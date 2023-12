BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİ

4.4.1.

1. Kısım Chiller Soğutma Grubu ve Klima Santrallerinin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Chiller Soğutma Grubu ve Klima Santrallerinin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

2. Kısım Doğalgaz Brülörleri ve Kombilerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Doğalgaz Brülörleri ve Kombilerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

3. Kısım Jeneratörlerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Jeneratörlerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4. Kısım Kompanzasyonların Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Kompanzasyonların Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Kısım Trafolar ve Paratonerlerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Trafolar ve Paratonerlerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

6. Kısım Yerli Asansörlerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Yerli Asansörlerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7. Kısım Otis Asansörlerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Otis Asansörlerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

8. Kısım Schindler Asansörlerin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Schindler Asansörlerin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

9. Kısım VRF Klima Sistemlerinin Bakımları için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü VRF Klima Sistemlerinin Bakımlar ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

10. Kısım Su Arıtma ve Filtrasyon Tesislerinin Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Su Arıtma ve Filtrasyon Tesislerinin Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

11. Kısım Kesintisiz Güç Kaynaklarının Bakımı için Özel ve Kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü Kesintisiz Güç Kaynaklarının Bakım ve Onarım işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.