317654% 0,0572893
1.0 cm uzatma parçası, krom kaplı(1/2") 0,0256038% 0,0346405% 0,0150611
1.5 cm uzatma parçası, krom kaplı(1/2") 0,0180971% 0,0244843% 0,0106454
2.0 cm uzatma parçası, krom kaplı(1/2") 0,0151149% 0,0204496% 0,0088911
Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri 0,0014528% 0,0019656% 0,0008546
Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanseri 0,0158888% 0,0214966% 0,0093464
Paslanmaz çelik kağıtlık 0,0128159% 0,0173391% 0,0075388
Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık 0,0024574% 0,0033247% 0,0014455
Askı fayans 10x16cm 0,0107972% 0,014608% 0,0063513
Engelliler için klozet tutunma barı 0,008274% 0,0111942% 0,004867
Engelliler için katlanabilir tutunma barı 0,0105064% 0,0142145% 0,0061802
Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı 0,0110556% 0,0149575% 0,0065033
Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı 0,0130474% 0,0176523% 0,0076749
Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40 Ø mm. 0,0312709% 0,0423077% 0,0183947
Soğuk su sayacı Ø 50 mm Flanşlı 0,0582101% 0,0787548% 0,0342412
Tek pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 15- 30 m³/h, basınç: 40-60 mss) 0,1590654% 0,2152062% 0,0935679
İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 30- 60 m³/h, basınç: 60-90 mss) 0,3886278% 0,5257905% 0,2286046
Debi:10-30 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor 0,3914182% 0,5295659% 0,230246
500 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa) tek serpantinli dik boyler 0,1299346% 0,1757939% 0,0764321
1000 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h ( 10,0 kPa) tek serpantinli dik boyler 0,2335273% 0,3159488% 0,137369
1500 lt–Minimum sıcak su debisi 1710 lt/h ( 20,0 kPa) tek serpantinli dik boyler 0,1709323% 0,2312614% 0,1005484
2000 lt–Minimum sıcak su debisi 2210 lt/h ( 40,0 kPa) tek serpantinli dik boyler 0,1817753% 0,2459313% 0,1069266
500 lt – Alt serpantin: 920 lt/h ( 4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 lt/h (1,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler 0,0685462% 0,0927389% 0,0403213
1000 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler 0,1109879% 0,15016% 0,065287
130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı 0,2909437% 0,3936298% 0,1711434
Panel radyatör (tip 22) 500 0,0267797% 0,0362313% 0,0157528
Panel radyatör (tip 22) 600 0,0294373% 0,0398269% 0,017316
Panel radyatör (tip 22) 900 0,0405814% 0,0549043% 0,0238714
H=1000 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=400-500 mm 0,0282679% 0,0382449% 0,0166282
Köşe tip radyatör musluğu Ø 15 mm (1/2") 0,005138% 0,0069514% 0,0030224
Köşe tip radyatör musluğu Ø 20 mm (3/4") 0,0074767% 0,0101155% 0,004398
Düz tip termostatlı radyatör muslukları Ø 15 mm (1/2") 0,0116934% 0,0158205% 0,0068785
Köşe tip termostatlı radyatör muslukları Ø 15 mm (1/2") 0,0095319% 0,0128961% 0,005607
Düz tip radyatör rakoru Ø 15 mm (1/2") 0,0038448% 0,0052018% 0,0022616
Düz tip radyatör rakoru Ø 20 mm (3/4") 0,0049078% 0,00664% 0,002887
Köşe tip radyatör rakoru Ø15 mm (1/2") 0,0047128% 0,0063761% 0,0027722
Köşe tip radyatör rakoru Ø 20 mm (3/4") 0,0057758% 0,0078143% 0,0033975
Kollektör borusu Ø 108/3.71 mm dikişli boru 0,0078523% 0,0106237% 0,004619
Kollektör borusu Ø 219/4,5 mm dikişli boru 0,0160518% 0,0217172% 0,0094422
159/4,5 Ø mm patent çelik çekme borulu kolektör 0,0130573% 0,0176658% 0,0076808
219/5,9 Ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör 0,0287445% 0,0388896% 0,0169085
6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör 0,0269302% 0,036435% 0,0158413
Termometre, madeni, Ø 100 mm 120 °C 0,0048545% 0,0065679% 0,0028556
Termometre, madeni, Ø 150 mm 120 °C 0,0087523% 0,0118414% 0,0051484
Manometre Ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü 0,0045533% 0,0061604% 0,0026784
Manometre Ø 160 mm 3 atmosfer kadar bölüntülü 0,0077779% 0,010523% 0,0045752
Manometre Ø 160 mm 15 atmosfer kadar bölünütülü 0,0077779% 0,010523% 0,0045752
200 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu 0,0311097% 0,0420896% 0,0182998
300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu 0,040121% 0,0542813% 0,0236006
500 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu 0,0561175% 0,0759236% 0,0330103
50 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. 0,012358% 0,0167196% 0,0072694
200 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. 0,0342207% 0,0462986% 0,0201298
250 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. 0,0359338% 0,0486163% 0,0211375
300 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. 0,0441331% 0,0597094% 0,0259606
500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. 0,0617292% 0,083516% 0,0363113
İki kademeli brülörler 50-90 KW 'a kadar 0,1132752% 0,1532547% 0,0666325
İki kademeli brülörler 200 KW 'a kadar 0,1333559% 0,1804226% 0,0784446
İki kademeli brülörler 350 KW 'a kadar 0,1645382% 0,2226105% 0,0967872
Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0317862% 0,0430048% 0,0186977
Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0773889% 0,1047027% 0,0455229
Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,1064112% 0,1439681% 0,0625948
Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,1455649% 0,1969407% 0,0856264
Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0817658% 0,1106243% 0,0480975
Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,2072946% 0,2804574% 0,121938
Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,1289815% 0,1745044% 0,0758715
Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,158463% 0,2143912% 0,0932136
Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,2100557% 0,2841929% 0,1235621
Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" Ø 20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,1151621% 0,1558075% 0,0677424
Dikişli galvanizli çelik boru 1" Ø 25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,1623821% 0,2196934% 0,0955189
Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" Ø 32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0879853% 0,1190389% 0,051756
Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" Ø 40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0995% 0,1346177% 0,0585294
Dikişli galvanizli çelik boru 2" Ø 50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0647218% 0,0875648% 0,0380716
Dikişli galvanizli çelik boru 3" Ø 80 ortalama dış çap 88,9/4,05 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) 0,0387869% 0,0524764% 0,0228158
Pn 20 polipropilen 1/2" Ø 20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%45 montaj malzeme bedeli) 0,2308458% 0,3123208% 0,1357916
Pn 20 polipropilen 3/4" Ø 25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%45 montaj malzeme bedeli) 0,2456319% 0,3323255% 0,1444893
Pn 20 polipropilen 1" Ø 32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%45 montaj malzeme bedeli) 0,2344537% 0,3172021% 0,137914
Sert PVC plastik pis su borusu dış çap Ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%35 boru montaj bedeli )(%45 montaj malzeme bedeli) 0,1478999% 0,2000998% 0,0869999
Sert PVC plastik pis su borusu dış çap Ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%35 boru montaj bedeli ) 0,1900026% 0,2570623% 0,1117662
Sert PVC plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil ) (%35 boru montaj bedeli ) 0,2525975% 0,3417495% 0,1485867
Sert PVC plastik pis su borusu dış çapø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%35 boru montaj bedeli ) 0,0782734% 0,1058993% 0,0460432
Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)) (%35 boru montaj bedeli ) 0,1577509% 0,2134277% 0,0927947
Polipropilen plastik pis su borusu Ø 70/1,9 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%35 boru montaj bedeli) 0,170314% 0,2304249% 0,1001847
Polipropilen plastik pis su borusu Ø 100/2,7 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%35 boru montaj bedeli) 0,2792669% 0,3778316% 0,1642746
PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm(Polietilen, PE-RT, PE-Xa, PE-Xb boru montaj malzemelerin Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil %25)(Montajında gereken, tüm bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, tüm flanş ve conta karşılığı) 0,0078239% 0,0105853% 0,0046023
Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (PVC) 0,0011268% 0,0015245% 0,0006628
Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(PVC) 0,0014776% 0,0019991% 0,0008692
Ø 50 mm şiber vana (pirinç, vidalı, boşaltmasız) 2" 0,0093813% 0,0126924% 0,0055184
15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0116225% 0,0157246% 0,0068368
20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0131113% 0,0177389% 0,0077125
25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0189929% 0,0256963% 0,0111723
32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0225363% 0,0304903% 0,0132567
40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0308816% 0,041781% 0,0181656
50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) 0,0301193% 0,0407497% 0,0177172
40 Ø mm, PN 16, gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı küresel vana (TS 3148) 0,021615% 0,0292439% 0,0127147
50 Ø mm, PN 16, gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı küresel vana (TS 3148) 0,0269834% 0,0365069% 0,0158726
Küresel vana (PN 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı,tam geçişli, wafer bağlantılı) Ø 65 mm (TS 3148) 0,0146132% 0,0197708% 0,008596
Küresel vana (PN 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı,tam geçişli, wafer bağlantılı) Ø 80 mm (TS 3148) 0,0207504% 0,0280741% 0,0122061
Ø 65 mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) 0,0218418% 0,0295507% 0,0128481
PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli,paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı,vidalı küresel vana 40 Ø mm (1 1/2") (TS 3148) 0,0277701% 0,0375713% 0,0163353
PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli,paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı,vidalı küresel vana 50 Ø mm (2") (TS 3148) 0,0338222% 0,0457595% 0,0198954
Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 50 mm 0,0094752% 0,0128194% 0,0055736
Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 65 mm 0,0102477% 0,0138645% 0,006028
Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 80 mm 0,0121363% 0,0164198% 0,007139
Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 100 mm 0,0158463% 0,0214391% 0,0093214
Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/2", Ø 40 mm. 0,0031325% 0,004238% 0,0018426
Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. Ø 50mm, 2" 0,0043726% 0,0059159% 0,0025721
Ø 20 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin 0,0083555% 0,0113044% 0,004915
Ø 25 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin 0,0101201% 0,0136919% 0,005953
Ø 32 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin 0,0110768% 0,0149863% 0,0065158
Ø 40 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin 0,0126399% 0,017101% 0,0074352
Ø 50 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin 0,0175684% 0,023769% 0,0103344
Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,PN-16 Ø 40 mm.(1 1/2)(TS EN ISO 4126-1, 4, 6,7) 0,0789308% 0,1067887% 0,0464299
Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,PN-16 Ø 50 mm.(2)(TS EN ISO 4126-1, 4, 6,7) 0,1255444% 0,1698542% 0,0738496
Otomatik hava atma cihazı (Buhar İçin Vidalı) Ø 15mm, 1/2" 0,0158038% 0,0213816% 0,0092963
Otomatik hava atma cihazı (su için) Ø 15 mm, 1/2" 0,0181425% 0,0245457% 0,010672
Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 0.5-2 m3/h, 0.25-0.70 mSS, 2250-5300 Pa 0,017331% 0,0234478% 0,0101947
Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 4.1-8 m3/h, 2.01-3.50 mss, 18001-31500 Pa 0,0408117% 0,0552158% 0,0240069
Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 4.1-8 m3/h, 3.51-5.00 mss, 31501-45000 Pa 0,0421228% 0,0569896% 0,0247781
Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 8.1-12 m3/h, 0.50-2.00 mss, 4500-18000 Pa 0,045365% 0,0613762% 0,0266853
Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 8.1-12 m3/h, 3.51-5.00 mss, 31501-45000 Pa 0,0498652% 0,0674647% 0,0293325
Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 12.1-25 m3/h, 2.01-3.50 mss, 18001-31500 Pa 0,0555081% 0,0750992% 0,0326518
Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 25.1-60 m3/h, 2.01-3.50 mss, 18001-31500 Pa 0,0636935% 0,0861736% 0,0374668
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss 0,0140764% 0,0190445% 0,0082802
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss 0,0468267% 0,0633537% 0,0275451
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss 0,0490591% 0,066374% 0,0288583
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (9-12) m3/h (3 – 5) mss 0,0677685% 0,0916867% 0,0398638
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss 0,0751388% 0,1016584% 0,0441993
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss 0,098499% 0,1332634% 0,0579406
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (20-28) m3/h (5 - 10) mss 0,1225236% 0,1657673% 0,0720727
4-13 (m3/h) 1-10 (mss) değişken devirli (frekans konvertörlü) kuru rotorlu sirkülasyon pompası 0,1493387% 0,2020464% 0,0878463
Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss dalgıç tip su pompası 0,0259079% 0,0350519% 0,01524
Debisi 40-50 m3/h, basıncı 35-40 mss dalgıç tip su pompası 0,3878571% 0,5247478% 0,2281512
Debisi 15-20 m3/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası 0,0892506% 0,1207509% 0,0525004
Debisi 15-20 m3/h, basıncı 10-15 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası 0,0913767% 0,1236273% 0,053751
Debisi 15-20 m3/h, basıncı 15-20 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası 0,1065427% 0,144146% 0,0626722
Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil 0,0050204% 0,0067922% 0,0029532
Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil 0,0100464% 0,0135922% 0,0059096
Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil 0,0050289% 0,0068038% 0,0029582
Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil 0,0100322% 0,013573% 0,0059013
Pirinç profil veya çubuklardan kaynak ve perçin yoluyla yapılıp, yanlız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil) 0,0073528% 0,0099479% 0,0043252
Alüminyum profil ve çubuklardan kaynak ve perçin yoluyla yapılıp, yanlız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil) 0,0039687% 0,0053694% 0,0023345
(1") dış çap:33 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı 0,0046598% 0,0063044% 0,002741
(1 1/4") dış çap:42 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı 0,0050141% 0,0067838% 0,0029495
(1 1/2") dış çap:48 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı 0,0053685% 0,0072632% 0,0031579
(2") dış çap:60 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı 0,0060063% 0,0081262% 0,0035331
(21/2") dış çap:76 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı 0,0070869% 0,0095882% 0,0041688
(1/2") Ø 22,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,000978% 0,0013232% 0,0005753
(1/2") Ø 22,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0012014% 0,0016254% 0,0007067
(3/4") Ø 28,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0012082% 0,0016346% 0,0007107
(3/4") Ø 28,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,001499% 0,0020281% 0,0008818
(1") Ø 35,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,001304% 0,0017642% 0,0007671
(1") Ø 35,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0016975% 0,0022966% 0,0009985
(1 1/4") Ø 42,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,001605% 0,0021715% 0,0009441
(1 1/4") Ø 42,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0020303% 0,0027468% 0,0011943
(1 1/4") Ø 42,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0026681% 0,0036097% 0,0015695
(1 1/2") Ø 48,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0017184% 0,0023249% 0,0010108
(1 1/2") Ø 48,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0028098% 0,0038015% 0,0016528
(2") Ø 60,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,002587% 0,0035001% 0,0015218
(2") Ø 60,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0035508% 0,004804% 0,0020887
(2 1/2") Ø 76,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0044721% 0,0060505% 0,0026307
(3") Ø 89,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0053509% 0,0072394% 0,0031476
(4") Ø 114,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0065732% 0,0088932% 0,0038666
(4") Ø 114,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı 0,0091585% 0,012391% 0,0053874
Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması, kaplama çapı 50 mm'ye kadar 0,0113745% 0,015389% 0,0066909
Torba filtre (610x610 mm. boyut, 4300m3/h debi) 0,0936253% 0,1266695% 0,0550737
Panjur (galvanizli saçtan) 0,0542591% 0,0734094% 0,0319171
Panjur (alüminyumdan) 0,0635182% 0,0859363% 0,0373636
Tel kafes 0,0064703% 0,008754% 0,0038061
Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı 13mm 0,0052814% 0,0071455% 0,0031067
Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı 25mm 0,0080649% 0,0109113% 0,0047441
Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar 0,0055958% 0,0075708% 0,0032917
Dald.tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı 120°C'den büyük 0,0049463% 0,0066921% 0,0029096
Mekanik termostatlar Fan-Coil Termostatı 0,017549% 0,0237428% 0,0103229
Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz) Fan-Coil Termostatı 0,0051773% 0,0070046% 0,0030455
İki yollu DN15 Otomatik Fan-Coil Vanası 0,0071875% 0,0097243% 0,004228
Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi Ø 40 mm. 0,0387299% 0,0523993% 0,0227823
DN 32 Üç yollu,pn-16,flanşlı,otomatik vana gövdesi Ø 32 mm. 0,0626277% 0,0847315% 0,0368398
Kapaklı duvar dolabı 0,0233354% 0,0315714% 0,0137267
Ankastre hava perdesi 200 cm 21 kw ısıtıcılı 0,1631404% 0,2207194% 0,0959649
Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:12.000 Btu/h) 0,0580842% 0,0785845% 0,0341672
Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:18.000 Btu/h) 0,0900745% 0,1218655% 0,052985
Su arıtması için tuz 0,1027317% 0,1389899% 0,0604304
Brülör Beyni 0,0620104% 0,0838964% 0,0364767
Brülör için Servomotor 0,0797276% 0,1078668% 0,0468986
Brülör için Ateşleme Trafosu 0,0103114% 0,0139508% 0,0060656
Brülör için Hava Prostatı 0,0107225% 0,0145069% 0,0063073
Brülör Fan Motoru ve Fan 0,0750396% 0,1015242% 0,044141
Brülör Elektrot 0,0070869% 0,0095882% 0,0041688
(0,5-3,5) m3/h Ve (1-3) mSS Özelliklerindeki Sirkülasyon Pompa Tamiri 0,0124021% 0,0167793% 0,0072953
(36-50) m3/h ve (5-10) mSS Özelliklerindeki Sirkülasyon Pompa Tamiri 0,2214656% 0,2996299% 0,1302739
(20-50) m3/h ve (30-60) mSS Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor Motorun Sarımının Yapılması 0,0435844% 0,0589672% 0,0256379
(20-50) m3/h ve (30-60) mSS Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor Motorunun Tamir Edilmesi 0,1594552% 0,2157335% 0,0937972
Mevcut Sistemde Bulunan Wilo Marka (9-12) m3/h Ve (3-5)mSS Sirkülasyon Pompaların Tamir Edilmesi 0,0797276% 0,1078668% 0,0468986
Wilo Marka (36-50) m3/h ve (5-10) mSS Sirkülasyon Pompaların Tamir Edilmesi 0,0425214% 0,0575289% 0,0250126
125 kW ısı gücü özelliklerinde gaz yakıtlı yoğuşmalı sıcak su kazanı Bakımların Yapılması 0,0212607% 0,0287645% 0,0125063
Su Depoları Temizliği (Hasdal Yerleşkesi ve Makine İkmal) 0,0744124% 0,1006756% 0,043772
Brülör Bakımları, Baca Testi ve Gaz Ölçümleri (Hadsdal Yerleşkesi ve Makine İkmal) 0,2622152% 0,3547618% 0,1542442
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Hasdal Yerleşke Ve Makine İkmal Yerleşkede Bulunan Vrf Ve Split Klimaların Bakımlarının Yapılması (Hasdal yerleşkesi ve Makine İkmal Yerleşkesi) 0,3628862% 0,4909637% 0,2134625
Sıvı sabunluk camlı krom 0,0036579% 0,0049489% 0,0021517
Sabunluk krom 0,0037785% 0,0051121% 0,0022227
Klozet fırçası camlı krom 0,0087629% 0,0118557% 0,0051547
Diş fırçalık 0,0046629% 0,0063086% 0,0027429
Zamak üzeri krom kaplama tuvalet kağıtlığı (kapaksız) 0,0070344% 0,0095172% 0,0041379
İkili askılık 0,0032158% 0,0043508% 0,0018916
Pedallı çöp kovası (5 lt) 0,0042167% 0,005705% 0,0024804
İkili oval duş rafı 0,0042167% 0,005705% 0,0024804
Paslanmaz Çelik Z Katlı Manuel Havlu Verici 0,0092165% 0,0124694% 0,0054215
Abdest Alma Taburesi 0,0172637% 0,0233567% 0,0101551
Tezgah altı sıvı sabun makinası paslanmaz çelik 0,0251557% 0,0340341% 0,0147974
Flat süzgeç ve 40 cm inox duş kanalı 0,0047984% 0,0064919% 0,0028226
Flat süzgeç ve 50 cm inox duş kanalı 0,0056842% 0,0076904% 0,0033437
Flat süzgeç ve 60 cm inox duş kanalı 0,0115606% 0,0156409% 0,0068004
Kauçuk İzoleli Fleksıbıl/Esnek Fancoıl Bağlantı Hortumu Dn20-¾”, Dn25-1” (50cm) (Örgülü Tip) 0,001192% 0,0016127% 0,0007012
Gaz Alarm Cihazı 0,005138% 0,0069514% 0,0030224
0-100 mbar Manometre 0,0027129% 0,0036703% 0,0015958
(-30-+60 C) Termometre 0,0030417% 0,0041152% 0,0017892
PVC tek çatal 100/050 0,0045307% 0,0061297% 0,0026651
2" Erkek Oynar Rekor (Kazan Dairesi) 0,0265112% 0,0358681% 0,0155948
1 1/2" Dişi Oynar Rekor (Kazan Dairesi) 0,0167194% 0,0226203% 0,0098349
1 1/4" Dişi Oynar Rekor (Kazan Dairesi) 0,0109785% 0,0148532% 0,0064579
PPRC rekor dış dişli oynar 25 mm 0,0095198% 0,0128798% 0,0055999
2" Erkek Nipel Altıköşe 0,0174842% 0,0236551% 0,0102848
1 1/2" Erkek Nipel Altıköşe 0,0116687% 0,0157871% 0,006864
1 1/4" Erkek Nipel Altıköşe 0,008489% 0,0114851% 0,0049935
1 1/4" Dişi Nipel Altıköşe 0,0071306% 0,0096472% 0,0041944
1/2" Dişi Nipel 0,0010744% 0,0014536% 0,000632
3/4" Dişi Nipel 0,0014367% 0,0019437% 0,0008451
1" Dişi Nipel 0,0032808% 0,0044388% 0,0019299
1/2" Erkek Nipel 0,0014891% 0,0020147% 0,0008759
3/4" Erkek Nipel 0,0021175% 0,0028649% 0,0012456
1" Erkek Nipel 0,0035571% 0,0048125% 0,0020924
1" Dişi Oynar Rekor 0,0061236% 0,0082849% 0,0036021
3/4" Dişi Oynar Rekor 0,0049241% 0,0066621% 0,0028966
1/2" Dişi Oynar Rekor 0,0034331% 0,0046448% 0,0020195
PVC kayar manson 100'lük 0,0041182% 0,0055717% 0,0024225
PVC dirsek 100/87 (Pis Su için) 0,0043932% 0,0059437% 0,0025842
PVC dirsek 100/45 (Pis Su için) 0,0034322% 0,0046435% 0,0020189
PVC dirsek açık 50 mm (Pis Su için) 0,0009886% 0,0013375% 0,0005815
PVC dirsek kapalı 50 mm (Pis Su için) 0,0012112% 0,0016386% 0,0007124
PPRC 20 mm Dirsek 90 (Temiz Su için) 0,0006891% 0,0009324% 0,0004054
PPRC 25 mm Dirsek 90 (Temiz Su için) 0,0010843% 0,001467% 0,0006378
PPRC 32 mm Dirsek 90 (Temiz Su için) 0,001939% 0,0026233% 0,0011406
PPRC 40 mm Dirsek 90 (Temiz Su için) 0,003595% 0,0048639% 0,0021147
PPRC dirsek kapalı 25mm (Temiz su için) 0,0038978% 0,0052735% 0,0022928
1/2" Dişi Dirsek 0,0053605% 0,0072525% 0,0031533
1" Dişi Dirsek 0,0177796% 0,0240548% 0,0104586
4" Patent Dirsek 0,0179582% 0,0242964% 0,0105636
3" Patent Dirsek 0,0096205% 0,0130159% 0,0056591
2 1/2" Patent Dirsek 0,007055% 0,009545% 0,00415
2" Patent Dirsek 0,006754% 0,0091377% 0,0039729
1 1/4" Patent Dirsek 0,0051309% 0,0069418% 0,0030182
1 1/2" Patent Dirsek 0,0064136% 0,0086773% 0,0037727
PVC T çatal 50'lik (Pis su için) 0,009337% 0,0126324% 0,0054923
PPRC 20 mm TE (Temiz su için) 0,0019333% 0,0026156% 0,0011372
PPRC 25 mm TE (Temiz su için) 0,0028291% 0,0038276% 0,0016642
PPRC 32 mm TE (Temiz su için) 0,0055612% 0,007524% 0,0032713
PPRC 40 mm TE (Temiz su için) 0,0090406% 0,0122314% 0,005318
1/2" Siyah Körtapa 0,003929% 0,0053157% 0,0023112
1/2" -1/2" 100cm Ocak Fleksi 0,0035615% 0,0048186% 0,002095
1" Galvaniz Nipel 0,0032543% 0,0044029% 0,0019143
3/4" Galvaniz Nipel 0,0110733% 0,0149815% 0,0065137
1/2" Galvaniz Nipel 0,0030505% 0,0041271% 0,0017944
1/2" Sarı Nipel 0,0042279% 0,0057201% 0,002487
3/8" Sarı Nipel 0,0031042% 0,0041998% 0,001826
3/4" Başınç Düşürücü Rekor 0,036548% 0,0494473% 0,0214988
2"-11/4" Galveniz Redüksiyon 0,0046827% 0,0063354% 0,0027545
11/4"-1" Galveniz Redüksiyon 0,0015044% 0,0020354% 0,0008849
1"-3/4" Galveniz Redüksiyon 0,0012195% 0,0016499% 0,0007174
PPRC maşon 25mm 0,000776% 0,0010499% 0,0004565
125 kW Isı Gücü Özelliklerinde Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanı Fan Grubu 0,1151621% 0,1558075% 0,0677424
Chiller Kompresör yağı 0,1771724% 0,2397039% 0,1042191
90x90 cm ebatlarındaki mevcut tekne üzerine monte edilebilen Pleksi Camlı Duşakabin 0,0277098% 0,0374897% 0,0162999
Pleksi Camlı Küvet Üzeri Duşakabin Yapılması 0,0277948% 0,0376047% 0,0163499
Doğalgaz Macunu 0,0054215% 0,0073349% 0,0031891
Mekanik yapıştırıcı 0,0254685% 0,0344574% 0,0149815
Şeffaf Silikon 0,0103345% 0,0139819% 0,0060791
Beyaz Silikon 0,0118121% 0,0159811% 0,0069483
Siyah poliüretan mastik 0,0191931% 0,0259671% 0,0112901
İz Yapmayan Silikon 0,0214077% 0,0289634% 0,0125928
Akvaryum Silikon 0,0428173% 0,0579292% 0,0251866
Menfez cam 0,0015503% 0,0020974% 0,0009119
Ayna Seti 0,0046508% 0,0062922% 0,0027358
Duş Seti (Batarya, duş başlığı ve el duşu termostatik,krom) 0,0569255% 0,0770169% 0,0334856
Banyo Bataryası (Isı ve debi limitörlü) 0,0215955% 0,0292175% 0,0127033
Duş spirali 0,0036542% 0,0049439% 0,0021495
Duş başlığı (küçü)k 0,0021039% 0,0028465% 0,0012376
Banyo aspiratör 120 'lik 0,0046508% 0,0062922% 0,0027358
Aspiratör için boru 2 metre 0,0011073% 0,0014981% 0,0006514
Sifon lavabo 0,0022147% 0,0029963% 0,0013027
Lavabo sifonu deve boynu 0,0209028% 0,0282803% 0,0122958
Körüklü sifon 0,0051203% 0,0069274% 0,0030119
Lavabo süzgeci 0,0185535% 0,0251018% 0,0109138
Asma Klozet 0,0378901% 0,0512631% 0,0222883
Klozet kapağı (kendiliğinden kapananan) 0,0073305% 0,0099177% 0,0043121
Klozet kapağı 0,0084157% 0,0113859% 0,0049504
Gömme rezervuar seti (stop vana dahil) 0,0087346% 0,0118174% 0,005138
Rezervuar iç takım 0,003322% 0,0044944% 0,0019541
Taharet Musluğu 0,0057581% 0,0077904% 0,0033871
Taharet çubuğu 0,0008859% 0,0011985% 0,0005211
Ara Musluk 0,0069576% 0,0094133% 0,0040927
Conta adaptör 0,0009971% 0,0013491% 0,0005865
Conta klindirik 0,0003327% 0,0004502% 0,0001957
Karayolları 1.(İstanbul) Bölge Müdürlüğü Atölye Binalarına Akrobat Kol Egzos Emiş Sistemi (duman tahliye) makaralı ø160 lik yanmaz flex boru ile havalandırma sisteminin yapılması 6,3619968% 8,6074075% 3,7423511
12.(Mimarsinan) Şube Şefliğinde Su Deposu kurulması işi (4320 x 10800 x 2160 ebatlarında) (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil) 2,6972697% 3,6492473% 1,5866293
Hasdal Yerleşkesi İdari Bina giriş alanı banko uygulaması esnasında, mevcut banko arkasındaki fan-coillerin sökülmesi ve yeni yapılacak uygulamaya göre idarenin istediği yere yeni fan-coil yapılması 0,1771724% 0,2397039% 0,1042191
Vinçin 1 saatlik ücreti (130 hp gücünde, 8-25 m bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli, lastik tekerlekli hidrolik vinç) 0,1201784% 0,1625943% 0,0706932
Kamyon üzerine monte edilmiş vinçin 1 saatlik ücreti 0,0114522% 0,0154942% 0,0067366
Vinçin 1 saatlik ücreti (476 hp gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli, lastik tekerlekli mobil vinç) 0,1667238% 0,2255674% 0,0980728
Delik delme makinesinin 1 saatlik ücreti (112 KW (152 HP), 2500 prm) 0,0109928% 0,0148726% 0,0064664
Seyyar hava kompresörünün 1 saatlik ücreti (12 bar, 760 cfm) 0,0106815% 0,0144515% 0,0062833
11. (Lüleburgaz) Şube ve plent sahasında çevre aydınlatma elektrik altyapı hattının yenilenip çevre aydınlatmaların ledli armatürlerle değişimi işi (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil) 2,7752151% 3,7547027% 1,6324795
Marmara Ereğlisi Sathi Kaplama Şantiye Şefliğinde güvenlik kamera sisteminin kurulması işi (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil) 2,2754754% 3,0785844% 1,3385149
18. (Tekirdağ) Şube asfalt plent tesisinde paratoner yenileme işi (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil) 0,786064% 1,0634984% 0,4623906
Hasdal Yerleşkesi İdari Bina Girişindeki X-ray Cihazın Yerinin Değiştirilmesi ve Muhtelif Elektrik İşleri 0,2126069% 0,2876447% 0,1250629
0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1,00 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar 0,1578961% 0,2136241% 0,0928801
Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) 0,047624% 0,0644324% 0,0280141
Bakır bara temini, montajı ve boyası 0,0714359% 0,0966486% 0,0420211
Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 36 otomatik sigortalık 0,0219977% 0,0297616% 0,0129398
Anahtarlı Otomatik Sigortalar25 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) 0,012901% 0,0174543% 0,0075888
Anahtarlı Otomatik Sigortalar 40 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) 0,0157159% 0,0212627% 0,0092446
Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) 0,0562303% 0,0760763% 0,0330766
3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,0880193% 0,1190849% 0,051776
3 x 100A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In 0,0133801% 0,0181024% 0,0078706
Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) 0,0311824% 0,0421879% 0,0183426
Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) 0,0354345% 0,0479408% 0,0208438
In: 25-32 'e kadar (Icu: 100 kA) Motor koruma şalteri 0,0228482% 0,0309122% 0,0134401
Transformatör 110-220/24 v 1000 va'e kadar 0,0017519% 0,0023702% 0,0010305
Seçici tip pako şalter 3*63 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) 0,0213457% 0,0288795% 0,0125563
Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*100 a. 0,0289145% 0,0391197% 0,0170086
Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*100 a. 0,0445057% 0,0602136% 0,0261798
Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi 0,0246057% 0,0332901% 0,0144739
Flatörlü şalter mekanik kontaklı tip 3*25 a. 0,0108571% 0,0146891% 0,0063865
16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde) ana ve tali tablo topraklama hattı 0,0871688% 0,1179343% 0,0512758
3x1.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,0450727% 0,0609807% 0,0265133
3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,0525848% 0,0711441% 0,0309322
4x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,3038862% 0,4111401% 0,1787566
5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,1224616% 0,1656833% 0,0720362
5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,2026853% 0,2742213% 0,1192266
Galvanizli boru içinde etanş aydınlatma sortisi (normal) 0,0810458% 0,1096502% 0,047674
Galvanizli boru içinde etanş aydınlatma sortisi (komütatör) 0,0558448% 0,0755547% 0,0328499
Galvanizli boru içinde etanş aydınlatma sortisi (vavien) 0,0289145% 0,0391197% 0,0170086
Linye hattı PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsuz antigron (NVV), (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi 0,0203536% 0,0275372% 0,0119727
Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) 0,1686682% 0,2281981% 0,0992166
Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) 0,0135643% 0,0183517% 0,007979
Işık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan LED Endirek Aydınlatma Armatürü 0,117359% 0,1587799% 0,0690347
Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) 0,065568% 0,0887096% 0,0385694
LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. 0,0884445% 0,1196602% 0,0520262
LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan) 0,0901453% 0,1219613% 0,0530267
LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w 0,0841923% 0,1139073% 0,0495249
Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı 0,0360865% 0,0488229% 0,0212273
Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı 0,0346521% 0,0468822% 0,0203836
Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w 0,664751% 0,899369% 0,39103
Çift duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (360º Hareket Sensörlü tavan tipi) 0,0276389% 0,0373938% 0,0162582
Gömme normal anahtar 0,0029269% 0,0039599% 0,0017217
Gömme komitatör anahtar 0,0011509% 0,0015571% 0,000677
Sıva üstü normal anahtar 0,0027497% 0,0037202% 0,0016175
Sıva üstü komitatör anahtar 0,0030048% 0,0040654% 0,0017676
Gömme topraklı priz 0,0011934% 0,0016146% 0,000702
Sıva üstü topraklı priz 0,0032316% 0,0043722% 0,001901
Kablo tava sistemleri 0,0507422% 0,0686512% 0,0298483
En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı 0,0399134% 0,0540005% 0,0234785
Wc/banyo acil ipli çağrı butonu 0,0071606% 0,0096879% 0,0042121
Kapı üstü ikaz lambası 0,0063697% 0,0086178% 0,0037469
3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) 0,025938% 0,0350927% 0,0152577
Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 8 li grup priz anahtarlı 0,0186527% 0,025236% 0,0109722
Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken 0,1819915% 0,2462238% 0,1070538
Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır 0,9886223% 1,3375478% 0,5815425
Termokaynak eki 250gr. kaynak tozuna kadar 0,1736999% 0,2350057% 0,1021764




6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.


9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

#İlangovtr Basın no ILN01949486