BOLVADİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : ALİYE ŞAHİN-217*****662

Davacı BİRGÜL TEKİNDUR aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-ASIL DAVA YÖNÜNDEN;

Asıl dava davacısının davasının KABULÜ ile,

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü, Elmaağaç mevkii 6085 parsel) yeni Özburun kasabası Üsküdar mahallesi 411 ada 27 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü, Köyiçi Mevkii 592 parsel) yeni Özburun kasabası Bahçelievler mahallesi 474 ada 409 nolu parseli

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü, Kurtçukuru Mevkii 7141 parsel) yeni Özburun kasabası Bahçelievler mahallesi 499 ada 145 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü) yeniÖzburun kasabası Şehirönü mahallesi 187 ada 2 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 187 ada 3 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü 8933 parsel) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 187 ada 4 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü 8933 parsel) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 187 ada 5 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü 8933 parsel) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 187 ada 6 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü 8933 parsel) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 187 ada 7 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü 8933 parsel) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 187 ada 8 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü 8933 parsel) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 187 ada 9 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü 8933 parsel) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 187 ada 10 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü 8933 parsel) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 187 ada 11nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü 8933 parsel) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 187 ada 12 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü 188 ada 1 parsel) yeni Özburun kasabası Şehirönü Mahallesi 530 ada 1 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü 188 ada 2 parsel) yeni Özburun kasabası Şehirönü Mahallesi 530 ada 10 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü)yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 267 ada 1 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 267 ada 2 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü) yeni Özburun kasabası Şehirönü mahallesi 185 ada 3 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü, Köyiçi Mevkii 1365 parsel) yeni Özburun kasabası Çaybaşı mahallesi 336 ada 18 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü Köyiçi Mevkii 872 parsel) yeni Özburun kasabası Çaybaşı mahallesi 329 ada 16 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü Köyiçi Mevkii 251 parsel) yeni Özburun kasabası Çaybaşı mahallesi 330 ada 14 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü, Köyiçi Mevkii, 750 parsel) yeni Özburun kasabası Bahçelievler mahallesi 472 ada 33 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü Köyiçi Mevkii 8425 parsel) yeni Özburun kasabası Üsküdar mahallesi 423 ada 12 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü, Eriklikoyak Mevkii 3294 parsel) yeni Özburun kasabası Bahçelievler mahallesi 474 ada 143 nolu parsel

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, (Eski Özburun Köyü, Eriklikoyak Mevkii 3347 parsel) yeni Özburun kasabası Bahçelievler mahallesi 474 ada 150 nolu parsel kayıtlı taşınmazlar üzerindeki muhdesatlar ve tüm takyidatları ile birlikte umum arasında açık artırma ile satılarak ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

- Asıl davanın davacısının Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun Mahallesi 154 ada 1 parsel, Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun Mahallesi 266 ada 1 parsel ve Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun Mahallesi 268 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik açılan davasının FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

2-BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN;

-Birleşen dava dosyasının taraf ve konu itibariyle asıl dava dosyası ile aynı olduğu ve bu hususta yukarıda karar verildiği anlaşılmakla birleşen dava dosyası yönünden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

-Birleşen dosya davacısının Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun Mahallesi 154 ada 1 parsele yönelik açılan davasının FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

Dair:

Davalı Birleşen Davacılar vekili Av. Osman YAR'ın yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize veya başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine mahkememize sunulmak üzere verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize ibraz edilecek bir dilekçe ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/02/2026