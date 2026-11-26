Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının (Davacı Emine UZUNÖZ) yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜNE;

1-Dava konusu Bolu ili, Merkez ilçesi, Kandamış Mahallesi, 111 Ada, 94 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Kandamış Mahallesi, 111 Ada, 95 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Kandamış Mahallesi, 116 Ada, 148 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Sazakkınık Mahallesi, 116 Ada, 181 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Kandamış Mahallesi, 116 Ada, 233 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Kandamış Mahallesi, 116 Ada, 234 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Kandamış Mahallesi, 116 Ada, 235 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Kandamış Mahallesi, 116 Ada, 236 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Kandamış Mahallesi, 116 Ada, 305 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Kandamış Mahallesi, 121 Ada, 59 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Kandamış Mahallesi, 121 Ada, 60 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Karamanlar Mahallesi, 143 Ada, 58 Parsel, Bolu ili, Merkez ilçesi, Karamanlar Mahallesi, 144 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın tüm takyidatlarıyla birlikte satış suretiyle giderilmesine, taşınmazın satışından elde edilecek bedelin hissedarlara güncel tapu kayıtlarındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesine,

2-Satışın İİK hükümlerine uygun olarak umum arasında ve açık artırma usulü ile yapılmasına,

3-Davacı tarafça yatırılan 427,60 TL peşin harcın mahsubu ile satış parası üzerinden alınacak binde 11,38 harcın hissedarlardan hisseleri oranında alınarak hazineye irat kaydına,

4-Satışın Bolu Satış Memurluğu Yazı İşleri Müdürü tarafından yapılmasına,

Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/11/2026