BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİNDEKİ MAKİNE, CİHAZ VE TESİSLERİN 2024 YILI BAKIMLARININ YAPILMASI İŞİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ



Boğaziçi Üniversitesi yerleşkelerindeki makine, cihaz ve tesislerin 2024 yılı bakımlarının yapılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1314192

1-İdarenin a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : Cevdetpasa cad. 34342 Bebek BEŞİKTAŞ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123594450 - 2122637307 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Boğaziçi Üniversitesi yerleşkelerindeki makine, cihaz ve tesislerin 2024 yılı bakımlarının yapılması işi b) Niteliği, türü ve miktarı : Chiller Soğutma Grubu ve Klima Santrali, Doğalgaz Brülörü ve Kombi, Jeneratör, Kompanzasyo, Trafo ve Paratoner, Asansör, VRF Klima Sistemi, Su Arıtma ve Filtrasyon Tesisi ve Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Boğaziçi Üniversitesi Güney, Kuzey, Kandilli, Sarıtepe, Hisar, Anadolu Hisarı ve Uçaksavar Kampüsleri ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.02.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024 d) İşe başlama tarihi : 01.02.2024



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.12.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Kuzey Kampüs - Rumeli Hisarüstü/Beşiktaş/ İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

1. Kısım Chiller Soğutma Grubu ve Klima Santrallerinin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Chiller Soğutma Grubu ve Klima Santrallerinin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

2. Kısım Doğalgaz Brülörleri ve Kombilerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Doğalgaz Brülörleri ve Kombilerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

3. Kısım Jeneratörlerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Jeneratörlerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4. Kısım Kompanzasyonların Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Kompanzasyonların Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Kısım Trafolar ve Paratonerlerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Trafolar ve Paratonerlerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

6. Kısım Yerli Asansörlerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Yerli Asansörlerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7. Kısım Otis Asansörlerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Otis Asansörlerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

8. Kısım Schindler Asansörlerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Schindler Asansörlerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

9. Kısım VRF Klima Sistemlerinin Bakımları için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü VRF Klima Sistemlerinin Bakımlar ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

10. Kısım Su Arıtma ve Filtrasyon Tesislerinin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Su Arıtma ve Filtrasyon Tesislerinin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

11. Kısım Kesintisiz Güç Kaynaklarının Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Kesintisiz Güç Kaynaklarının Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

