BOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi vekili tarafından Erkan Galeri Otomotiv İnşaat Nak.Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti aleyhine mahkememizde açılan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜ İLE;

1-Davalının Bolu İcra Müdürlüğünün 2023/32429 esas sayılı dosyasına yapmış olduğu İTİRAZININ İPTALİNE, TAKİBİN DEVAMINA,

2-Alacağın likit ve hesaplanabilir olmaması ve yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatı talebinin reddine,

3-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 4.398,59 TL harçtan daha önceden ödenen toplam 777,69 TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 3.620,90 TL harcın DAVALIDAN ALINARAK HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (madde-13 İkinci Kısım İkinci Bülüm) göre hesaplanan 45.000,00 TL maktu vekalet ücretinin DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

5-Davacı tarafından yapılan; 427,60 TL Başvuru Harcı, 777,69 TL Peşin/nisbi Harcı, 18.233,50 TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar olmak üzere toplam 19.438,79 TL'nin DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

6-6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun Dava Şartı Olarak Arabuluculuk başlıklı 18/A-13. Maddesi gereğince suçüstü ödeneğinden karşılanan 2.200,00 TL'nin DAVALIDAN ALINARAK HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

7-Karar kesinleştikten sonra istek halinde ve taraflar artan gider avansının iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, tarafların her biri yönünden gerekçeli kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçeyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.19/02/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/04/2026