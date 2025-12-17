BODRUM 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı Sevim DİNÇAY'ın adresinin meçhul olması nedeniyle Mahkememizden verilen 15/09/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-) Davanın KABULÜ ile davalının"İslamhaneleri Mah. Eczacılar Cad. Eczacılar Sitesi No:12/101 E2C Bodrum/Muğla" adresinden TAHLİYESİNE,

2-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3-) Davacı tarafından yapılan 281,80 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç ile 237,50 TL dosya ve tebligat masrafı olmak üzere toplam 1.134,70 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-) Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükteki AAÜT gereğince 12.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-) Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair; kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 15/09/2025"

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/11/2025