BULANCAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı DURSUN KILIÇ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Giresun ili Bulancak ilçesi Karaağaç mah/köyü Cilt no:47 Hane no:67 de BSN:29’de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Hatice'den olma, 05/02/1949 Bulancak doğumlu, 22756892326 TC.Kimlik nolu EMİNE KILIÇ'ın hiç yaşamadığının TESPİTİ İLE, Nüfus kaydının İPTALİNE," dair Davaya ilişkin davacı asil ile dahili davalı Hüseyin Kılıç, davalı nüfus temsilcisinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya başka bir yer Mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereği 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur 15/10/2026