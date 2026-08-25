BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.İdarenin

a.Adresi: Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR

b.Telefon/Faks: 0 266-4126450/0266- 4221006

c.E-posta: [email protected]

2.İhalenin Konusu: Arsa Satış İhalesi

3.İhalenin

a. Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b. Tarihi ve saati : 08.09.2026 Salı günü saat 15:00’de yapılacaktır.

İHALE SURETİ İLE SATIŞI YAPILACAK ARSA VASIFLI TAŞINMAZ BİLGİLERİ



Sıra

No.

İli

İlçe

Mahalle

Ada/

Parsel No.

Yüzölçümü

( m² )

İmar durumu

Muhammen Bedeli (TL)

% 3 Geçici Teminat (TL) 1 Balıkesir Burhaniye Memiş 824 / 4 2.415,41 4 Kat

Ticaret + Konut 91.000.000,00 2.730.000,00 2 Balıkesir Burhaniye Mahkeme 105 / 27 1.055,20 B-4 Kat

Ticaret Alanı 19.500.000,00 585.000,00 3 Balıkesir Burhaniye Mahkeme 904 / 10 2.000,00 5 Kat

Ticaret + Konut 52.500.000,00 1.575.000,00 4 Balıkesir Burhaniye Pelitköy 745 / 7 2.531,58 3 Kat Otel Alanı

E = 0.60 / 0.90 53.000.000,00 1.590.000,00 5 Balıkesir Burhaniye Pelitköy 577 / 8 325,25 A-2

0.20 / 0.40 4.850.000,00 145.500,00

4- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait yukarıdaki tabloda tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen 5 adet arsa vasıflı taşınmazlar Burhaniye Belediye Meclisinin 03.12.2025 tarih 2025/275, 04.02.2026 tarih 2026/41, 02.07.2026 tarih 2026/151, 05.09.2024 tarih 2024/1775, 07.11.2024 tarih 2024/241 sayılı kararlarına istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 19.08.2026 tarih ve 2026/852,853,854,855, 11.08.2026 tarih ve 2026/813 sayılı kararları doğrultusunda, ihale şartnamesi esasları dahilinde 1,2,3 ve 4. Sıradaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. (a) Maddesi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü Arttırma sureti ile 5. Sıradaki taşınmaz ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde Açık Arttırma Usulü ile ihaleleri yapılacaktır.

5- İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 08.09.2026 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yukarıdaki tabloda belirtilen sıralamaya göre yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgeleri içeren dosyalarını en geç 07.09.2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilirler.

7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

8- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

9- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

9.1.Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan fotokopisi ve İkametgâh Belgesi,

9.2.Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi Odasından 2026 yılı içerisinde alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

9.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

9.4.İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi

9.5. Burhaniye Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Gelirler Müdürlüğü tarafından imzalanan borcu yoktur belgesi.