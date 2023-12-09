BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/199

KARAR NO : 2023/948

DAVALILAR : Cumhur ORHAN, Mehmet kızı,

Nihal ORAL, Emin kızı,

Mustafa PALA, İsmail oğlu

Muzaffer AYMAN, Hasip Ziya oğlu

Mustafa GÜRBÜZ, Ramazan oğlu,

Sabahattin KUKAÇ, Abdülvahap oğlu,

Bekir YÜKSEL, Ali oğlu

Ömer Tevfik BİLGİN, Necati oğlu,

Şehmuz ERARSLAN, Şey Mehmet oğlu,

Mehmet ACAR, Hilmi oğlu,

Mustafa Kemal SARIASLAN, İsmail oğlu

İsmail AYDOS, Hasan oğlu

Mahide YILMAZ, Recep oğlu,

Ayten YILMAZ, Ahmet kızı,

Yusuf ARSLAN, Halit oğlu,

Mehmet ÖGÜTÇÜ, Murtaza oğlu,

Seren KARABIYIK, Mehmet kızı

Davacı BEDRİYE KAYA aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :1-Davanın KABULÜ ile; Muğla ili, Bodrum ilçesi, Bitez mahallesi, Gündönümü mevkii, 2466 Parsel sayılı, 1.999,97 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN UMUMA AÇIK İHALE SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, satış sonrası elde edilecek bedelin Bakırköy 1. Noterliği'nin 08/05/2019 tarih ve 9050 yevmiye no'lu ,Milas1. Noterliği'nin 28/05/2018 tarih 6919 yevmiye no'lu Kayseri 7. Noterliği'nin 22/09/2017 tarih 29018 yevmiye no'lu, Kayseri 7. Noterliği'nin 22/09/2017 tarih 29017 yevmiye no'lu mirasçılık belgeleri vetapu kaydındakipayları oranında hak sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararı, kimlik bilgileri ve açık adresleri tespit edilemeyen yukarıda yazılı davalılara ilânen tebliğine karar verilmiş olup, hüküm fıkrasının ilân tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren ise 2 haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde istinaf yasa yolu açık olduğu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/11/2023