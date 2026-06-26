BİNGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Şüpheli Orhan KOLAK ( MEHMET Oğlu HURMİ ÇAKIRCI'den olma, 05/10/1969 doğumlu, BİNGÖL ili, GENÇ ilçesi, DİLEKTAŞI köy/mahallesi, 22 cilt, 6 aile sıra no, 93 sıra no'da nüfusa kayıtlı) hakkında konu suçtan dolayı 5 YIL SÜRE İLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE,TCK'nın 6545 sayılı Kanun ile değişik 191/3 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL süre ile DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA, Şüphelinin TCK'nın 6545 sayılı kanun ile değişik 191/3 maddesi uyarınca denetimli serbestlik süresi içinde TEDAVİYE TABİ TUTULMASINA, Erteleme süresi zarfında uyuşturcu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için YILDA EN AZ 2 DEFA ŞÜPHELİNİN İLGİLİ KURUMA SEVKİNE, Belirtilen tedavi ve denetimli serbestlik kararının şüphelinin ikametgahı yer Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü vasıtasıyla takip edilmesine, ikametgah yerinin bulunduğu ilin dışına çıkmayı gerektirecek hastalık, evden taşınma, çalışma, izinli olma vb. gibi mazeretli hallerin varlığı halinde şüpheli tarafından durumun yetkili Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne bildirilmesine, keyfiyetin ilgili Müdürlükçe değerlendirilmesine, Şüphelinin belirlenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hâlinde, hakkında kamu davası açılacağı hususunun İHTARINA, kararın bir suretinin şüpheliye TEBLİĞİNE, tebliğ ile birlikte ihtarın yapılmış sayılmasına, Erteleme süresi zarfında yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılmadığı ve belirtilen yasaklar ihlal edilmediği takdirde, müsnet suç nedeniyle şüpheli hakkında 5 yıllık sürenin sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine, Karar kesinleştikten sonra bir suretinin 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu' nun 6/1 inci maddesi ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu' nun 171/5 inci maddesi uyarınca adli sicil kaydına işlenmesi için BİNGÖL ADLİ SİCİL MEMURLUĞUNA GÖNDERİLMESİNE, Karar kesinleştikten sonra bir suretinin gereğinin ifası için şüphelinin ikametgahı yer Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, karar verilmiş hükümlüye tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımız veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla, eğer Ceza İnfaz Kurumunda ise bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek BİNGÖL SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE yoluna başvurabileceği, hususunda adresi meçhul olan şüpheli Orhan Kolak'a ilanen Tebliğ olunur.