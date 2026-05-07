BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında davalı Nevzat Koca-47815752458'ya adres bilgisine ulaşılamaması ve tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile,

-Dava konusu Muris Kazım Gürsoy'dan mirasçılara intikal eden Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Hacıçayı Köyü, 428 Parsel (yeni 164 ada 62 parsel), 490 Parsel (yeni 166 ada 40 parsel) 816 Parsel (yeni 135 ada 6 parsel), 967 Parsel (yeni 156 ada 2 parsel)deki taşınmazlar yönünden davanın KABULÜ İLE, dava konusu taşınmaz üzerindeki taraflar arasındaki ortaklığın üzerindeki tüm bina ve hükümlülükleri ile birlikte UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞI SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

Teblig yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.05/05/2026