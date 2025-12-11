BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİNDEN

DAVALILAR:

1- KEZBAN ÖKSÜZ - Süleyman kızı

2- MACİDE TANRIKULU - Salih kızı

3- NURDAN ERKUL - Nurettin kızı

4- RAFET SÖĞÜT - Bahri oğlu

5- RECEP İBRİKCİ

6- SEDEF İBRİKCİ

7- YAŞAR ERDAL - Eyüp oğlu

8- RECEP SALİH

Davacı TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞANLIĞI tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Dairemizin 2025/619 Esas, 2025/1929 Karar sayılı ilamı doğrultusunda;

"1-Dosya kapsamı, delil durumu, gözönüne alınarak, TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 27/02/2024 tarih, 2019/251 E ve 2024/69 K sayılı kararına, taraf vekillerinin istinaf nedenleri yönünden mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, taraf vekillerinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353(1)b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Taraflardan alınması gereken 615,40 TL istinaf karar harcından istinaf başvurusu sırasında alınan 427,60 TL'nin mahsubu ile geriye kalan 187,80 TL istinaf karar harcının istinaf yoluna başvuran taraflara tahsili ile hazineye irad kaydına,

3-Dosyanın istinaf mahkemesine gönderilmesi amacıyla yapılan posta masrafı ve tebligat giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, 04/06/2025 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7550 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 6100 sayılı HMK'nın Ek 1. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile HMK'nın 362. maddesinde belirtilen parasal sınırların uygulanmasında davanın açıldığı tarihteki kesinlik sınırı esas alınacak olup davanın açıldığı 2014 yılı kesinlik sınırına göre HMK'nun 361/1 maddeleri gereğince mahkememiz kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay ilgili dairesine temyiz yolu açık olmak üzere 04/07/2025 tarihinde oy birliğiyle karar verildi" şeklinde karar verildiği,

Dairemiz kararının davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edildiği, davada davalı olarak yer alan yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflara tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşılmakla;

Samsun dairemiz karar ilamının ve temyiz talebinin tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.