BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1. BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki İdari ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2023/1407786
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2123125000 - 2123125070
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki İdari ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|Takriben 25 adet binada birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlardaki inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin yapılması yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan işyerleri
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|04.01.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek tebliğde yer alan B/III GRUP : BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık'tır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
|İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|Asgari Oran
|Azami Oran
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)
|0,0306246%
|0,0414332%
|0,0180144
|Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
|0,0034106%
|0,0046144%
|0,0020063
|Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
|0,0034106%
|0,0046144%
|0,0020063
|Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması
|0,0053152%
|0,0071911%
|0,0031266
|32 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
|0,0042317%
|0,0057253%
|0,0024893
|Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
|0,4611552%
|0,6239158%
|0,2712678
|Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
|0,4537398%
|0,6138833%
|0,2669058
|Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
|2,6527364%
|3,5889963%
|1,5604332
|Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)
|0,3211687%
|0,4345224%
|0,1889228
|Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, işçiliği ve demir zaiyatları dahil) (her şey dahil fiyatları)
|0,0746079%
|0,1009401%
|0,043887
|Ø 14- Ø 32 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, işçiliği ve demir zaiyatları dahil) (her şey dahil fiyatları)
|0,0732189%
|0,0990608%
|0,0430699
|Profil demirinden çatı makası yapılması
|1,3478451%
|1,8235552%
|0,7928501
|Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
|0,0660755%
|0,0893963%
|0,0388679
|Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0.00 - 4.00 m arası)
|0,0021489%
|0,0029074%
|0,0012641
|Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4.01 - 6.00 m arası)
|0,0173005%
|0,0234066%
|0,0101768
|Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
|0,261952%
|0,3544056%
|0,1540894
|Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)
|0,2906915%
|0,3932886%
|0,170995
|Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)
|0,0606854%
|0,0821038%
|0,0356973
|4 mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastigi ile doldurulması (Saha Betonu)
|0,0167959%
|0,0227239%
|0,0098799
|Ø 200 mm anma çaplı,PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi
|0,0002718%
|0,0003677%
|0,0001599
|85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması
|0,0017201%
|0,0023272%
|0,0010118
|10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
|0,0995327%
|0,1346619%
|0,0585487
|15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
|0,0393541%
|0,0532438%
|0,0231495
|20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
|0,0141431%
|0,0191347%
|0,0083195
|250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
|0,0000643%
|0,000087%
|0,0000378
|2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
|0,166327%
|0,2250307%
|0,0978394
|5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması
|0,0006218%
|0,0008412%
|0,0003658
|3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
|0,0007248%
|0,0009806%
|0,0004263
|Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
|0,0858976%
|0,1162144%
|0,050528
|250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
|0,6127035%
|0,8289518%
|0,3604138
|200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
|0,4251941%
|0,5752627%
|0,2501142
|Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)
|0,0130697%
|0,0176825%
|0,007688
|Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
|0,0508275%
|0,0687666%
|0,0298985
|Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı)
|0,0017295%
|0,0023399%
|0,0010174
|Çatı üzerine tahta kaplama yapılması
|0,2356144%
|0,3187724%
|0,1385967
|Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması
|0,0680512%
|0,0920693%
|0,0400301
|Rendeli ahşaptan tavan, saçak altı ve alın kaplaması yapılması
|0,1237968%
|0,1674897%
|0,0728216
|0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması
|0,1312622%
|0,1775901%
|0,0772131
|2.5 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sac levha ile sıva eteği, baca kenarı yapılması
|0,26139%
|0,3536452%
|0,1537588
|Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
|0,2349299%
|0,3178463%
|0,138194
|0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine konulması (sac genişliği toplam 120 cm)
|1,447044%
|1,9577654%
|0,8512024
|Mevcut ahşap, betonarme ya da çelik aşıklar üzerine, 0.50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması
|9,4345592%
|12,7644036%
|5,5497407
|Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (ETİAL 30-50 serisi) ile çatı örtüsü yapılması.
|4,0078631%
|5,422403%
|2,3575665
|5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
|0,0011102%
|0,001502%
|0,0006531
|Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti
|0,0000579%
|0,0000783%
|0,000034
|PVC köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti
|0,028349%
|0,0383545%
|0,0166759
|(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
|0,3971254%
|0,5372873%
|0,2336032
|60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
|0,0018408%
|0,0024905%
|0,0010828
|(30 x 60 cm) veya (25 x 60 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
|0,7944423%
|1,0748337%
|0,467319
|3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
|0,0567859%
|0,076828%
|0,0334035
|Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
|0,0139178%
|0,0188299%
|0,0081869
|3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
|0,0042842%
|0,0057963%
|0,0025201
|3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
|0,004488%
|0,0060719%
|0,00264
|3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
|0,0029293%
|0,0039632%
|0,0017231
|2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
|0,0032802%
|0,0044379%
|0,0019295
|Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)
|0,0018124%
|0,002452%
|0,0010661
|Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yük. min. 13 mm, kanat gen. min. 45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm gen. dilatasyonlar için)
|0,0007607%
|0,0010292%
|0,0004475
|Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüm. mamul şeritli fitilli, alüm. et kal. min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kap.)zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)
|0,0019259%
|0,0026057%
|0,0011329
|Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
|0,0013906%
|0,0018814%
|0,000818
|Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
|0,6621275%
|0,8958196%
|0,3894868
|Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
|0,1337407%
|0,1809433%
|0,078671
|Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )
|0,0181035%
|0,0244929%
|0,0106491
|Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
|0,0070479%
|0,0095354%
|0,0041458
|Kapı menteşesinin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )
|0,0035654%
|0,0048238%
|0,0020973
|Pencere menteşesinin yerine takılması
|0,0011166%
|0,0015107%
|0,0006568
|İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. )
|0,0024981%
|0,0033798%
|0,0014695
|Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) ( Ahşap, Metal ve Plastik )
|0,0024981%
|0,0033798%
|0,0014695
|PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
|0,0589025%
|0,0796916%
|0,0346485
|PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
|0,0330383%
|0,0446989%
|0,0194343
|AC4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik ve kapı eşik çıtası dahil)
|0,0006954%
|0,0009408%
|0,0004091
|Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması
|0,051843%
|0,0701405%
|0,0304959
|Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
|0,0763912%
|0,1033528%
|0,044936
|Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)
|0,0026473%
|0,0035816%
|0,0015572
|PVC çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)
|0,0023625%
|0,0031963%
|0,0013897
|12,5 mm kalınlıkta, her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış alçı levhalar ile mevcut duvar üzeri, 60 cm aks aralıklı DC profil ile giydirme duvar yapılması
|0,0106447%
|0,0144016%
|0,0062616
|Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm su emme oranı azaltılmış alçı levha ile)
|0,0067323%
|0,0091084%
|0,0039602
|Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap. (Askı çubuğu mes. aynıyönde 750mm, anataşıyıcı profil mes. 800mm,tali taşıyıcı profil mes.500mm aks aralıkları ile)(12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış,yang.day.lev.ile)
|0,0092879%
|0,012566%
|0,0054635
|30x30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması
|0,1151916%
|0,1558475%
|0,0677598
|60x60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması
|0,1481667%
|0,2004609%
|0,0871569
|Ahşap yüzeylerin vernikli renkli ahşap koruyucu ile verniklenmesi
|0,0003179%
|0,00043%
|0,000187
|Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması
|1,4316498%
|1,936938%
|0,842147
|Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe)
|0,0006847%
|0,0009264%
|0,0004028
|Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)
|0,4812169%
|0,6510581%
|0,2830687
|Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)
|0,201167%
|0,2721671%
|0,1183335
|Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)
|0,0051737%
|0,0069997%
|0,0030434
|Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)
|0,1248648%
|0,1689348%
|0,0734499
|Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
|1,4087918%
|1,9060124%
|0,8287011
|Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması (Dekoratif Sıva)
|1,6984345%
|2,297882%
|0,9990791
|Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
|0,0676269%
|0,0914952%
|0,0397805
|Çeşitli profil demiri ve levhaların temini ve montajı
|6,1525821%
|8,3240817%
|3,619166
|Her türlü, sac, PVC, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi
|0,0766051%
|0,1036423%
|0,0450618
|Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
|0,1425364%
|0,1928434%
|0,0838449
|Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)
|0,0004872%
|0,0006591%
|0,0002866
|Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)
|0,0095768%
|0,0129568%
|0,0056334
|Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)
|0,0071118%
|0,0096219%
|0,0041834
|Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)
|0,0051959%
|0,0070297%
|0,0030564
|Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)
|0,0084381%
|0,0114162%
|0,0049636
|Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)
|0,0027059%
|0,0036609%
|0,0015917
|Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)
|0,0030913%
|0,0041824%
|0,0018184
|Stabilize malzemenin titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması
|0,1306145%
|0,1767138%
|0,0768321
|35 cm genişliğinde sıcak daldırma galvanzi sac ile saçak alın kaplaması yapılması
|0,8468934%
|1,1457969%
|0,4981726
|13 mm Kalınlığında Kompakt Lamine Levha İle Pano ve Kapı Yapılması
|0,0058%
|0,0078471%
|0,0034118
|Beton yüzeylerde tamir harcı ile beton onarımı
|0,0699485%
|0,0946363%
|0,0411462
|Epoksi enjeksiyon ile çatlak onarımı
|2,3425087%
|3,1692765%
|1,3779463
|Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında)
|0,1219825%
|0,1650352%
|0,0717544
|Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması
|0,0102226%
|0,0138305%
|0,0060133
|Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması
|0,0042641%
|0,0057691%
|0,0025083
|Mermer, doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
|0,0039864%
|0,0053933%
|0,0023449
|Her türlü iç sıva sökülmesi
|0,0159455%
|0,0215734%
|0,0093797
|Her türlü dış sıva sökülmesi
|0,1348985%
|0,1825097%
|0,079352
|Her türlü ahşap çatı sökülmesi.
|0,0026797%
|0,0036255%
|0,0015763
|Her türlü, sac, PVC, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi
|0,1271645%
|0,1720462%
|0,0748027
|Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi
|0,1691453%
|0,2288436%
|0,0994972
|Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri sökülmesi
|0,0300754%
|0,0406902%
|0,0176914
|Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi
|1,5197077%
|2,0560752%
|0,8939457
|Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahta sökülmesi
|0,096325%
|0,130322%
|0,0566617
|Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi
|0,0733891%
|0,0992912%
|0,0431701
|Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi
|0,0020818%
|0,0028166%
|0,0012246
|Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi
|0,0020372%
|0,0027562%
|0,0011983
|Tezgah üstü mermeri sökülmesi
|0,0027639%
|0,0037394%
|0,0016258
|Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi
|0,0027639%
|0,0037394%
|0,0016258
|Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
|0,0230324%
|0,0311615%
|0,0135485
|İdare malı demir imalatın sökülmesi
|0,0003492%
|0,0004725%
|0,0002054
|PVC esaslı döşeme kaplaması sökülmesi
|0,0187287%
|0,0253388%
|0,0110169
|Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması
|0,0088586%
|0,0119852%
|0,005211
|0.125 mm kalınlığında polietilen naylon branda serilmesi
|0,0000354%
|0,0000479%
|0,0000208
|Seksiyonel kapı yapılması (camlı ve personel kapılı)
|0,0127564%
|0,0172587%
|0,0075038
|Çelik imalatın kumlanması (sa 2.5), epoksi astar boyası (80 mikron kuru film) ve epoksi son kat boyama (60 mikron kuru film) yapılması
|0,0148825%
|0,0201351%
|0,0087544
|2.sınıf çam kereste ile çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı,tavan,döşeme ve duvarlarda).
|0,3383641%
|0,4577867%
|0,1990377
|Akrilik kendinden lavabolu hilton tipi lavabo tezgahı yapılması 1cm (kırık beyaz)
|0,3178474%
|0,4300288%
|0,186969
|Akrilik mutfak tezgahı yapılması 1cm (kırık beyaz)
|0,0248041%
|0,0335585%
|0,0145907
|Mutfak alt ve üst dolabı yapılması gövde suntalam kapaklar laminat kaplama cumbaları PVC kaplı
|0,0242372%
|0,0327915%
|0,0142572
|Tezgah üst dolabına aspiratör takılması
|0,0106303%
|0,0143822%
|0,0062531
|Hasdal Yerleşkesi İdari Bina Giriş alanı banko arkası duvar kaplama yapılarak üzerine mevcut projesine uygun evsafta yazı ve logo uygulması ve sürgülü kapı yapılması
|3,6114832%
|4,8861243%
|2,1244019
|Hasdal Yerleşkesi İdari Bina Giriş alanı banko uygulaması yapılması (L=370, H= 110, BGENİŞLİK= 50 cm) (Üst tabla siyah mermer, banko gövde, bir kısmı mermer görünümlü taş kaplama ve bir kısmı siyah alüminyum ledli profil panel olacak şekilde mevcut projesine uygun bir şekilde yapılacaktır.)
|0,9212967%
|1,2464603%
|0,5419393
|Banko arkası personel giyinme holü ve odası bölümünde taşyünü dolgulu alçıpan duvar,alçıpan asma tavan, alçı sıva ve boya imalatları ile panel kapı yapılması
|0,5669518%
|0,7670525%
|0,3335011
|Giriş sağ bölümde kalan kısma, 2 adet fiber saksı,duvar resim baskı uygulması ve 3 adet ayaklı bayrak yapılması
|0,4110401%
|0,556113%
|0,2417883
|40x50 cm. Tezgah altı veya üstü oval lavabo
|0,0392898%
|0,0531567%
|0,0231116
|50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.)
|0,0082279%
|0,0111318%
|0,0048399
|50x65 cm ayaklı takım Lavabo
|0,0275858%
|0,0373219%
|0,0162269
|Lavabo tesisatı duvar tipi bataryalı 1.sınıf
|0,0230059%
|0,0311257%
|0,0135329
|Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu)
|0,0773236%
|0,1046143%
|0,0454845
|Ayna takriben 40x60 cm
|0,019117%
|0,0258642%
|0,0112453
|Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna
|0,0073562%
|0,0099525%
|0,0043272
|Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı
|0,0366571%
|0,0495949%
|0,021563
|Plastik sifonlu takriben 60x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı
|0,0184526%
|0,0249653%
|0,0108545
|Alaturka hela tesisatı basınçlı yıkayıcılı (flüzometreli)
|0,0649475%
|0,0878701%
|0,0382044
|Kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga WC ve tesisatı, 35 x 55 cm. (TS 800 EN 997)
|0,0932406%
|0,1261491%
|0,0548474
|Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı
|0,0390113%
|0,05278%
|0,0229478
|Duvara tam dayalı tip,takriben 65x35 cm kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS 800 EN 997)
|0,2384259%
|0,3225762%
|0,1402505
|Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti
|0,0547304%
|0,074047%
|0,0321944
|Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti
|0,0689396%
|0,0932713%
|0,0405527
|Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı
|0,0505636%
|0,0684096%
|0,0297433
|Pisuvar Bölmesi (Sırlı seramikten 40x50 cm)
|0,0073775%
|0,0099813%
|0,0043397
|Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf
|0,0116792%
|0,0158013%
|0,0068701
|İki gözlü eviye tesisatı, bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf
|0,0116792%
|0,0158013%
|0,0068701
|Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x14 cm, köşe
|0,0515254%
|0,0697108%
|0,030309
|Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x15 cm, köşe
|0,0190744%
|0,0258066%
|0,0112202
|Akrilik ön panel (kare duş teknesi için) 80 cm beyaz
|0,0076538%
|0,0103552%
|0,0045023
|Akrilik ön panel (kare duş teknesi için) 90 cm beyaz
|0,0027285%
|0,0036914%
|0,001605
|Ayak seti (kare ve dikdörtgen duş tekneleri için)
|0,0077709%
|0,0105135%
|0,0045711
|Köşe Tipi (Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin
|0,0695965%
|0,0941599%
|0,0409391
|Ön Cephe Tipi Temperli Camdan Duşakabin
|0,0665024%
|0,0899738%
|0,0391191
|Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite.
|0,0450939%
|0,0610094%
|0,0265258
|Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı
|0,0364798%
|0,049355%
|0,0214587
|Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil)
|0,0194004%
|0,0262476%
|0,011412
|Kromajlı çamaşır musluğu, 1/2" musluk rozeti dahil
|0,0165833%
|0,0224363%
|0,0097549
|Tek kumandalı, duvardan çıkışlı (ankastre) duş bataryası (sıva altı ):
|0,0713299%
|0,0965052%
|0,0419588
|Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası
|0,1205839%
|0,1631429%
|0,0709317
|Fotoselli pisuvar musluğu, sıva üstü :
|0,0969666%
|0,1311901%
|0,0570392
|Fotoselli pisuar musluğu, sıva altı :
|0,0973918%
|0,1317654%
|0,0572893
|1.0 cm uzatma parçası, krom kaplı(1/2")
|0,0256038%
|0,0346405%
|0,0150611
|1.5 cm uzatma parçası, krom kaplı(1/2")
|0,0180971%
|0,0244843%
|0,0106454
|2.0 cm uzatma parçası, krom kaplı(1/2")
|0,0151149%
|0,0204496%
|0,0088911
|Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri
|0,0014528%
|0,0019656%
|0,0008546
|Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanseri
|0,0158888%
|0,0214966%
|0,0093464
|Paslanmaz çelik kağıtlık
|0,0128159%
|0,0173391%
|0,0075388
|Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık
|0,0024574%
|0,0033247%
|0,0014455
|Askı fayans 10x16cm
|0,0107972%
|0,014608%
|0,0063513
|Engelliler için klozet tutunma barı
|0,008274%
|0,0111942%
|0,004867
|Engelliler için katlanabilir tutunma barı
|0,0105064%
|0,0142145%
|0,0061802
|Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı
|0,0110556%
|0,0149575%
|0,0065033
|Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı
|0,0130474%
|0,0176523%
|0,0076749
|Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40 Ø mm.
|0,0312709%
|0,0423077%
|0,0183947
|Soğuk su sayacı Ø 50 mm Flanşlı
|0,0582101%
|0,0787548%
|0,0342412
|Tek pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 15- 30 m³/h, basınç: 40-60 mss)
|0,1590654%
|0,2152062%
|0,0935679
|İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 30- 60 m³/h, basınç: 60-90 mss)
|0,3886278%
|0,5257905%
|0,2286046
|Debi:10-30 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor
|0,3914182%
|0,5295659%
|0,230246
|500 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa) tek serpantinli dik boyler
|0,1299346%
|0,1757939%
|0,0764321
|1000 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h ( 10,0 kPa) tek serpantinli dik boyler
|0,2335273%
|0,3159488%
|0,137369
|1500 lt–Minimum sıcak su debisi 1710 lt/h ( 20,0 kPa) tek serpantinli dik boyler
|0,1709323%
|0,2312614%
|0,1005484
|2000 lt–Minimum sıcak su debisi 2210 lt/h ( 40,0 kPa) tek serpantinli dik boyler
|0,1817753%
|0,2459313%
|0,1069266
|500 lt – Alt serpantin: 920 lt/h ( 4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 lt/h (1,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler
|0,0685462%
|0,0927389%
|0,0403213
|1000 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler
|0,1109879%
|0,15016%
|0,065287
|130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
|0,2909437%
|0,3936298%
|0,1711434
|Panel radyatör (tip 22) 500
|0,0267797%
|0,0362313%
|0,0157528
|Panel radyatör (tip 22) 600
|0,0294373%
|0,0398269%
|0,017316
|Panel radyatör (tip 22) 900
|0,0405814%
|0,0549043%
|0,0238714
|H=1000 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=400-500 mm
|0,0282679%
|0,0382449%
|0,0166282
|Köşe tip radyatör musluğu Ø 15 mm (1/2")
|0,005138%
|0,0069514%
|0,0030224
|Köşe tip radyatör musluğu Ø 20 mm (3/4")
|0,0074767%
|0,0101155%
|0,004398
|Düz tip termostatlı radyatör muslukları Ø 15 mm (1/2")
|0,0116934%
|0,0158205%
|0,0068785
|Köşe tip termostatlı radyatör muslukları Ø 15 mm (1/2")
|0,0095319%
|0,0128961%
|0,005607
|Düz tip radyatör rakoru Ø 15 mm (1/2")
|0,0038448%
|0,0052018%
|0,0022616
|Düz tip radyatör rakoru Ø 20 mm (3/4")
|0,0049078%
|0,00664%
|0,002887
|Köşe tip radyatör rakoru Ø15 mm (1/2")
|0,0047128%
|0,0063761%
|0,0027722
|Köşe tip radyatör rakoru Ø 20 mm (3/4")
|0,0057758%
|0,0078143%
|0,0033975
|Kollektör borusu Ø 108/3.71 mm dikişli boru
|0,0078523%
|0,0106237%
|0,004619
|Kollektör borusu Ø 219/4,5 mm dikişli boru
|0,0160518%
|0,0217172%
|0,0094422
|159/4,5 Ø mm patent çelik çekme borulu kolektör
|0,0130573%
|0,0176658%
|0,0076808
|219/5,9 Ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
|0,0287445%
|0,0388896%
|0,0169085
|6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör
|0,0269302%
|0,036435%
|0,0158413
|Termometre, madeni, Ø 100 mm 120 °C
|0,0048545%
|0,0065679%
|0,0028556
|Termometre, madeni, Ø 150 mm 120 °C
|0,0087523%
|0,0118414%
|0,0051484
|Manometre Ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
|0,0045533%
|0,0061604%
|0,0026784
|Manometre Ø 160 mm 3 atmosfer kadar bölüntülü
|0,0077779%
|0,010523%
|0,0045752
|Manometre Ø 160 mm 15 atmosfer kadar bölünütülü
|0,0077779%
|0,010523%
|0,0045752
|200 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
|0,0311097%
|0,0420896%
|0,0182998
|300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
|0,040121%
|0,0542813%
|0,0236006
|500 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
|0,0561175%
|0,0759236%
|0,0330103
|50 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
|0,012358%
|0,0167196%
|0,0072694
|200 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
|0,0342207%
|0,0462986%
|0,0201298
|250 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
|0,0359338%
|0,0486163%
|0,0211375
|300 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
|0,0441331%
|0,0597094%
|0,0259606
|500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
|0,0617292%
|0,083516%
|0,0363113
|İki kademeli brülörler 50-90 KW 'a kadar
|0,1132752%
|0,1532547%
|0,0666325
|İki kademeli brülörler 200 KW 'a kadar
|0,1333559%
|0,1804226%
|0,0784446
|İki kademeli brülörler 350 KW 'a kadar
|0,1645382%
|0,2226105%
|0,0967872
|Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,0317862%
|0,0430048%
|0,0186977
|Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,0773889%
|0,1047027%
|0,0455229
|Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,1064112%
|0,1439681%
|0,0625948
|Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,1455649%
|0,1969407%
|0,0856264
|Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,0817658%
|0,1106243%
|0,0480975
|Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,2072946%
|0,2804574%
|0,121938
|Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,1289815%
|0,1745044%
|0,0758715
|Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,158463%
|0,2143912%
|0,0932136
|Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,2100557%
|0,2841929%
|0,1235621
|Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" Ø 20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,1151621%
|0,1558075%
|0,0677424
|Dikişli galvanizli çelik boru 1" Ø 25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,1623821%
|0,2196934%
|0,0955189
|Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" Ø 32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,0879853%
|0,1190389%
|0,051756
|Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" Ø 40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,0995%
|0,1346177%
|0,0585294
|Dikişli galvanizli çelik boru 2" Ø 50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,0647218%
|0,0875648%
|0,0380716
|Dikişli galvanizli çelik boru 3" Ø 80 ortalama dış çap 88,9/4,05 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%30 montaj malzeme bedeli)
|0,0387869%
|0,0524764%
|0,0228158
|Pn 20 polipropilen 1/2" Ø 20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%45 montaj malzeme bedeli)
|0,2308458%
|0,3123208%
|0,1357916
|Pn 20 polipropilen 3/4" Ø 25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%45 montaj malzeme bedeli)
|0,2456319%
|0,3323255%
|0,1444893
|Pn 20 polipropilen 1" Ø 32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%45 montaj malzeme bedeli)
|0,2344537%
|0,3172021%
|0,137914
|Sert PVC plastik pis su borusu dış çap Ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%35 boru montaj bedeli )(%45 montaj malzeme bedeli)
|0,1478999%
|0,2000998%
|0,0869999
|Sert PVC plastik pis su borusu dış çap Ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%35 boru montaj bedeli )
|0,1900026%
|0,2570623%
|0,1117662
|Sert PVC plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil ) (%35 boru montaj bedeli )
|0,2525975%
|0,3417495%
|0,1485867
|Sert PVC plastik pis su borusu dış çapø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (%35 boru montaj bedeli )
|0,0782734%
|0,1058993%
|0,0460432
|Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)) (%35 boru montaj bedeli )
|0,1577509%
|0,2134277%
|0,0927947
|Polipropilen plastik pis su borusu Ø 70/1,9 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%35 boru montaj bedeli)
|0,170314%
|0,2304249%
|0,1001847
|Polipropilen plastik pis su borusu Ø 100/2,7 mm (Geçme muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil)(%35 boru montaj bedeli)
|0,2792669%
|0,3778316%
|0,1642746
|PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm(Polietilen, PE-RT, PE-Xa, PE-Xb boru montaj malzemelerin Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil %25)(Montajında gereken, tüm bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, tüm flanş ve conta karşılığı)
|0,0078239%
|0,0105853%
|0,0046023
|Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (PVC)
|0,0011268%
|0,0015245%
|0,0006628
|Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(PVC)
|0,0014776%
|0,0019991%
|0,0008692
|Ø 50 mm şiber vana (pirinç, vidalı, boşaltmasız) 2"
|0,0093813%
|0,0126924%
|0,0055184
|15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
|0,0116225%
|0,0157246%
|0,0068368
|20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
|0,0131113%
|0,0177389%
|0,0077125
|25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
|0,0189929%
|0,0256963%
|0,0111723
|32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
|0,0225363%
|0,0304903%
|0,0132567
|40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
|0,0308816%
|0,041781%
|0,0181656
|50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
|0,0301193%
|0,0407497%
|0,0177172
|40 Ø mm, PN 16, gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı küresel vana (TS 3148)
|0,021615%
|0,0292439%
|0,0127147
|50 Ø mm, PN 16, gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı küresel vana (TS 3148)
|0,0269834%
|0,0365069%
|0,0158726
|Küresel vana (PN 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı,tam geçişli, wafer bağlantılı) Ø 65 mm (TS 3148)
|0,0146132%
|0,0197708%
|0,008596
|Küresel vana (PN 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı,tam geçişli, wafer bağlantılı) Ø 80 mm (TS 3148)
|0,0207504%
|0,0280741%
|0,0122061
|Ø 65 mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148)
|0,0218418%
|0,0295507%
|0,0128481
|PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli,paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı,vidalı küresel vana 40 Ø mm (1 1/2") (TS 3148)
|0,0277701%
|0,0375713%
|0,0163353
|PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli,paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı,vidalı küresel vana 50 Ø mm (2") (TS 3148)
|0,0338222%
|0,0457595%
|0,0198954
|Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 50 mm
|0,0094752%
|0,0128194%
|0,0055736
|Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 65 mm
|0,0102477%
|0,0138645%
|0,006028
|Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 80 mm
|0,0121363%
|0,0164198%
|0,007139
|Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16) (TS EN 593+A1) Ø 100 mm
|0,0158463%
|0,0214391%
|0,0093214
|Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/2", Ø 40 mm.
|0,0031325%
|0,004238%
|0,0018426
|Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. Ø 50mm, 2"
|0,0043726%
|0,0059159%
|0,0025721
|Ø 20 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin
|0,0083555%
|0,0113044%
|0,004915
|Ø 25 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin
|0,0101201%
|0,0136919%
|0,005953
|Ø 32 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin
|0,0110768%
|0,0149863%
|0,0065158
|Ø 40 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin
|0,0126399%
|0,017101%
|0,0074352
|Ø 50 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin
|0,0175684%
|0,023769%
|0,0103344
|Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,PN-16 Ø 40 mm.(1 1/2)(TS EN ISO 4126-1, 4, 6,7)
|0,0789308%
|0,1067887%
|0,0464299
|Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,PN-16 Ø 50 mm.(2)(TS EN ISO 4126-1, 4, 6,7)
|0,1255444%
|0,1698542%
|0,0738496
|Otomatik hava atma cihazı (Buhar İçin Vidalı) Ø 15mm, 1/2"
|0,0158038%
|0,0213816%
|0,0092963
|Otomatik hava atma cihazı (su için) Ø 15 mm, 1/2"
|0,0181425%
|0,0245457%
|0,010672
|Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 0.5-2 m3/h, 0.25-0.70 mSS, 2250-5300 Pa
|0,017331%
|0,0234478%
|0,0101947
|Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 4.1-8 m3/h, 2.01-3.50 mss, 18001-31500 Pa
|0,0408117%
|0,0552158%
|0,0240069
|Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 4.1-8 m3/h, 3.51-5.00 mss, 31501-45000 Pa
|0,0421228%
|0,0569896%
|0,0247781
|Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 8.1-12 m3/h, 0.50-2.00 mss, 4500-18000 Pa
|0,045365%
|0,0613762%
|0,0266853
|Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 8.1-12 m3/h, 3.51-5.00 mss, 31501-45000 Pa
|0,0498652%
|0,0674647%
|0,0293325
|Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 12.1-25 m3/h, 2.01-3.50 mss, 18001-31500 Pa
|0,0555081%
|0,0750992%
|0,0326518
|Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 25.1-60 m3/h, 2.01-3.50 mss, 18001-31500 Pa
|0,0636935%
|0,0861736%
|0,0374668
|Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss
|0,0140764%
|0,0190445%
|0,0082802
|Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3- 6) m3/h (3 – 5) mss
|0,0468267%
|0,0633537%
|0,0275451
|Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss
|0,0490591%
|0,066374%
|0,0288583
|Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (9-12) m3/h (3 – 5) mss
|0,0677685%
|0,0916867%
|0,0398638
|Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss
|0,0751388%
|0,1016584%
|0,0441993
|Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
|0,098499%
|0,1332634%
|0,0579406
|Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (20-28) m3/h (5 - 10) mss
|0,1225236%
|0,1657673%
|0,0720727
|4-13 (m3/h) 1-10 (mss) değişken devirli (frekans konvertörlü) kuru rotorlu sirkülasyon pompası
|0,1493387%
|0,2020464%
|0,0878463
|Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss dalgıç tip su pompası
|0,0259079%
|0,0350519%
|0,01524
|Debisi 40-50 m3/h, basıncı 35-40 mss dalgıç tip su pompası
|0,3878571%
|0,5247478%
|0,2281512
|Debisi 15-20 m3/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası
|0,0892506%
|0,1207509%
|0,0525004
|Debisi 15-20 m3/h, basıncı 10-15 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası
|0,0913767%
|0,1236273%
|0,053751
|Debisi 15-20 m3/h, basıncı 15-20 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası
|0,1065427%
|0,144146%
|0,0626722
|Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil
|0,0050204%
|0,0067922%
|0,0029532
|Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil
|0,0100464%
|0,0135922%
|0,0059096
|Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil
|0,0050289%
|0,0068038%
|0,0029582
|Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil
|0,0100322%
|0,013573%
|0,0059013
|Pirinç profil veya çubuklardan kaynak ve perçin yoluyla yapılıp, yanlız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil)
|0,0073528%
|0,0099479%
|0,0043252
|Alüminyum profil ve çubuklardan kaynak ve perçin yoluyla yapılıp, yanlız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil)
|0,0039687%
|0,0053694%
|0,0023345
|(1") dış çap:33 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
|0,0046598%
|0,0063044%
|0,002741
|(1 1/4") dış çap:42 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
|0,0050141%
|0,0067838%
|0,0029495
|(1 1/2") dış çap:48 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
|0,0053685%
|0,0072632%
|0,0031579
|(2") dış çap:60 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
|0,0060063%
|0,0081262%
|0,0035331
|(21/2") dış çap:76 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
|0,0070869%
|0,0095882%
|0,0041688
|(1/2") Ø 22,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,000978%
|0,0013232%
|0,0005753
|(1/2") Ø 22,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0012014%
|0,0016254%
|0,0007067
|(3/4") Ø 28,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0012082%
|0,0016346%
|0,0007107
|(3/4") Ø 28,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,001499%
|0,0020281%
|0,0008818
|(1") Ø 35,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,001304%
|0,0017642%
|0,0007671
|(1") Ø 35,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0016975%
|0,0022966%
|0,0009985
|(1 1/4") Ø 42,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,001605%
|0,0021715%
|0,0009441
|(1 1/4") Ø 42,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0020303%
|0,0027468%
|0,0011943
|(1 1/4") Ø 42,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0026681%
|0,0036097%
|0,0015695
|(1 1/2") Ø 48,t= 9 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0017184%
|0,0023249%
|0,0010108
|(1 1/2") Ø 48,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0028098%
|0,0038015%
|0,0016528
|(2") Ø 60,t=13 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,002587%
|0,0035001%
|0,0015218
|(2") Ø 60,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0035508%
|0,004804%
|0,0020887
|(2 1/2") Ø 76,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0044721%
|0,0060505%
|0,0026307
|(3") Ø 89,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0053509%
|0,0072394%
|0,0031476
|(4") Ø 114,t=19 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0065732%
|0,0088932%
|0,0038666
|(4") Ø 114,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı
|0,0091585%
|0,012391%
|0,0053874
|Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması, kaplama çapı 50 mm'ye kadar
|0,0113745%
|0,015389%
|0,0066909
|Torba filtre (610x610 mm. boyut, 4300m3/h debi)
|0,0936253%
|0,1266695%
|0,0550737
|Panjur (galvanizli saçtan)
|0,0542591%
|0,0734094%
|0,0319171
|Panjur (alüminyumdan)
|0,0635182%
|0,0859363%
|0,0373636
|Tel kafes
|0,0064703%
|0,008754%
|0,0038061
|Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı 13mm
|0,0052814%
|0,0071455%
|0,0031067
|Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı 25mm
|0,0080649%
|0,0109113%
|0,0047441
|Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar
|0,0055958%
|0,0075708%
|0,0032917
|Dald.tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı 120°C'den büyük
|0,0049463%
|0,0066921%
|0,0029096
|Mekanik termostatlar Fan-Coil Termostatı
|0,017549%
|0,0237428%
|0,0103229
|Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz) Fan-Coil Termostatı
|0,0051773%
|0,0070046%
|0,0030455
|İki yollu DN15 Otomatik Fan-Coil Vanası
|0,0071875%
|0,0097243%
|0,004228
|Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi Ø 40 mm.
|0,0387299%
|0,0523993%
|0,0227823
|DN 32 Üç yollu,pn-16,flanşlı,otomatik vana gövdesi Ø 32 mm.
|0,0626277%
|0,0847315%
|0,0368398
|Kapaklı duvar dolabı
|0,0233354%
|0,0315714%
|0,0137267
|Ankastre hava perdesi 200 cm 21 kw ısıtıcılı
|0,1631404%
|0,2207194%
|0,0959649
|Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:12.000 Btu/h)
|0,0580842%
|0,0785845%
|0,0341672
|Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:18.000 Btu/h)
|0,0900745%
|0,1218655%
|0,052985
|Su arıtması için tuz
|0,1027317%
|0,1389899%
|0,0604304
|Brülör Beyni
|0,0620104%
|0,0838964%
|0,0364767
|Brülör için Servomotor
|0,0797276%
|0,1078668%
|0,0468986
|Brülör için Ateşleme Trafosu
|0,0103114%
|0,0139508%
|0,0060656
|Brülör için Hava Prostatı
|0,0107225%
|0,0145069%
|0,0063073
|Brülör Fan Motoru ve Fan
|0,0750396%
|0,1015242%
|0,044141
|Brülör Elektrot
|0,0070869%
|0,0095882%
|0,0041688
|(0,5-3,5) m3/h Ve (1-3) mSS Özelliklerindeki Sirkülasyon Pompa Tamiri
|0,0124021%
|0,0167793%
|0,0072953
|(36-50) m3/h ve (5-10) mSS Özelliklerindeki Sirkülasyon Pompa Tamiri
|0,2214656%
|0,2996299%
|0,1302739
|(20-50) m3/h ve (30-60) mSS Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor Motorun Sarımının Yapılması
|0,0435844%
|0,0589672%
|0,0256379
|(20-50) m3/h ve (30-60) mSS Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor Motorunun Tamir Edilmesi
|0,1594552%
|0,2157335%
|0,0937972
|Mevcut Sistemde Bulunan Wilo Marka (9-12) m3/h Ve (3-5)mSS Sirkülasyon Pompaların Tamir Edilmesi
|0,0797276%
|0,1078668%
|0,0468986
|Wilo Marka (36-50) m3/h ve (5-10) mSS Sirkülasyon Pompaların Tamir Edilmesi
|0,0425214%
|0,0575289%
|0,0250126
|125 kW ısı gücü özelliklerinde gaz yakıtlı yoğuşmalı sıcak su kazanı Bakımların Yapılması
|0,0212607%
|0,0287645%
|0,0125063
|Su Depoları Temizliği (Hasdal Yerleşkesi ve Makine İkmal)
|0,0744124%
|0,1006756%
|0,043772
|Brülör Bakımları, Baca Testi ve Gaz Ölçümleri (Hadsdal Yerleşkesi ve Makine İkmal)
|0,2622152%
|0,3547618%
|0,1542442
|Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Hasdal Yerleşke Ve Makine İkmal Yerleşkede Bulunan Vrf Ve Split Klimaların Bakımlarının Yapılması (Hasdal yerleşkesi ve Makine İkmal Yerleşkesi)
|0,3628862%
|0,4909637%
|0,2134625
|Sıvı sabunluk camlı krom
|0,0036579%
|0,0049489%
|0,0021517
|Sabunluk krom
|0,0037785%
|0,0051121%
|0,0022227
|Klozet fırçası camlı krom
|0,0087629%
|0,0118557%
|0,0051547
|Diş fırçalık
|0,0046629%
|0,0063086%
|0,0027429
|Zamak üzeri krom kaplama tuvalet kağıtlığı (kapaksız)
|0,0070344%
|0,0095172%
|0,0041379
|İkili askılık
|0,0032158%
|0,0043508%
|0,0018916
|Pedallı çöp kovası (5 lt)
|0,0042167%
|0,005705%
|0,0024804
|İkili oval duş rafı
|0,0042167%
|0,005705%
|0,0024804
|Paslanmaz Çelik Z Katlı Manuel Havlu Verici
|0,0092165%
|0,0124694%
|0,0054215
|Abdest Alma Taburesi
|0,0172637%
|0,0233567%
|0,0101551
|Tezgah altı sıvı sabun makinası paslanmaz çelik
|0,0251557%
|0,0340341%
|0,0147974
|Flat süzgeç ve 40 cm inox duş kanalı
|0,0047984%
|0,0064919%
|0,0028226
|Flat süzgeç ve 50 cm inox duş kanalı
|0,0056842%
|0,0076904%
|0,0033437
|Flat süzgeç ve 60 cm inox duş kanalı
|0,0115606%
|0,0156409%
|0,0068004
|Kauçuk İzoleli Fleksıbıl/Esnek Fancoıl Bağlantı Hortumu Dn20-¾”, Dn25-1” (50cm) (Örgülü Tip)
|0,001192%
|0,0016127%
|0,0007012
|Gaz Alarm Cihazı
|0,005138%
|0,0069514%
|0,0030224
|0-100 mbar Manometre
|0,0027129%
|0,0036703%
|0,0015958
|(-30-+60 C) Termometre
|0,0030417%
|0,0041152%
|0,0017892
|PVC tek çatal 100/050
|0,0045307%
|0,0061297%
|0,0026651
|2" Erkek Oynar Rekor (Kazan Dairesi)
|0,0265112%
|0,0358681%
|0,0155948
|1 1/2" Dişi Oynar Rekor (Kazan Dairesi)
|0,0167194%
|0,0226203%
|0,0098349
|1 1/4" Dişi Oynar Rekor (Kazan Dairesi)
|0,0109785%
|0,0148532%
|0,0064579
|PPRC rekor dış dişli oynar 25 mm
|0,0095198%
|0,0128798%
|0,0055999
|2" Erkek Nipel Altıköşe
|0,0174842%
|0,0236551%
|0,0102848
|1 1/2" Erkek Nipel Altıköşe
|0,0116687%
|0,0157871%
|0,006864
|1 1/4" Erkek Nipel Altıköşe
|0,008489%
|0,0114851%
|0,0049935
|1 1/4" Dişi Nipel Altıköşe
|0,0071306%
|0,0096472%
|0,0041944
|1/2" Dişi Nipel
|0,0010744%
|0,0014536%
|0,000632
|3/4" Dişi Nipel
|0,0014367%
|0,0019437%
|0,0008451
|1" Dişi Nipel
|0,0032808%
|0,0044388%
|0,0019299
|1/2" Erkek Nipel
|0,0014891%
|0,0020147%
|0,0008759
|3/4" Erkek Nipel
|0,0021175%
|0,0028649%
|0,0012456
|1" Erkek Nipel
|0,0035571%
|0,0048125%
|0,0020924
|1" Dişi Oynar Rekor
|0,0061236%
|0,0082849%
|0,0036021
|3/4" Dişi Oynar Rekor
|0,0049241%
|0,0066621%
|0,0028966
|1/2" Dişi Oynar Rekor
|0,0034331%
|0,0046448%
|0,0020195
|PVC kayar manson 100'lük
|0,0041182%
|0,0055717%
|0,0024225
|PVC dirsek 100/87 (Pis Su için)
|0,0043932%
|0,0059437%
|0,0025842
|PVC dirsek 100/45 (Pis Su için)
|0,0034322%
|0,0046435%
|0,0020189
|PVC dirsek açık 50 mm (Pis Su için)
|0,0009886%
|0,0013375%
|0,0005815
|PVC dirsek kapalı 50 mm (Pis Su için)
|0,0012112%
|0,0016386%
|0,0007124
|PPRC 20 mm Dirsek 90 (Temiz Su için)
|0,0006891%
|0,0009324%
|0,0004054
|PPRC 25 mm Dirsek 90 (Temiz Su için)
|0,0010843%
|0,001467%
|0,0006378
|PPRC 32 mm Dirsek 90 (Temiz Su için)
|0,001939%
|0,0026233%
|0,0011406
|PPRC 40 mm Dirsek 90 (Temiz Su için)
|0,003595%
|0,0048639%
|0,0021147
|PPRC dirsek kapalı 25mm (Temiz su için)
|0,0038978%
|0,0052735%
|0,0022928
|1/2" Dişi Dirsek
|0,0053605%
|0,0072525%
|0,0031533
|1" Dişi Dirsek
|0,0177796%
|0,0240548%
|0,0104586
|4" Patent Dirsek
|0,0179582%
|0,0242964%
|0,0105636
|3" Patent Dirsek
|0,0096205%
|0,0130159%
|0,0056591
|2 1/2" Patent Dirsek
|0,007055%
|0,009545%
|0,00415
|2" Patent Dirsek
|0,006754%
|0,0091377%
|0,0039729
|1 1/4" Patent Dirsek
|0,0051309%
|0,0069418%
|0,0030182
|1 1/2" Patent Dirsek
|0,0064136%
|0,0086773%
|0,0037727
|PVC T çatal 50'lik (Pis su için)
|0,009337%
|0,0126324%
|0,0054923
|PPRC 20 mm TE (Temiz su için)
|0,0019333%
|0,0026156%
|0,0011372
|PPRC 25 mm TE (Temiz su için)
|0,0028291%
|0,0038276%
|0,0016642
|PPRC 32 mm TE (Temiz su için)
|0,0055612%
|0,007524%
|0,0032713
|PPRC 40 mm TE (Temiz su için)
|0,0090406%
|0,0122314%
|0,005318
|1/2" Siyah Körtapa
|0,003929%
|0,0053157%
|0,0023112
|1/2" -1/2" 100cm Ocak Fleksi
|0,0035615%
|0,0048186%
|0,002095
|1" Galvaniz Nipel
|0,0032543%
|0,0044029%
|0,0019143
|3/4" Galvaniz Nipel
|0,0110733%
|0,0149815%
|0,0065137
|1/2" Galvaniz Nipel
|0,0030505%
|0,0041271%
|0,0017944
|1/2" Sarı Nipel
|0,0042279%
|0,0057201%
|0,002487
|3/8" Sarı Nipel
|0,0031042%
|0,0041998%
|0,001826
|3/4" Başınç Düşürücü Rekor
|0,036548%
|0,0494473%
|0,0214988
|2"-11/4" Galveniz Redüksiyon
|0,0046827%
|0,0063354%
|0,0027545
|11/4"-1" Galveniz Redüksiyon
|0,0015044%
|0,0020354%
|0,0008849
|1"-3/4" Galveniz Redüksiyon
|0,0012195%
|0,0016499%
|0,0007174
|PPRC maşon 25mm
|0,000776%
|0,0010499%
|0,0004565
|125 kW Isı Gücü Özelliklerinde Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanı Fan Grubu
|0,1151621%
|0,1558075%
|0,0677424
|Chiller Kompresör yağı
|0,1771724%
|0,2397039%
|0,1042191
|90x90 cm ebatlarındaki mevcut tekne üzerine monte edilebilen Pleksi Camlı Duşakabin
|0,0277098%
|0,0374897%
|0,0162999
|Pleksi Camlı Küvet Üzeri Duşakabin Yapılması
|0,0277948%
|0,0376047%
|0,0163499
|Doğalgaz Macunu
|0,0054215%
|0,0073349%
|0,0031891
|Mekanik yapıştırıcı
|0,0254685%
|0,0344574%
|0,0149815
|Şeffaf Silikon
|0,0103345%
|0,0139819%
|0,0060791
|Beyaz Silikon
|0,0118121%
|0,0159811%
|0,0069483
|Siyah poliüretan mastik
|0,0191931%
|0,0259671%
|0,0112901
|İz Yapmayan Silikon
|0,0214077%
|0,0289634%
|0,0125928
|Akvaryum Silikon
|0,0428173%
|0,0579292%
|0,0251866
|Menfez cam
|0,0015503%
|0,0020974%
|0,0009119
|Ayna Seti
|0,0046508%
|0,0062922%
|0,0027358
|Duş Seti (Batarya, duş başlığı ve el duşu termostatik,krom)
|0,0569255%
|0,0770169%
|0,0334856
|Banyo Bataryası (Isı ve debi limitörlü)
|0,0215955%
|0,0292175%
|0,0127033
|Duş spirali
|0,0036542%
|0,0049439%
|0,0021495
|Duş başlığı (küçü)k
|0,0021039%
|0,0028465%
|0,0012376
|Banyo aspiratör 120 'lik
|0,0046508%
|0,0062922%
|0,0027358
|Aspiratör için boru 2 metre
|0,0011073%
|0,0014981%
|0,0006514
|Sifon lavabo
|0,0022147%
|0,0029963%
|0,0013027
|Lavabo sifonu deve boynu
|0,0209028%
|0,0282803%
|0,0122958
|Körüklü sifon
|0,0051203%
|0,0069274%
|0,0030119
|Lavabo süzgeci
|0,0185535%
|0,0251018%
|0,0109138
|Asma Klozet
|0,0378901%
|0,0512631%
|0,0222883
|Klozet kapağı (kendiliğinden kapananan)
|0,0073305%
|0,0099177%
|0,0043121
|Klozet kapağı
|0,0084157%
|0,0113859%
|0,0049504
|Gömme rezervuar seti (stop vana dahil)
|0,0087346%
|0,0118174%
|0,005138
|Rezervuar iç takım
|0,003322%
|0,0044944%
|0,0019541
|Taharet Musluğu
|0,0057581%
|0,0077904%
|0,0033871
|Taharet çubuğu
|0,0008859%
|0,0011985%
|0,0005211
|Ara Musluk
|0,0069576%
|0,0094133%
|0,0040927
|Conta adaptör
|0,0009971%
|0,0013491%
|0,0005865
|Conta klindirik
|0,0003327%
|0,0004502%
|0,0001957
|Karayolları 1.(İstanbul) Bölge Müdürlüğü Atölye Binalarına Akrobat Kol Egzos Emiş Sistemi (duman tahliye) makaralı ø160 lik yanmaz flex boru ile havalandırma sisteminin yapılması
|6,3619968%
|8,6074075%
|3,7423511
|12.(Mimarsinan) Şube Şefliğinde Su Deposu kurulması işi (4320 x 10800 x 2160 ebatlarında) (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil)
|2,6972697%
|3,6492473%
|1,5866293
|Hasdal Yerleşkesi İdari Bina giriş alanı banko uygulaması esnasında, mevcut banko arkasındaki fan-coillerin sökülmesi ve yeni yapılacak uygulamaya göre idarenin istediği yere yeni fan-coil yapılması
|0,1771724%
|0,2397039%
|0,1042191
|Vinçin 1 saatlik ücreti (130 hp gücünde, 8-25 m bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli, lastik tekerlekli hidrolik vinç)
|0,1201784%
|0,1625943%
|0,0706932
|Kamyon üzerine monte edilmiş vinçin 1 saatlik ücreti
|0,0114522%
|0,0154942%
|0,0067366
|Vinçin 1 saatlik ücreti (476 hp gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli, lastik tekerlekli mobil vinç)
|0,1667238%
|0,2255674%
|0,0980728
|Delik delme makinesinin 1 saatlik ücreti (112 KW (152 HP), 2500 prm)
|0,0109928%
|0,0148726%
|0,0064664
|Seyyar hava kompresörünün 1 saatlik ücreti (12 bar, 760 cfm)
|0,0106815%
|0,0144515%
|0,0062833
|11. (Lüleburgaz) Şube ve plent sahasında çevre aydınlatma elektrik altyapı hattının yenilenip çevre aydınlatmaların ledli armatürlerle değişimi işi (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil)
|2,7752151%
|3,7547027%
|1,6324795
|Marmara Ereğlisi Sathi Kaplama Şantiye Şefliğinde güvenlik kamera sisteminin kurulması işi (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil)
|2,2754754%
|3,0785844%
|1,3385149
|18. (Tekirdağ) Şube asfalt plent tesisinde paratoner yenileme işi (gerekli tüm malzemeler ve işçilik dahil)
|0,786064%
|1,0634984%
|0,4623906
|Hasdal Yerleşkesi İdari Bina Girişindeki X-ray Cihazın Yerinin Değiştirilmesi ve Muhtelif Elektrik İşleri
|0,2126069%
|0,2876447%
|0,1250629
|0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1,00 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar
|0,1578961%
|0,2136241%
|0,0928801
|Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 )
|0,047624%
|0,0644324%
|0,0280141
|Bakır bara temini, montajı ve boyası
|0,0714359%
|0,0966486%
|0,0420211
|Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 36 otomatik sigortalık
|0,0219977%
|0,0297616%
|0,0129398
|Anahtarlı Otomatik Sigortalar25 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli)
|0,012901%
|0,0174543%
|0,0075888
|Anahtarlı Otomatik Sigortalar 40 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli)
|0,0157159%
|0,0212627%
|0,0092446
|Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
|0,0562303%
|0,0760763%
|0,0330766
|3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In
|0,0880193%
|0,1190849%
|0,051776
|3 x 100A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In
|0,0133801%
|0,0181024%
|0,0078706
|Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
|0,0311824%
|0,0421879%
|0,0183426
|Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma)
|0,0354345%
|0,0479408%
|0,0208438
|In: 25-32 'e kadar (Icu: 100 kA) Motor koruma şalteri
|0,0228482%
|0,0309122%
|0,0134401
|Transformatör 110-220/24 v 1000 va'e kadar
|0,0017519%
|0,0023702%
|0,0010305
|Seçici tip pako şalter 3*63 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
|0,0213457%
|0,0288795%
|0,0125563
|Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*100 a.
|0,0289145%
|0,0391197%
|0,0170086
|Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*100 a.
|0,0445057%
|0,0602136%
|0,0261798
|Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi
|0,0246057%
|0,0332901%
|0,0144739
|Flatörlü şalter mekanik kontaklı tip 3*25 a.
|0,0108571%
|0,0146891%
|0,0063865
|16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde) ana ve tali tablo topraklama hattı
|0,0871688%
|0,1179343%
|0,0512758
|3x1.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|0,0450727%
|0,0609807%
|0,0265133
|3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|0,0525848%
|0,0711441%
|0,0309322
|4x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|0,3038862%
|0,4111401%
|0,1787566
|5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|0,1224616%
|0,1656833%
|0,0720362
|5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
|0,2026853%
|0,2742213%
|0,1192266
|Galvanizli boru içinde etanş aydınlatma sortisi (normal)
|0,0810458%
|0,1096502%
|0,047674
|Galvanizli boru içinde etanş aydınlatma sortisi (komütatör)
|0,0558448%
|0,0755547%
|0,0328499
|Galvanizli boru içinde etanş aydınlatma sortisi (vavien)
|0,0289145%
|0,0391197%
|0,0170086
|Linye hattı PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsuz antigron (NVV), (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi
|0,0203536%
|0,0275372%
|0,0119727
|Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
|0,1686682%
|0,2281981%
|0,0992166
|Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)
|0,0135643%
|0,0183517%
|0,007979
|Işık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan LED Endirek Aydınlatma Armatürü
|0,117359%
|0,1587799%
|0,0690347
|Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w)
|0,065568%
|0,0887096%
|0,0385694
|LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.
|0,0884445%
|0,1196602%
|0,0520262
|LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan)
|0,0901453%
|0,1219613%
|0,0530267
|LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w
|0,0841923%
|0,1139073%
|0,0495249
|Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı
|0,0360865%
|0,0488229%
|0,0212273
|Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı
|0,0346521%
|0,0468822%
|0,0203836
|Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w
|0,664751%
|0,899369%
|0,39103
|Çift duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (360º Hareket Sensörlü tavan tipi)
|0,0276389%
|0,0373938%
|0,0162582
|Gömme normal anahtar
|0,0029269%
|0,0039599%
|0,0017217
|Gömme komitatör anahtar
|0,0011509%
|0,0015571%
|0,000677
|Sıva üstü normal anahtar
|0,0027497%
|0,0037202%
|0,0016175
|Sıva üstü komitatör anahtar
|0,0030048%
|0,0040654%
|0,0017676
|Gömme topraklı priz
|0,0011934%
|0,0016146%
|0,000702
|Sıva üstü topraklı priz
|0,0032316%
|0,0043722%
|0,001901
|Kablo tava sistemleri
|0,0507422%
|0,0686512%
|0,0298483
|En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı
|0,0399134%
|0,0540005%
|0,0234785
|Wc/banyo acil ipli çağrı butonu
|0,0071606%
|0,0096879%
|0,0042121
|Kapı üstü ikaz lambası
|0,0063697%
|0,0086178%
|0,0037469
|3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)
|0,025938%
|0,0350927%
|0,0152577
|Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 8 li grup priz anahtarlı
|0,0186527%
|0,025236%
|0,0109722
|Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken
|0,1819915%
|0,2462238%
|0,1070538
|Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
|0,9886223%
|1,3375478%
|0,5815425
|Termokaynak eki 250gr. kaynak tozuna kadar
|0,1736999%
|0,2350057%
|0,1021764
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#İlangovtr Basın no ILN01949486